ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 (代表取締役社長：キャスパー ブッカ マイルヴァン、本社：東京都千代田区) は、2026年1月1日付で代表取締役社長に、小谷 啓輔が就任する人事を決定しましたのでお知らせいたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6756/table/147_1_7c0787a808464d0f82c5839b3fb792f8.jpg?v=202511060827 ]

新代表取締役社長の小谷 啓輔は、20年以上にわたり、日本および世界のバイオテクノロジー企業や製薬企業で豊富なリーダーシップと業界経験を積んできました。営業部門からグローバルのコマーシャル部門まで、米国においてさまざまな業務に携わってきたほか、日本におけるビジネスユニットの責任者など、数々の役職を歴任してきました。直近では、2024年10月にノボ ノルディスク ファーマ株式会社の希少疾患事業本部 本部長、そして2025年6月より心血管・代謝内分泌マーケティング本部 本部長を務めています。

小谷は、米国のジョンズ・ホプキンス大学のバイオテクノロジーの修士課程を修了しています。また、米国のニューヨーク大学で経営学修士 (MBA) を取得しています。

ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

代表取締役社長

小谷 啓輔

(2026年1月1日付)

なお、現代表取締役社長のキャスパー ブッカ マイルヴァンは、2025年12月31日付で、ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 代表取締役社長を退任いたします。マイルヴァンは、デンマーク本社に着任し、CMC (化学・製剤・製造に関する管理) および製品供給のエグゼクティブ バイス プレジデントとして、エグゼクティブマネジメントに就任します。

ノボ ノルディスクについて

ノボ ノルディスクは、1923 年創立のデンマークに本社を置く世界有数のヘルスケア企業です。私たちのパーパスは、糖尿病で培った知識や経験を基に、変革を推進し深刻な慢性疾患を克服することです。その目的達成に向け、科学的革新を見出し、医薬品へのアクセスを拡大するとともに、病気の予防ならびに最終的には根治を目指して取り組んでいます。ノボノルディスクは現在 80 カ国に約 78,500 人の社員を擁し、製品は約 170 カ国で販売されています。日本法人のノボ ノルディスク ファーマ株式会社は 1980 年に設立されました。詳細はウェブサイトをご覧ください。(www.novonordisk.co.jp(https://www.novonordisk.co.jp/))