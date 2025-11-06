À¾Å´Å·¿ÀÂçÌ¶ÅÄÀþ¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ë¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤È¼«Å¾¼ÖÀìÍÑ¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¡Ø¼«Å¾¼ÖNAVITIME¡Ù¤ÎÏ¢·È³«»Ï
¡¡À¾ÆüËÜÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¡§ÎÓÅÄ ¹À°ì¡¢°Ê²¼¡ÖÀ¾Å´¡×¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÀ¾ ·¼²ð¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¼«Å¾¼Ö¤òÀÞ¤ê¤¿¤¿¤Þ¤º¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ÖÆâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤ëÅ·¿ÀÂçÌ¶ÅÄÀþ¤Î¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ë¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤È¡¢¼«Å¾¼ÖÀìÍÑ¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¡Ø¼«Å¾¼ÖNAVITIME¡Ù¤ÎÏ¢·È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢Å·¿ÀÂçÌ¶ÅÄÀþ¡ÊÀ¾Å´Ê¡²¬(Å·¿À)±Ø～ÂçÌ¶ÅÄ±Ø´Ö¡Ë¤Î¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ë¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤Î±¿¹ÔÏ©Àþ¾ðÊó¤ò¡¢¡Ø¼«Å¾¼ÖNAVITIME¡Ù¥¢¥×¥êÆâ¤ÎÃÏ¿Þ¾å¤ËÉ½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£±¿¹ÔÏ©Àþ¾å¤ÎÅÅ¼Ö¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ë¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤òÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê»þ´ÖÂÓ¡¢ÎÁ¶â¡¢Í½ÌóÊýË¡¡¢¼ÖÎ¾¤Ø¤Î¼«Å¾¼Ö»ý¤Á¹þ¤ß¾ò·ï¡Ê¾è¼Ö¥ëー¥ë¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾ÜºÙ¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ë¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë±Ø¤äÏ©Àþ¤È¡¢¸¡º÷¤·¤¿¼«Å¾¼Ö¥ëー¥È¤ä¶á¤¯¤Î¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥íー¥É¤È¤Îµ÷Î¥¤ä°ÌÃÖ´Ø·¸¤ò¡¢ÃÏ¿Þ¾å¤Ë¤Æ¡¢¤Ò¤ÈÌÜ¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ÜÆ°¤ÎÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¹°è¤Ê·×²è¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¡¢·×²è¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë¡¢¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥µ¥¤¥¯¥ë¥È¥ì¥¤¥ó¤Î±¿¹ÔÏ©Àþ¤ÎÃÏ¿ÞÉ½¼¨¤«¤é¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°»þ¤Î²»À¼¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¤ò°ì³çÄó¶¡¤Ç¤¤ë¼«Å¾¼ÖÀìÍÑ¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¡Ê¢¨¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ë¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢¸ø¶¦¸òÄÌ¤È¼«Å¾¼Ö¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤Î³ÈÂç¤ä¸ø¶¦¸òÄÌ¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤â¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´Ñ¸÷Ï©Àþ¤ä¥íー¥«¥ëÀþ³èÀ²½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î»ö¶È¼Ô¤ÇÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À¾Å´¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ë¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤ª¤è¤Ó¸ø¶¦¸òÄÌ¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢±èÀþÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¡Ø¼«Å¾¼ÖNAVITIME¡Ù¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ë¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤òÊØÍø¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëµ¡Ç½³È½¼¤ä¡¢¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ë¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤ÎÂÐ±þ¥¨¥ê¥¢³ÈÂç¡¢¤Þ¤¿¡¢ÅÅ¼Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Å¾¼Ö¤òÀÞ¤ê¤¿¤¿¤Þ¤º¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ÖÆâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤ë¥Ð¥¹¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