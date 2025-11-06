ザボディショップがチーム・ハンサム！とコラボ　メンバーが選んだボディバターと美容液マスク、映像付きホリデーカードが入ったスペシャルセットを発売

ザボディショップジャパン株式会社

https://www.the-body-shop.co.jp/shop/

あらゆるジェンダーや年代、肌タイプの人に、心地よく美しい毎日と豊かで持続可能な地球環境へとつながる変化をもたらすイギリス発のビューティブランド「ザボディショップ」は、株式会社アミューズに所属する俳優ユニット「チーム・ハンサム！」とのコラボレーションキャンペーン第4弾を2025年11月27日(木)より展開いたします。

2025年冬のテーマはThank you & Celebration5つのスペシャルコラボ企画

互いに周年を迎えた2025年冬は、“Thank you ＆ Celebration” をテーマに5つのスペシャルコラボ企画を展開いたします。メンバーが選んだボディバターと美容液マスクに、映像付きホリデーカード、限定デザイン巾着が付いたスペシャルセットを数量限定で販売する他、店頭でのメンバーコメント映像放映や、渋谷店でのPOPUP、メイキングムービー公開、「当選者様の名前入りサインチェキ」が当たるX投稿キャンペーンも開催いたします。キャンペーン期間は11月27日(木)から12月28日(日)です。

■メンバーチョイスのスペシャルセットを数量限定販売！

キャンペーンアンバサダーの猪塚健太さん、太田将熙さん、甲斐翔真さん、松島庄汰さんそれぞれが選んだボディバターと美容液をたっぷり含んだシートマスクに、コラボ限定メッセージ映像付きホリデーカード（ランダム3種）と限定デザイン巾着の特典が付いたスペシャルセットを11月27日(木)より、数量限定で販売いたします。

※全国のザボディショップ店舗では、11/6(木)から先行して予約受付を開始

ラップドインラブ セット

お好きなボディバター 200mL ＋ EDW セラムシートマスク 21mL×1枚入

4,400円(税込)

※限定フレーバーのボディバターは対象外です。

※ご用意した数がなくなり次第終了となります。

※オンラインショップでは、アンバサダーおすすめの4種のフレーバーのみをセット販売いたします。

※アウトレットでの取り扱いはございません。

特典１

コラボ限定メッセージ映像付きホリデーカード

“Thank you ＆ Celebration”のテーマにふさわしいスーツ衣装で撮りおろしたメンバーカットと、７分超えの4人のクロストークを収録したコラボ限定メッセージ映像が付いたホリデーカード。

※ホリデーカードは１セットにつき１枚お付けします。

※ランダムのため、絵柄はお選びいただけません。

※メッセージ映像は３種共通です。

特典2

限定デザイン巾着

チーム・ハンサム！20周年のロゴと、ザボディショップのホリデーロゴが入った限定デザイン巾着。

セット製品

【ボディバター】

世界中で2秒に1個購入されている*¹ブランドを代表する製品。コミュニティフェアトレードのシアバターとゴマ種子油配合で、肌にうるおいを与えるリッチなテクスチャーのボディクリームです。

【EDW セラムシートマスク】

美容液をたっぷり、なんと同シリーズの現品ボトル(30mL)の2/3もの量を含ませた99％自然由来成分配合のシートマスク。2種のエーデルワイスエキス*²、コメペプチド*³、

モリンガシードオイル*⁴などの成分を配合。角質層のすみずみまで浸透し、ふっくらなめらかな肌へ導きます。

*1 2023年世界中のザボディショップにおける「ボディバター 200mL/400mL」売上実績に基づく(ザボディショップインターナショナル調べ)、*2 エーデルワイス花/葉エキスとエーデルワイスカルス培養エキス(ともに整肌成分)、*3 加水分解コメタンパク(整肌成分)、*4 ワサビノキ種子油(エモリエント成分)

【メンバーチョイスアイテム】

猪塚健太さんチョイス

ボディバター SB(香り:シア)

プレゼントで頂いて以来、シアシリーズのファンです！高い保湿力と深い香りが心地よく、１日の終わりに安らぎを与えてくれるアイテムです。

太田将熙さんチョイス

ボディバター PG(香り:ピンクグレープフルーツ)

果実をぎゅっと閉じ込めたような、フレッシュでジューシーな香りが堪らなく好きです！ 今年の冬はボディバターで潤っていきましょう！

甲斐翔真さんチョイス

ボディバター BR(香り:ブリティッシュローズ)

花畑にいるような、上品で華やかなローズの香りが大好きです。就寝前のボディケアに使えば、贅沢なリラックスタイムになること間違いなし！

松島庄汰さんチョイス

ボディバター AM(香り:アーモンドミルク)

