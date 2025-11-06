【ウェスティンホテル東京】旬の苺を贅沢につかったひと品ごとに異なる魅力たっぷり 「ストロベリー アフタヌーンティー 2026」

マリオット・インターナショナル

都会のウェルネスホテル、ウェスティンホテル東京（東京都目黒区 総支配人チャールズ・ジャック）は、2026年1月5日（月）～4月30日（木）の期間、ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」にて、ウェスティンガーデンに面した優雅な空間で楽しむ「ストロベリー アフタヌーンティー」をご提供いたします。

ストロベリーウィークデイアフタヌーンティー（イメージ）ストロベリーアフタヌーンティー（イメージ）

甘酸っぱい苺の心弾むスイーツと春の訪れを感じさせるセイボリー

「苺尽くし」のアフタヌーンティーが今年も

ストロベリー アフタヌーンティー（週末限定）

ウェスティンホテル東京を象徴する大理石の柱が支える吹き抜けのもと、窓から望むガーデンの自然が溶け合うようにデザインされた開放感あふれるロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」では、2026年1月から4月までの週末限定で、旬の苺を心ゆくまで堪能できる「ストロベリー アフタヌーンティー」をご提供いたします。9種類の多彩なスイーツで苺の持つ魅力を表現しました。ひとつひとつ相性の良い素材や製法にこだわったスイーツの数々です。

スイーツのおすすめは、4粒の苺を贅沢にあしらった「苺のタルト」と、もっちりしっとりとした生地に軽やかなクリームと苺の酸味が絶妙に調和する「苺ロール」。さらに、ピスタチオの香ばしさが際立つ「苺とピスタチオのモンブラン」や、苺のピューレを練り込みしっとり焼き上げた「苺とラズベリーのチーズテリーヌ」など、素材と食感のバランスにこだわったラインナップをご用意しました。

セイボリーは、新春の彩りを感じさせるメニューを揃えました。ミモザのように華やかな「ポテトサラダと生ハムのドックサンド」や、バジルの香りが広がる「モッツアレラ トマト オリーブのバジルトマトジュレ」、軽やかなパイ生地で仕上げた「サーモンムースのボローバン」など、甘いスイーツの合間にリフレッシュできる味わいです。

その日の朝に作るヨーグルトとバターミルクで仕上げたこだわりのスコーンは、プレーンと苺＆アプリコットの2種類をご用意。フリーズドライ苺やキャラメリゼしたアーモンドを練り込み、香ばしさと果実味を感じる豊かな風味に仕上げました。

ドリンクは、フルーティーな「ストロベリーロイヤルミルクティー」をはじめ、アフタヌーンティー限定の3種類のモクテルや、TWGティーの紅茶8種類など、アフタヌーンティーに合わせて厳選した19種類をフリーフローでご提供。シェフの感性が息づく、繊細で美しい苺スイーツの数々とともに、ウェスティンホテル東京ならではの優雅なアフタヌーンティー体験をお届けいたします。

ストロベリーアフタヌーンティー（イメージ）- 期間：2026年1月10日（土）～4月29日（水祝）※土・日・祝休日限定- 時間：１.11:30～ ２.12:00～ ３.12:30～ ４.14:00～ ５.14:30～ ６.15:00～７.16:30～ ８.17:00～ ９.17:30～ ※２時間制（30分前にL.O.）- 料金：\9,400（税・サービス込）- 場所：ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」（1F）- H P： https://www.theloungetokyo.com/jp/- 予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/westin-tokyo-lounge/reserve※要オンライン予約、およびオンライン事前決済

【上段】（左から時計回り）

・苺のタルト

・マスカルポーネクリームと苺カシスのマリネ

・ストロベリーマカロン

・苺ロール

・ハートチョコレート

上段

【中段】（左上から時計回り）

・シュークリーム

・苺とラズベリーのチーズテリーヌ

・苺とピスタチオのモンブラン

・苺とオレンジのケーキ

中段

【下段】（左から時計回り）

・オニオンとベーコン キノコのキッシュ

・モッツアレラ トマト オリーブのバジルトマトジュレ

・ポテトサラダと生ハムのドッグサンド

・サーモンムースのボロ―バン ケッパー添え

下段

【スコーン】

・プレーンスコーン

・苺とアプリコットのスコーン

・クロテットクリーム、メープルシロップ、フルーツジャム

スコーン

【その他】

・マドレーヌ

・フィナンシェ

・パルミエ 等

【ドリンク】※フリーフロー

ポットでご提供するTWGのティー８種類の他、「ストロベリー アフタヌーンティー」に合わせて特別にお作りする「ストロベリーロイヤルミルクティー」などのレコメンドドリンクを含む、合計19種類のドリンクをフリーフローでご用意いたします。

