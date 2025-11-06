【お好み焼本舗】超お得な「忘新年会 食べ飲み放題プラン」を11月７日(金)より販売開始

株式会社物語コーポレーション

株式会社物語コーポレーション(本社:愛知県豊橋市/代表取締役社長:加藤 央之)が全国で20店舗を展開する『お好み焼本舗』(以下、おこほん)は、2025年11月7日(金)から2026年２月２日(月)の間、「忘新年会 食べ飲み放題コース」を販売いたします。

忘新年会 食べ飲み放題コース

『おこほん』が自信を持ってお届けする「忘新年会コース」は、食べ放題コース各種とソフトドリンク・氷結・ハイボール飲み放題がセットになった大満足の内容です。

■選べる3コース

【忘新年会】食べ飲み放題コース（税込3,000円）

お好み焼、もんじゃ、焼そばなど、粉もの中心に楽しみたいグループに！

【忘新年会】食べ飲み放題コース（税込3,500円）

名物超贅沢玉、厳選豚のステーキ、串カツ(全種類)、デザート(全種類)も食べ放題！

【忘新年会】食べ飲み放題コース（税込4,500円）

リブロースステーキ、牛肉、海鮮を含む全てのメニューが食べ放題！ちょっと贅沢に楽しみたい宴会に！

さらに、お一人様 プラス500円 で「生ビールと翆ジン」も飲み放題に変更可能です。

■提供期間： 2025年11月7日(金)～2026年２月２日(月)

■利用条件： ３名様以上、前日までのご予約にて承ります

ご予約はこちら：https://www.okonomiyaki-honpo.jp/shop/

※グループ皆様、同一プランでのご注文をお願いいたします

※小学生半額・幼児無料・シニア300円引は適用されません

※他の特典・割引券との併用はできません

※お車・バイク・自転車等を運転される方、20歳未満の方にはアルコール類の販売はいたしません

※予告なく商品内容及び価格を変更する場合がございます

『お好み焼本舗』について

お好み焼きと串カツを始め、鉄板焼き(ステーキ・海鮮等)やバラエティ豊かな一品料理が食べ放題でお楽しみいただけます。

看板商品の「超贅沢玉」は豊富な具材で仕上げたお好み焼きで、注文をいただいてからスタッフが特注の極厚鉄板で焼き上げてご提供しています。

串カツは、温度と揚げ時間にこだわり、サクサクの食感が人気です。選べるコースは3種類、リーズナブルで人気の「お手軽コース」(2,090円/税込2,299円)、「超贅沢玉」に串カツ、もんじゃ、鉄板焼きやデザートの種類が増える「おこほんコース」(2,690円/税込2,959円)、「厚切熟成 リブロースステーキ極」を含むステーキ・鉄板すき焼き・鉄板焼きしゃぶ、海鮮など約100品の豊富なメニューの「プレミアムステーキコース」(3,690円/税込4,059円)をご用意しております。また、ドリンクバー近くにある綿菓子機やかき氷機は自由にご利用いただくことができ、特にお子さまからの人気を得ています。学生からファミリー、少人数から大人数の宴会まで幅広いシーンでご利用いただけます。

※一部設置していない店舗もございます

■おこほんWEBページ：https://www.okonomiyaki-honpo.jp/

■おこほん公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/okohon_official

■おこほん公式Instagram：https://www.instagram.com/okonomiyaki_honpo_official/

■おこほん公式Facebook：https://www.facebook.com/okonomiyakihonpo/

「お好み焼本舗公式アプリ」について

アプリ限定の特典や、貯めた来店スタンプでクーポンがゲットできるお得なアプリです。季節ごとに変わる期間限定メニューのご紹介や、現在地の近くにある店舗の検索や予約をしていただけます。

ダウンロード：

＜App Store＞ https://apple.co/3eyT8F2

＜Google Play＞ https://bit.ly/2Nu8A9h

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年９月

所在地：愛知県豊橋市西岩田５丁目７-11

資本金：59億円(2025年6月30日現在)

売上高：1,239億円(2025年６月期)

※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年６月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/お好み焼本舗/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/熟成焼肉 肉源/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/焼きたてのかるび 他

出店状況：国内763店舗(うち直営510店舗、FC253店舗)、海外74店舗(2025年９月30日現在)



企業サイト:https://www.monogatari.co.jp/