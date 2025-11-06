390円/枚　裏起毛インナー レディース 裏ボア インナー 裏起毛 防寒 シャツ 長袖 ヒートテック トップス インナー 冬 無地 温活 裏起毛カットソー トップス　新規取引募集を開始いたします

Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd

義烏優豊株式会社（yuuto japan）は下着ナイトブラ、着圧レギンス、ラッシュガードの中国義烏縫製加工工場です。この度、日本向けに長袖の卸販売を開始しましたことをご報告します。着圧レギンス、下着ナイトブラ等を中心に雑貨からアパレルまで豊富なノウハウと背景を活用し、ベストな価格と小ロットでご提案可能です。今回は日本における弊社実績のご紹介と共に、新規お取引先企業を募集いたします

超高密度の裏起毛がしっかりと暖かさを閉じ込め、寒い季節も快適に過ごせる極暖インナーふんわり柔らかな裏ボア仕様で、肌に触れた瞬間からぬくもりを実感できます伸縮性に優れた素材が体にしなやかにフィットし、厚着しなくても十分な保温力を発揮薄手のトップスの下にも着られるシンプルなシルエットで、重ね着してもゴワつきません冷えやすい首・背中・お腹・腕まですっぽり包み込み、外出時の防寒対策にも最適です着心地が軽く、暖房いらずのあたたかさで真冬のインナーとして大活躍通勤・通学・在宅ワーク・アウトドア・旅行など、さまざまなシーンで快適に着用できます寒がりさんや冷え対策をしたい方におすすめの万能あったかインナーです冷え性対策 冷え対策 防寒グッズ 防寒具 防寒対策 アウトドア インナー ロング丈薄手であたたかいNEW発熱素材を使用したプラズマヒートカットソー肌触りもふんわり柔らかなピーチ起毛であったかなのにノンストレスなインナーストレッチ性も高く身体の動きにフィットするのでデイリー使いにも良好日本市場19年間進出経験、中国義烏有数のアパレル縫製加工工場 各OEM生産の取引募集を開始いたしました弊社は19年間の日中貿易ノウハウからフォワーダー、貿易条件を適切にご提案いたします。トップレベルの総合縫製工場として価格や納期の課題を迅速に解決し、今までに作ることが出来なかった/仕入れ不可能だった製品を御社に納品いたします

弊社は、中期的な競争力を一層強化していく目的から、2011年7月『YT GX4 TOP10』（ユートジーバイフォーティーテン）を策定しました。2011~16年度までに『4つのG』、すなわちGreenGrowthGlobalGreat Companyをキーとした成長戦略を実行することによって、『TOP10の実現』を目指ししてまいります。全社をあげて会社の成長を確かなものにしてまいる所存てあります。今後ともより一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

義烏優豊株式会社（yuuto japan）/Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd.

URL:https://www.ytbra.com

担当：ハン

LINEのID：yiwuyuuto

E-mail: info@yuuto-japan.com