●TWGのティーセレクション（ポット）

・ロイヤルダージリン

・1837ブラックティー

・バイミュータン

・ヴァニラブルボンティー

・シンガポールブレックファストティー

・フレンチアールグレイ

・スウィートフランスティー

・カモミール

TWG のティーセレクション

●レコメンドドリンク

・ストロベリーティー（アイス・ホット）

・ストロベリーロイヤルミルクティー（アイス・ホット）

●モクテル

・サンライズ

・レモンスカッシュ

・ピーチアップル

●コーヒー・紅茶

・アイスティー

・ホットコーヒー

・アイスコーヒー

・カフェインレスコーヒー

・カフェオレ

・アイスカフェオレ

上品な甘酸っぱさが口いっぱいに広がる苺のアフタヌーンティー

ホテルならではの上質な空間で過ごす午後のひととき

ストロベリー ウィークデイ アフタヌーンティー（平日限定）

2026年1月から4月までの平日限定で、旬の苺を様々な表情で楽しむ「ストロベリー ウィークデイ アフタヌーンティー」をご提供いたします。上質な空間にふさわしく、見た目にも華やかなスイーツと贅沢なセイボリーを一皿に盛り込んだ甘酸っぱいハーモニーをお楽しみいただけます。

スイーツは、シェフ一推しの「苺のタルト」をはじめ、グラス仕立てで軽やかに仕上げた「苺のショートケーキ グラススタイル」や、まろやかなフロマージュブランに苺ピューレと赤いベリーを添えた「クレームアンジュ」、ルビーチョコレートの華やかなピンク色が印象的な「ルビーチョコレートと苺のタルト」など、多彩な味わいが並びます。

セイボリーには、酸味のあるラズベリーやブルーベリーをアクセントに用いた、洗練されたメニューを。スモークサーモンとアボカドにイクラを添えた「サーモンのタルタル ボローバン」や、甘酸っぱいクランベリーがフォアグラの濃厚さを引き立てる「フォアグラのパルフェ」、さらにズワイガニの旨みを凝縮した「コンソメとカリフラワーのムース ラズベリーソース」など、軽やかで奥行きのある味わいをご堪能いただけます。中でもシェフのおすすめは、「トリュフ香るタマゴとトマトのクロワッサンサンド」。ホテルのベーカリーで焼き上げたサクサクのクロワッサンに、トリュフの香りが広がる卵フィリングを挟んだ贅沢な一品です。

焼きたてスコーンは、プレーンと苺＆アプリコットの2種類をご用意。ホテルオリジナルのクロテッドクリーム、メープルシロップ、ブルーベリージャムとともに、しっとりとした食感と芳醇な香りをお楽しみください。

ドリンクは、TWGティーの紅茶8種類をはじめ、アフタヌーンティーに合わせて厳選した約14種類をご用意。

シェフが手がける繊細なデザートの数々と、豊かなバリエーションのセイボリーが織りなす、平日だけの特別なストロベリーアフタヌーンティー。心を解きほぐすようなラウンジの空間で、季節の果実がもたらす華やかなティータイムをご堪能ください。

ストロベリー ウィークデイ アフタヌーンティー（イメージ）- 期間：2026年1月5日（月）～4月30日（木）※平日限定- 時間：１.12:00～14:00 ２.12:30～14:30 ３.13:00～15:00 ※2時間制（30分前にL.O.）- 料金：\7,800（税・サービス込）- 数量：1日限定40食- 場所：ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」（1F）- H P：https://www.theloungetokyo.com/jp/- 予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/westin-tokyo-lounge/reserve※要オンライン予約、およびオンライン事前決済

【スイーツ】※写真左から時計回り

・苺のマカロン

・苺のショートケーキグラススタイル

・クレームアンジュ 苺と赤いベリー添え

・苺のタルト

・ルビーチョコレートと苺のタルト

スイーツ

【セイボリー】※写真左上から時計回り

・トリュフ香るタマゴとトマトのクロワッサンサンド

・ズワイガニのコンソメとカリフラワーのムース ラズベリーソース

・スモークサーモンのタルタルとアボカド イクラ ボローバン

・フォアグラのパルフェ

・クリームチーズとベリーのキッシュ

セイボリー

【スコーン】

・プレーンスコーン

・苺とアプリコットのスコーン

スコーン

【ドリンク】※フリーフロー

ポットでご提供するTWGのティー８種類の他、合計14種類のドリンクをフリーフローでご用意いたします。

●TWGのティーセレクション（ポット）

・ロイヤルダージリン

・1837ブラックティー

・パイミュータン

・ヴァニラブルボンティー

・シンガポールブレックファストティー

・フレンチアールグレイ

・スウィートフランスティー

・カモミール

TWG のティーセレクション

●コーヒー・紅茶

・ コーヒー

・ カフェオレ

・ カフェインレスコーヒー

・ アイスティー

・ アイスコーヒー

・アイスカフェオレ

ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」

ご予約・お問い合わせ：

ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」Tel.03-5423-7287

HP : https://www.theloungetokyo.com/jp/

ご予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/westin-tokyo-lounge/reserve

※メニュー内容や営業時間、メニューご提供時間は変更になる場合がございます。

営業時間について：https://westintokyoshop.com/pages/info