ほどよく甘い香りで、少量でも体温で溶けてお肌にしっかり馴染みます。乾燥が気になるこのシーズンにぴったりの製品なので、家族やお友達へのプレゼントにぜひ！

■ザボディショップ店舗にてコラボ限定コメント映像を放映

キャンペーン期間中、一部対象店舗でメンバー4人それぞれの選んだアイテムのおすすめポイントなどを収録したコメント映像を放映いたします。対象店舗は以下です。

店舗所在地一覧 https://www.the-body-shop.co.jp/shop/e/estoreall/

■ザボディショップ渋谷店２階フロアでPOPUP開催！

キャンペーン期間中、ザボディショップ渋谷店2階フロアをチーム・ハンサム！仕様にラッピング。2階窓一面をスーツ姿のメンバーが飾り、フロア内には特大パネルをはじめ、撮影時のオフショットチェキや、メンバー4名の等身大パネルなど、ここでしか見ることのできない展示も。メンバーへのメッセージボードも設置いたします。

この機会にぜひご来店ください。

■メイキングムービーを公開

撮影風景などを収録したメイキングムービーを、11月20日(木)公開予定の特設サイトにて公開いたします。

https://www.the-body-shop.co.jp/shop/e/e25amuse/

■「当選者様の名前入りサインチェキ」が当たるX投稿キャンペーンを開催！

キャンペーン期間中、購入した「ラップドインラブ セット」の写真をXに投稿すると抽選で「当選者様の名前入りサインチェキ」が当たるX投稿キャンペーンを開催いたします。

アミューズが運営するアーティストオンラインショップ「A!SMART(アスマート)」および、12月27～28日にパシフィコ横浜国立大ホールで開催されるハンサムライブ会場では、メッセージ映像付きホリデーカードとは異なる衣装、シチュエーションで撮りおろしたトレーディングカード付きのスペシャルセットを販売いたします。 https://www.asmart.jp/shop/handsome

【メンバープロフィール】

猪塚 健太 Izuka Kenta

愛知県出身。 主な出演作に、映画『娼年』、『バイオレンスアクション』、『禁じられた遊び』、『スマホを落としただけなのに 最終章 ファイナル ハッキングゲーム』、『となりの宇宙人』、『ポルノグラファー』シリーズ、『今日から俺は!!』、『高嶺のハナさん』、『TOKYO MER』シリーズ、『財閥復讐～兄嫁になった元嫁へ～』、『推しの殺人』、『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男 ファイナル』などがある。 今後も数々の解禁予定作品が待機している。

太田 将熙 Ota Masaki

千葉県出身。2013年に舞台『FROGS』(演出/岸谷五朗)にて俳優デビュー。

同年、劇団プレステージに加入し、2016 年には声優として初参加したテレビアニメ『ドリフェス!』から誕生したユニット“DearDream”の一員としても活動し、2018 年に東京・日本武道館でファイナルステージを飾る。

その後は映画『冗談じゃないよ』や、ドラマ『夫の家庭を壊すまで』、2025年は映画『悪鬼のウイルス』、ミュージカル『ボニー＆クライド』、現在放送中のABC・テレビ朝日ドラマL『君としたキスはいつまでも』に出演し、2026年公開予定の長編映画『人間モドキの四畳半』への主演も控えている。

甲斐 翔真 Kai Shouma

東京都出身。2016年『仮面ライダーエグゼイド』でドラマデビュー。

その後、ドラマ『花にけだもの』、映画『君は月夜に光り輝く』、『君が世界のはじまり』、ベルリン国際映画祭にて銀熊賞を受賞した『偶然と想像』などに出演。2020年1月『デスノート THE MUSICAL』で初舞台にして初主演を務める。以降の出演作に『RENT』、『マリー・アントワネット』、『ロミオ＆ジュリエット』、『ムーラン・ルージュ！ザ・ミュージカル』、『next to normal』、『キンキーブーツ』、『マタ・ハリ』に出演。2026年にはミュージカル『ミス・サイゴン』に出演予定。第50回菊田一夫演劇賞受賞。

松島 庄汰 Matsushima Shota

兵庫県出身。2007年、アミューズ30周年全国オーディションで準グランプリを獲得。

以降、映画やドラマ、舞台など幅広く活躍。2014年に『仮面ライダードライブ』(EX)でブレン役を演じて人気を博す。近年の出演作として、舞台『a Novel 文書く show』、舞台『白蟻』、舞台『笑わせんな』、読売演劇大賞 優秀作品賞を受賞した舞台『Silent Sky』、三谷幸喜演出の舞台『昭和から騒ぎ』、『近松心中物語』など。

※詳しくはプレスリリースをご確認ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d19887-204-4b3d97b8d9377f76ab69c0db1273b6a5.pdf