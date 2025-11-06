SaMD×採用｜人員不足・早期離職・ミスマッチをどうするか？【オンライン】
■ 概要
SaMD事業の成長において、「人材採用」は最重要テーマの一つです。 しかし、「どのタイミングで、どのような人材を採用するべきか？」、「各事業フェーズにおける最適な組織づくりとは？」に関するノウハウは不足しがちです。そのため、SaMD開発企業では「人員不足」「早期離職」「組織崩壊」が起こってしまいます。
本イベントでは、これらの落とし穴を回避し、事業成長を加速させるための「人材採用」と「組織づくり」のノウハウを徹底解説します。
詳細を見る :
https://bit.ly/3Lo3T2f
■ SaMD領域における採用・組織作りの課題
・せっかく採用した人が1年以内に辞めてしまう
・経験実績重視か？ 人物ポテンシャル重視か？
・有料から無料まで多くの採用手法があるが、結局どれが効果的なの？
・長く求人募集しているけれど、採用がなかなか上手くいかない
・採用計画や組織づくりはどうするのが正解？
本イベントはSaMDスタートアップの経営者、人事、SaMD開発部門の採用を推進する方々に向けたコンテンツとなっております。
事業運営において課題となる「人員不足」「早期離職」「組織崩壊」といった課題への取り組みを議論します。
■ SaMD領域における採用や組織作りで考えておくべきこと
・採用は準備が80%｜採用計画の策定方法
・間違った要件定義は地獄の始まり
・面接方法の多様化｜面接からオファー提示まで｜失敗しない面接とは
・どこの会社も若くて優秀な人材を安く採用したい
・長期的に長く活躍してもらう人材の見極め方
・SaMD開発における組織づくりの考え方
・事業フェーズごとに変わる“最適な人材”とは
上記のテーマを経験者とともに議論します。採用のミスマッチを改善したい、組織の採用計画を考えたいという方は必見の内容です。
詳細を見る :
https://bit.ly/3Lo3T2f
■ 登壇者
本イベントでは、SaMD採用・組織作りに詳しい解説者をお招きして、SaMDの採用の課題について議論します。
・アジャイRA 緒方剛
緒方氏は、数多くのSaMDスタートアップでの採用を担当してきたご経験から、SaMD領域の企業視点の課題や対策をご紹介いただきます。
・株式会社Software Regulation 武田瑛司
本イベントのアシスタントおよびファシリテーターを担当します。
本イベントではゲストに医療業界専任の人材紹介の経験が深い方をお招きし、SaMD領域の人材紹介の観点から採用トレンドもご紹介いただきます。
■ トークテーマ
採用・組織づくりのポイントとして、以下についてディスカッション予定です。
■こんな方におすすめ
・スタートアップ経営者・役員
・人事担当者
・採用や面接を担当する方々
・SaMD開発をする企業や部門へ就職・転職を検討している方々
・SaMDを開発する企業の採用トレンドを知りたい方
・スタートアップの組織づくりに興味がある方
■ SaMD領域の就職・転職を検討する皆様へ
本イベントは採用について企業側の取り組みを中心に取り扱いますが、SaMD開発をする企業や部門へ就職・転職を検討している皆様にも参考にしていただけるコンテンツとなっております。
SaMD開発企業側が考えていることや悩んでいることを理解することで、就職や転職活動において、活用できるはずです。
ソフトウェア開発のポジション（エンジニア、PdM、デザイナーなど）だけではなく、医療機器特有のポジション（薬事、品質、安全、臨床開発など）の皆様もぜひご参加いただければと思います。
■ イベントの参加方法
本イベントはハイブリッド形式で実施いたします。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/167838/table/4_1_4cf25ed930b538895aaf3ed6fb764285.jpg?v=202511060857 ]
参加費無料でアットホームな雰囲気ですので、どうぞお気軽にご参加頂ければ幸いです。
詳細を見る :
https://bit.ly/3Lo3T2f