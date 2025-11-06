デジタルハーツホールディングス、シンガポールの「Beware of Bytes!」との戦略的業務提携を開始。QAと融合した高品質・低コストのポーティング及びリマスターサービスを提供

株式会社デジタルハーツホールディングス

株式会社デジタルハーツホールディングス(本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長 CEO：筑紫 敏矢、東証プライム：証券コード3676)は、相互送客による顧客基盤の拡大とサービス拡充による売上の拡大を企図し、GENERAL ARCADE (PTE. LTD.) (本社所在地：シンガポール、CEO：Gennadii Potapov、以下、「GENERAL ARCADE社」) 及びLUNATE PTE. LTD. (本社所在地：シンガポール、CEO：Andrei Morozov、以下、「LUNATE社」) の合弁事業である「Beware of Bytes!」との戦略的業務提携(以下、「本業務提携」) を開始したことをお知らせいたします。

デジタルハーツグループは、「SAVE the DIGITAL WORLD」という企業ミッションのもと、ゲームの不具合検出を行うデバッグ事業をはじめとする、ゲームバリューチェーンを網羅する質の高い支援サービスをワンストップで提供しております。近年は、AIを活用した翻訳サービスへの取り組みや、AI Strategic Advisorの起用など、積極的にAI技術の導入を進めています。

GENERAL ARCADE社とLUNATE社は、シンガポールで設立されたゲームテックソリューションプロバイダーです。両社はPC/コンソール/モバイル向けのポーティング、IPリマスター、受託/共同開発を主要事業とし、大手からインディーまで、グローバルで幅広い実績と技術的信頼性を有しています。

さらに両社は、技術者やAIの専門人材などの精鋭メンバーを戦略的ジョイントユニットとして組織化した『Beware of Bytes! (通称「BoB」)』を立ち上げ、ソース解析をベースにプログラム全体の最適化を可能とする技術サービスなど、両社の強みと専門性を融合した多様なサービスを展開しています。

本業務提携により、欧米に顧客基盤を有するGENERAL ARCADE社及びLUNATE社と、日本及びアジア主要地域に拠点を有する当社グループが提携することで、互いの顧客基盤を拡大し、グローバルにおける営業体制を大幅に強化いたします。これにより、従来アクセスが難しかった市場への展開が可能となり、サービスの幅と提供価値の一層の拡充が見込まれます。

当社グループは、本提携を通じて、コード解析サービスをはじめ、ポーティングやリマスター、受託/共同開発サービスといった、精鋭ユニット「BoB」が手掛ける上流工程のサービス商材を拡充することが可能になります。こうした提携効果により、当社グループは、既存のサービスをベースに、バリューチェーン全体にわたる細やかな提案が可能となり、包括的な支援サービスを提供できる体制が整います。

「BoB」との提携により、大きく期待される領域のひとつが、”リマスター”です。往年の名作を最新技術で蘇らせる”リマスター”が近年、注目を集めており、例えば、日本の名作IPを再び世界へ届けることで、日本のゲームメーカーの活力向上とグローバルなゲーム市場の活性化が期待されます。デジタルハーツグループは「BoB」とともに、高品質・低コストのリマスターを支援いたします。

また、ゲームテクノロジー分野におけるAI活用に向けた協業についても合意し、デジタルハーツグループがこれまでに蓄積してきた豊富なゲームデバッグ実績やノウハウに、精鋭ユニット「BoB」が有する高度なコード解析技術やAI分野の先端技術を融合し、AIを活用した次世代デバッグサービスの企画開発に取り組んでまいります。

今後もデジタルハーツグループと両社は、それぞれの中長期的な企業価値の向上に努めるとともに、ゲーム・エンターテインメント業界のさらなる発展への寄与を目指してまいります。

