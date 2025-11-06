¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ïー¥Ä¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢HUWIZ SOLUTIONS INC.¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò²½¤òÈ¯É½
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ïー¥Ä¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹(ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§ÃÞ»ç ÉÒÌð¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§¾Ú·ô¥³ー¥É3676)¤Ï¡¢ËÜÆü³«ºÅ¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢HUWIZ SOLUTIONS INC.(°Ê²¼¡¢¡ÖHUWIZ¡×)¤ÎÁ´³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·¡¢Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èµÄ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°¼èÆÀ¤ÎÍýÍ³
ºòº£¡¢¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì¤Ï³ÈÂç¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤òÍÍ¡¹¤Ê¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÇÆ±»þÅ¸³«¤¹¤ë¥²ー¥à¤Î¥Üー¥À¥ì¥¹²½¤â²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Î¤â¤È¡¢¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¤ÎÁí¹çÅª¤ÊÉÊ¼Á¸þ¾å»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢ÁÏ¶È»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥Ð¥Ã¥°¡¦QA¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÝÌõ¡¦LQA(Linguistic Quality Assurance)¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡¢Â¿¸À¸ì²»À¼¼ýÏ¿Åù¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ñー¥È¥Êー¡É¤È¤·¤ÆÀ¤³¦»Ô¾ì¤ÇÀï¤¨¤ë´ë¶È¥°¥ëー¥×¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥Ç¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦µÚ¤Ó¡ÖÉÊ¼Á¡×¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÉð´ï¤Ë¡¢³¤³°¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¿·µ¬³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤Î¥Ç¥Ð¥Ã¥°¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¯¡¢¥¤¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥Ð¥Ã¥°ÀìÍÑµòÅÀ¤Î³«Àß¤ä¡¢Åö¼Ò¤ËºßÀÒ¤¹¤ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÌó8,000Ì¾¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¿Íºà´ðÈ×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤¿¤Ê¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥óÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛÅù¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãå¼Â¤Ë³¤³°¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¸þ¤±¥Ç¥Ð¥Ã¥°¤Î¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤Î¥Ç¥Ð¥Ã¥°¤ÎÂÐ±þ¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£Áý¶¯µÚ¤Ó²¤ÊÆ¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÜµÒ´ðÈ×³ÈÂçÅù¤òÌÜÅª¤Ë¡¢HUWIZ¤òÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò²½¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
HUWIZ¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥â¥ó¥È¥ê¥ªー¥ë¶á¹Ù¤ËËÜµòÃÏ¤ò¹½¤¨¤ë¡¢¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¸þ¤±¤Î¥Ç¥Ð¥Ã¥°¡¦QA¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¥«¥Ê¥À¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¥²ー¥à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¤ÊÆ¤Î¥²ー¥à¥áー¥«ー¤¬³«È¯¤¹¤ë¿Íµ¤¥·¥êー¥º¥¿¥¤¥È¥ëÅù¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤â»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥ó¥È¥ê¥ªー¥ë¤Ï¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î¥²ー¥à³«È¯ÅÔ»Ô¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢HUWIZ¤Ï¡¢¥²ー¥à³«È¯¤ËÃÎ¸«¤Î¤¢¤ëÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³«È¯¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥Ç¥Ð¥Ã¥°°Æ·ï¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2017Ç¯¤ÎÁÏ¶È°Ê¹ß¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×µÚ¤ÓHUWIZ¤Î¥Ç¥Ð¥Ã¥°¡¦QA¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¥ê¥½ー¥¹¤Î¶¦Í¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥°¥ëー¥×¥·¥Ê¥¸ー¤òÄÉµá¤·¡¢HUWIZ¤òµ¯ÅÀ¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£°ÛÆ°¤¹¤ë»Ò²ñ¼Ò¤Î³µÍ×
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/76535/table/148_1_fc4bcf0b847b5047f87314814e20152a.jpg?v=202511060827 ]
¢£¼èÆÀ²Á³ÛµÚ¤Ó¼èÆÀ¸å¤Î½êÍ³ô¼°¤Î¾õ¶·
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/76535/table/148_2_3c41e2de5c269b3232db684c782144e5.jpg?v=202511060827 ]
¢¨1¡¡HUWIZ¤Î2026Ç¯10·î´ü¤Î¶ÈÀÓ¼ÂÀÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÄÉ²Ã¤Ç³ô¼°¼èÆÀÈñÍÑ¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨2¡¡1¥«¥Ê¥À¥É¥ë108.80±ß¤Ç»»½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüÄø
(1)¼èÄùÌò²ñ·èµÄÆü¡§2025Ç¯11·î6Æü
(2)³ô¼°¾ùÅÏ·ÀÌóÄù·ëÆü¡§2025Ç¯11·î6Æü¡ÊÍ½Äê¡Ë
(3)³ô¼°¾ùÅÏ¼Â¹ÔÆü¡§2025Ç¯11·î20Æü¡ÊÍ½Äê¡Ë
ËÜ·ï¤¬Åö¼Ò¤Î2026Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤Ç¤¢¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¶ÈÀÓÍ½ÁÛ½¤Àµ¤ÎÉ¬Í×ÀµÚ¤Ó¸øÉ½¤¹¤Ù¤»ö¹à¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å
¢¨ ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡¢À½ÉÊÌ¾¡¢²ñ¼ÒÌ¾¡¢¾¦É¸¡¢¥µー¥Ó¥¹¥Þー¥¯¤Ï³Æ¼Ò¤Ë¸¢Íø¤¬µ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ïー¥Ä¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ïー¥Ä¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡ÖSAVE the DIGITAL WORLD¡×¤È¤¤¤¦¥°¥ëー¥×¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¡Ö³Î¤«¤ÊÉÊ¼Á¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¥²ー¥à¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë¥Ç¥Ð¥Ã¥°¤«¤é¥íー¥«¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±çÅù¤ÎÉý¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¥²ー¥à¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.digitalhearts-hd.com/