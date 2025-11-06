¥¥ã¥Ã¥Á¥Üー¥ë¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤¢¤Î³¹¡¢¤³¤Î³¹¡¢¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤Ë¡£¡ÖÅìµþ¥¥ã¥Ã¥Á¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö in Âçºå¡×¤Ë¥Öー¥¹½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹
¡¡¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¡ÊÏÂ²Î»³¸©ÇòÉÍÄ®¡Ë¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯£±£±·î£¹Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþ¥¥ã¥Ã¥Á¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö in Âçºå¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Üー¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅìµþ¥¥ã¥Ã¥Á¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö in Âçºå¡×¤Ë¥Öー¥¹½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¥Üー¥ë¤òÅê¤²¤ë¡×¡ÖÁÛ¤¤¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥Üー¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¡×¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Üー¥ë¤È¤¤¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¾Ð´é¤Î²ÁÃÍ¤Ë»¿Æ±¤·¡¢£²£°£±£·Ç¯¤«¤éËèÇ¯»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥¥ã¥Ã¥Á¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö in Âçºå ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.tcbc.jp/location/osaka.html¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢£³«ºÅÆü»þ
£²£°£²£µÇ¯£±£±·î£¹Æü¡ÊÆü¡Ë¸áÁ°£¹»þ£³£°Ê¬～¸á¸å£´»þ£°£°Ê¬
¢£¾ì½ê
ËüÇîµÇ°¸ø±àÆâ¡¦¾å¤Î¹¾ì¡ÊÂçºåÉÜ¿áÅÄ»ÔÀéÎ¤ËüÇî¸ø±à¡Ë
¢£»²²ÃÈñ
ÌµÎÁ¡Ê¥Üー¥ë¡¦¥°¥íー¥Ö¤ÎÌµÎÁ¥ì¥ó¥¿¥ë¤¢¤ê¡Ë
¢¨ÊÌÅÓ¡¢ËüÇîµÇ°¸ø±àÆþ¾ìÎÁ ¡ÊÂç¿Í£²£¶£°±ß¡¦¾®Ãæ³ØÀ¸£¸£°±ß¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£¼çºÅ
Åìµþ¥¥ã¥Ã¥Á¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö in Âçºå¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ (°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍTCBC¡¦Ä«ÆüÊüÁ÷¥é¥¸¥ª³ô¼°²ñ¼Ò)
¢£¸å±ç
¿áÅÄ»Ô¡¢¿áÅÄ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ
¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É ¥Öー¥¹½ÐÅ¸ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ãÆâÍÆ¡ä
¡¦¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¤Ì¤ê¤¨¤º¤«¤ó¡ÊÁ´£¸¼ïÎà¡Ë
¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÌÏÍÍ¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¿§¤ä·Á¤Î°ã¤¤¤ò´Ñ»¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¡Ö¤Ì¤ê¤¨¤º¤«¤ó¡×¤ò´°À®¤µ¤»¤ëÂÎ¸³¥³ー¥Êー¤Ç¤¹¡££¸¼ïÎà¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤äÀ¸ÂÖ¤Î°ã¤¤¤ò¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¤Ì¤ê¤¨¤º¤«¤ó
¡¦¥Ú¥ó¥®¥óÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¡õ¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ó¥Ú¥éー¥Ú¥ó¥®¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¡¢À¤³¦ºÇ¾®¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥§¥¢¥êー¥Ú¥ó¥®¥ó¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¤ÇÊë¤é¤¹£¸¼ïÎà¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÂÎ¤Î¥µ¥¤¥º¤ä¿§¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤ÎÆÃÄ§¤ò¸«Èæ¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤¿¤Á¤Î¸ÄÀ¤äÀ¸ÂÖ¤ÎÉÔ»×µÄ¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÚPINGU(TM)ʼs SMILE PARTY in ADVENTURE WORLD¡Û¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÚPINGU(TM)ʼs SMILE PARTY in ADVENTURE WORLD¡Û¤«¤é¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Ç°ìÈÖÍÌ¾¤Ê¥Ú¥ó¥®¥ó¡Ö¥Ô¥ó¥°ー¡×¤È°ì½ï¤ËµÇ°»£±Æ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨Å·¸õ¤Ë¤è¤êÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Ô¥ó¥°ー¤È¤Ï¡Û
¥¹¥¤¥¹¤Î±ÇÁüºî²È¥ª¥Ã¥È¥Þー¡¦¥°¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥¹¥È¥Ã¥×¥âー¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡££±£¹£¸£°Ç¯¤Ë¡Ö¥Ô¥ó¥°ー¡×¤Î¸¶·¿¤È¤Ê¤ë¥Æ¥¹¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤¬À©ºî¤µ¤ì¤Æ¤«¤é£²£°£²£µÇ¯¤Ç£´£µ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡££±£¹£¹£°Ç¯°Ê¹ß¡¢TV¥·¥êー¥º¤ÏÀ¤³¦£±£µ£µ°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÃË¤Î»Ò¡Ö¥Ô¥ó¥°ー¡×¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¤¢¤¿¤¿¤«¤Ç¥æー¥â¥¢¤¢¤ëÊª¸ì¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(C)2025 JOKER.
¢§¥Ô¥ó¥°ー¸ø¼°HP https://www.pingu.jp/
¢§¥Ô¥ó¥°ー¸ø¼°Instagram(@pingu_jp) https://www.instagram.com/pingu_jp/
¢§¥Ô¥ó¥°ー¸ø¼°X(@pingu_jpn) https://x.com/pingu_jpn
¢§¥Ô¥ó¥°ー¸ø¼°TikTok(@pingu_jp) https://www.tiktok.com/@pingu_jp
¡Ú¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¡ÖSDGsÀë¸À¡¦¥Ñー¥¯¥Ý¥ê¥·ー¡×¡Û
https://www.aws-s.com/parktheme-sdgs/
¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ò¸«¤Ä¤á¡¢Ìä¤¤Â³¤±¤ë¡£¤¤¤Î¤Á¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¯¾ì½ê¡£¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸Ì¿¤ËSmile¡Ê¤·¤¢¤ï¤»¡Ë¤¬°î¤ì¤ëË¤«¤ÊÌ¤Íè¤ÎÃÏµå¤Î»Ñ¤ò¥Ñー¥¯¤ÇÂÎ¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥¯¤È¤¤¤¦¡È¾®¤µ¤ÊÃÏµå¡É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤ÎÀ¸Ì¿¤¬¤º¤Ã¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Á³¤ä»ñ¸»¤¬½Û´Ä¤·ºÆÀ¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ì¤Íè¤ÎSmile¤òÁÏ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚSDGs¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
SDGs¤È¤Ï¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSustainable¡¡Development¡¡Goals¡Ë¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñ¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤ò²ò·è¤·¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤Ç£²£°£³£°Ç¯¤ò¤á¤¶¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î£±£·¤Î¥´ー¥ë¤È£±£¶£¹¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££²£°£±£µÇ¯£¹·î¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¹ñÏ¢ËÜÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ£±£¹£³¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤ÎÁ´²ñ°ìÃ×¤ÇºÎÂò¤µ¤ì¤¿¹ñºÝÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£