ð¥¹¡×¤Î¾ðÊó¤Î·ÇºÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê³Ú¤·¤¯²÷Å¬¤Ê¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Î¾¼Ò¤Ç¤Ïº£¸å¡¢¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ë¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤Î»þ¹ïÉ½É½¼¨¤ä¡¢¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ë¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤ò¹ÔÄø¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¥³ー¥¹¤ÎºîÀ®¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÍøÊØÀ¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë2025Ç¯11·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥à¥¸¥ã¥Ñ¥óÄ´¤Ù
¢£¥µー¥Ó¥¹¥¤¥áー¥¸
¢£À¾Å´Å·¿ÀÂçÌ¶ÅÄÀþ¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ë¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼«Å¾¼Ö¤òÀÞ¤ê¤¿¤¿¤Þ¤º¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ÖÆâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢2022Ç¯3·î¤ËËÜ³Ê±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Âç¼êÌ±Å´¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÅÔ»ÔÉôËÜÀþ¤Î±Ä¶ÈÎó¼Ö¤Ç¥µ¥¤¥¯¥ë¥È¥ì¥¤¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤ò³èÍÑ¤·¤¿Í½Ìó¡¦¼«Å¾¼ÖÂæ¿ô´ÉÍý¡¦·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¤òÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¡Ö¼«Å¾¼Ö³èÍÑ¿ä¿Ê¸ùÀÓ¼ÔÉ½¾´¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.nishitetsu.jp/train/service/cycletrain/
¢£¡Ø¼«Å¾¼ÖNAVITIME¡Ù¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¥È¥ì¥¤¥ó¡¦¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ð¥¹Ï¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¼«Å¾¼ÖNAVITIME¡ÙÆâ¤Ë¡¢¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ë¥È¥ì¥¤¥ó¡×¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ð¥¹¡×¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë±Ø¤äÏ©Àþ¤È¡¢»þ´ÖÂÓ¤äÎÁ¶â¡¢Í½ÌóÊýË¡¡¢¼ÖÎ¾¤Ø¤Î¼«Å¾¼Ö»ý¤Á¹þ¤ß¾ò·ï¡Ê¾è¼Ö¥ëー¥ë¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾ÜºÙ¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥¯¥ë¥È¥ì¥¤¥ó¡¦¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ð¥¹¤Î¾ðÊó·ÇºÜ¤äÍ½ÌóÏ¢·È¤Ê¤É¡¢¡Ø¼«Å¾¼ÖNAVITIME¡Ù¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¤´¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
·ÇºÜ¿½¹þ¡§https://forms.gle/1rR86CRK1g44NywK7
¢£¡Ø¼«Å¾¼ÖNAVITIME¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¼«Å¾¼ÖNAVITIME¡Ù¤Ï¡¢¡ÖºäÆ»¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥íー¥ÉÍ¥Àè¡×¤Ê¤ÉÁ´7¼ïÎà¤Î¥ëー¥È¸¡º÷¤ä²»À¼°ÆÆâ¤¬²ÄÇ½¤Ê¡¢¼«Å¾¼ÖÀìÍÑ¤Î¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¹âÄãº¹¥°¥é¥Õ¤Î³ÎÇ§¡¢Áö¹Ô¥í¥°¡ÊÁö¹Ô¥ëー¥È¡¢µ÷Î¥¡¢¾ÃÈñ¥«¥í¥êー¡Ë¤ÎµÏ¿¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÃÏÅÀ¤ÎÊÝÂ¸¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¼«Å¾¼Ö¤ò³Ú¤·¤àÊý¤«¤é¡¢¥Äー¥ê¥º¥à¡¢½é¿´¼Ô¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥µ¥¤¥¯¥ê¥¹¥È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
iOS¡§https://itunes.apple.com/jp/app/id447024088?mt=8
Android OS¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=com.navitime.local.cycle
Web¡§ https://cycle.navitime.co.jp/
Ë¡¿Í¸þ¤±¡¢¡Ø¼«Å¾¼ÖNAVITIME¡Ù¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µ¥¤¥¯¥ë¥Äー¥ê¥º¥àÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://touring.products.navitime.co.jp/cycletourism/
¢¨¡ÖNAVITIME¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¢µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ä¾¦ÉÊÌ¾Åù¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸Ëô¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£