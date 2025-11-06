覗くとガラス絵が見える『不思議な鍵のチャーム』付き、ミニチュアのお菓子缶を飾った″アンティーク風の棚″と″エンブレム″をデザインした『クリスマスエンブレム缶』新発売。

株式会社ビーディ・ラボ

靴下から顔を出すネコサンタに、王冠、白馬やかぼちゃの馬車をあしらった『クリスマスのエンブレム』と、ガラス絵のお菓子缶を飾った『アンティーク風の棚』




ダイヤカットを施した八角形の缶でつくった『クリスマスエンブレム缶』。蓋面には、ガラス絵で描いた『クリスマスのエンブレム』をメインビジュアルに配置しました。



クリスマスソックスにすっぽり入った子ネコサンタに、王冠、白馬やかぼちゃの馬車をあしらった『クリスマスのエンブレム』。エンボス加工でぷっくりと浮き上がり、光が当たるとゴールドが艶やかに輝きます。



ダイヤカットの部分には、クリスマスカラーのギンガムチェックに、もみの木、クリスマスのお菓子など、クリスマスにちなんだ絵柄をちりばめました。







眺めているだけでクリスマスが待ち遠しくなるお菓子缶です。


缶の側面の主題は、ガラス絵のお菓子缶を飾った『アンティーク風の棚』。


青山デカーボがこれまでに作ってきたガラス絵のデザインのお菓子缶を並べています。



お気に入りのあの缶もあるかもしれません。ぜひすべての面をじっくり見てみてください。


さらに、側面にはひみつの鍵穴がひとつ。今回のおまけとリンクするデザインです。



『不思議な鍵のチャーム』を覗いてガラス絵を見てみよう




『クリスマスエンブレム缶』のおまけには、覗くとガラス絵が見える『不思議な鍵のチャーム』をつけました。



ガラスの部分を覗くと、


『クリスマスエンブレム缶』のエンブレムのガラス絵


『ネコのトランプ缶2』の底面にデザインされているエンブレムのガラス絵


『クリスマス限定お城缶』の蓋面のガラス絵


どれかが見える、不思議な仕掛けのある鍵です。



鍵のデザインも、青山デカーボこだわりのオリジナル。


『不思議な鍵のチャーム』は全部で3種類からお選びいただけます。



※「鍵チャーム」を覗くと見えるガラス絵の絵柄の向きは一点ずつ異なります。


鍵チャームを覗いていただき、絵柄の向きに合わせてお楽しみくださいませ。





覗くと見えるガラス絵イメージ

甘酸っぱさが華やかな『ハート型のラズベリーのフィナンシェ』入り




『クリスマスエンブレム缶』の中には、『ハート型のラズベリーのフィナンシェ』が入っています。


しっとり食感が絶妙で、素材の美味しさを楽しめる米粉フィナンシェに仕上がりました。


冬の気分を盛り上げるラズベリーの甘酸っぱさも楽しめる、華やかなクリスマスのお菓子です。




【商品詳細】


クリスマス限定『クリスマスエンブレム缶』　


不思議な鍵のチャーム1個　


グルテンフリーのラズベリーフィナンシェ2個入り


税込2,640円（本体価格 2,400円）


※お一人様につき５点まで


※無くなり次第終了となります。品切れの際はご容赦ください。


※お取り置きやご予約は承っておりません。



【発売日】


・2025年11月19日（水）から12月2日（火）伊勢丹新宿店 本館1階 雑貨/イセタンシード


（イベントに先駆けて11月12日（水）午前10時から三越伊勢丹オンラインストアにて先行受注　※MIWメンバー会員さま限定）


・2025年11月19日（水）から12月2日（火）阪急うめだ本店 9階 祝祭広場「クリスマスマーケット2025」


・2025年12月10日（水）から12月16日（火）銀座三越 本館地下2階 ギンザスイーツパークI



※イベントの内容は、都合により変更または中止となる場合がございます。予めご了承ください。




青山デカーボHP：http://www.aoyama-decarbo.com