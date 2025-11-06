【取材依頼】鈴⿅市×SUPER FORMULA 地域連携プログラム　大湯都史樹選手が小学校で一日先生を務めます　11/17(月) 鈴⿅市立明生小学校にて「モータースポーツ体感講座」を実施

株式会社日本レースプロモーション

日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。SUPER FORMULA 2025シーズンの最終戦「瑶子女王杯2025年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第10戦・第11戦・第12戦 第24回 JAF鈴⿅グランプリ」を前に、11月17日(月)、現役プロレーシングドライバーの大湯都史樹選手(SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING／39号車)が、鈴⿅市立明生小学校を訪問し一日先生を務めます。当日は、モータースポーツの魅力をより多くの子どもたちに知ってもらい、夢へ挑戦することの大切さを学ぶ機会として「モータースポーツ体験講座」を実施いたします。何卒、ご取材賜りますようお願い申し上げます。

＜写真：時速300kmに達するマシンを操る大湯都史樹選手(鈴⿅サーキット)＞

鈴⿅市×SUPER FORMULA地域連携プログラム

実施内容 ：

１.プロレーシングドライバーによる出前講座

講 師：大湯 都史樹(おおゆ としき)選手

テーマ：「夢を持つこと、努力すること、工夫することの大切さ」

２.レーシングマシンを使用した体験授業

車 両：SF13(KYGNUS SUNOCO Team LeMans)

内 容：車両見学、搭乗体験、タイヤ交換、エンジン始動

実施日時 ：

１.2025年11月17日（月）10時45分から11時30分（3限目）

２.2025年11月17日（月）11時40分から12時25分（4限目）

実施場所 ： 鈴⿅市立明生小学校（鈴⿅市大池2丁目13-1）

対 象 ：

１.小学5年生 児童36名

２.小学5年生 児童36名、小学6年生 児童44名

共 催 ： 鈴⿅市

株式会社日本レースプロモーション

協 力 ： SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING

トヨタ自動車株式会社 GRモータースポーツ事業部

ホンダモビリティランド株式会社 鈴⿅サーキット

NPO法人鈴⿅モータースポーツ友の会

取 材 ： 当日は１.２.の様子に加えて、講師、児童、担当者へのインタビューが可能です。

お手数ですが下記より、事前の取材申請をお願いいたします。

https://forms.gle/4CpTZYDSnhGao5JJ9

講師：大湯都史樹(おおゆ としき)選手

大湯 都史樹(おおゆ としき、1998年8月4日生まれ)

北海道出身のレーシング・ドライバー。レースアニメに憧れ、小学3 年でカートを始める。2010年に全日本のタイトルを獲得し、この後は鈴⿅や岡山を中心に全日本のカートで活躍。2016年には北海道を離れて、鈴⿅サーキット・レーシングスクールを主席で卒業。この年からFIA-F4選手権に参戦。2017年からは全日本F3選手権、そして2020年にはスーパーフォーミュラにステップアップして初勝利を挙げた。SUPER GT では2020 年にGT300クラスで初参戦し、翌年にはGT500 クラスに上がっている。2024年にTOYOTA GAZOO Racing に移籍し、タイトル3回の名門TGR TEAM KeePer CERUMOで自身の初タイトルを目指す。また、スーパーフォーミュラでもタイトル3回を記録するVERTEX PARTNERS CERUMO・INGINGからタイトル獲得に挑む。

鈴⿅市との地域連携パートナーシップ

鈴⿅市とSUPER FORMULAを運営する株式会社日本レースプロモーション(JRP)は2024年2月、モータースポーツ振興と地域活性化等を目的に「地域連携パートナーシップ」を締結し、今回の交流は鈴⿅市とのパートナーシップのもと開催に至りました。JRPでは地元から愛されるモータースポーツを目指し、2024年から国内5サーキットの立地自治体をはじめ、周辺自治体や参戦チームが拠点を置くホームタウンとの連携強化に向けて同締結を進めており、これまでに鈴⿅市(鈴⿅サーキット／三重県)、日田市(オートポリス／大分県)、村田町(スポーツランド SUGO／宮城県)、小山町・御殿場市・裾野市・静岡県(富⼠スピードウェイ／静岡県)、茂木町・栃木県(モビリティリゾートもてぎ／栃木県)、綾瀬市(San-Ei Gen with B-Max／神奈川県)の2県5市3町との締結を完了

しています。

SUPER FORMULAとは

F1に次ぐ速さを誇り、レースに使用する車両やタイヤ・エンジンに性能の差が無い「イコール・コンディション」が大きな特徴。ドライバーの実力だけでなく、チームの戦略とチームワークが勝敗を分ける『世界最高峰のHUMAN MOTORSPORTS』です。2024年の来場者数が過去最高を更新し、人気急上昇中のエンターテインメント。2025年シリーズは国内5サーキットにて7大会12レースを開催、13チーム22名のドライバーが参戦しています。

過去の地域連携プログラムの実施例

◆阪口晴南選手による裾野市立須山小学校への訪問(静岡県｜裾野市)◆イゴール・オオムラ・フラガ選手による静岡県立御殿場高等学校への訪問(静岡県｜御殿場市)◆ROOKIE Racingによる静岡県立科学技術高等学校への訪問(静岡県)◆沼津学園飛⿓高等学校による社会科見学の受け入れ(静岡県)