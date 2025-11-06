星のカービィの『Kirby Cafe (カービィカフェ)』にて「カービィカフェ WINTER 2025」を11月12日(水)より開催！WINTER限定メニューやグッズが登場！
※画像はイメージです
株式会社ハル研究所と任天堂株式会社が開発し、任天堂株式会社が発売する人気ゲームシリーズ「星のカービィ」をテーマにした『Kirby Cafe (カービィカフェ）』全店(TOKYO / OSAKA / HAKATA)では、2025年11月12日(水)より2026年3月3日(火)までの期間限定で、「カービィカフェ WINTER 2025」を開催いたします。
今年もまたカービィカフェに冬がやってきました！「カービィカフェ WINTER 2025」では、心も体もぽかぽかになる新作メニューや復刻メニューが登場します。
フードメニュー「冬のごちそう♪ぽかぽかオニオンスープとベリーソースのやわらかスペアリブ」と、WINTER限定デザインのスーベニアミニプレートが付いたデザートメニュー、「ひとやすみガトーショコラ ～カービィの雪あそび～」の２つの新作メニューのほか、「冬のカービィバーガー＆粉雪チーズのパスタ」や、「冬のワドルディバーガー＆粉雪チーズのパスタ」、「カービィのスノー・リースサラダ」などを期間限定で提供いたします。
今年も、カービィカフェでプププランドの楽しい冬をお楽しみください。
● 開催期間：2025年11月12日(水) ～ 2026年3月3日(火)
● 開催店舗：カービィカフェ TOKYO／カービィカフェ OSAKA／カービィカフェ HAKATA
● 公式ウェブサイト：https://kirbycafe.jp/
■カービィカフェ WINTER 2025限定メニュー詳細
☆フードメニュー
●冬のカービィバーガー＆粉雪チーズのパスタ
価格：3,630円(税込)スーベニアプレート付き
2,530円(税込)スーベニアプレートなし
おなじみのカービィバーガーもバッチリ冬じたく！
あったかマフラーのバーガーにチーズの雪化粧をほどこしたパスタを添えました。
プププランドの冬をお楽しみください。
●冬のワドルディバーガー＆粉雪チーズのパスタ
価格：3,630円(税込)スーベニアプレート付き
2,530円(税込)スーベニアプレートなし
ワドルディバーガーがあったかい冬のよそおいで登場！
カービィとおそろいのあったかマフラーのバーガーにチーズの雪化粧をほどこしたパスタを添えました。
プププランドの冬をお楽しみください。
提供店舗：TOKYO / HAKATA
●冬のワドルディバーガー(お好み焼き)＆粉雪チーズのパスタ
価格：3,630円(税込)スーベニアプレート付き
2,530円(税込)スーベニアプレートなし
カービィカフェ OSAKA限定のお好み焼きをサンドしたワドルディバーガーが、あったかい冬のよそおいで登場！
カービィとおそろいのあったかマフラーのバーガーにチーズの雪化粧をほどこしたパスタを添えました。
プププランドの冬をお楽しみください。
提供店舗：OSAKA
スーベニアプレート(イメージ)
【新作】●冬のごちそう♪ぽかぽかオニオンスープとベリーソースのやわらかスペアリブ
価格：1,958円(税込)
カービィのこの冬のお気に入りは、オニオンとチーズたっぷりのぽかぽかスープと、フルーティなベリーソースがアクセントのやわらか～いスペアリブ。
雪あそびでペコペコなおなかをいっぱいにしてくれる、ボリューム満点のごちそうプレートです。
●カービィのスノー・リースサラダ
価格：1,848円(税込)
マッシュポテトのカービィをリースみたいに華やかに彩るのは、新鮮な野菜たちとサーモン。
ゴロゴロ具材とタルタルソースが入ったマッシュポテトを混ぜると、とっておきの冬のサラダのできあがり！
ウィスピーウッズのりんごドレッシングをたっぷりかけて、どうぞ召し上がれ。
☆デザートメニュー
【新作】●ひとやすみガトーショコラ ～カービィの雪あそび～
価格：2,728円(税込)スーベニアミニプレート付き
1,848円(税込)スーベニアミニプレートなし
ワドルディたちと雪あそびを楽しんだカービィが、ガトーショコラにつもったふわふわクリームの上で「ふぅ～」とひとやすみ。
プププランドの冬を楽しみながら、のんびりお召し上がりください。
WINTER限定デザインのスーベニアミニプレート(イメージ)
☆ドリンクメニュー
●アートコレクション・オ・レ(カフェオ・レ／クリーミーミルク／いちごオ・レ)
WINTER限定アート(カービィ)
WINTER限定アート(ワドルディ)
価格：2,398円(税込)スーベニアマグカップ付き
1,518円(税込)スーベニアマグカップなし
※WINTER限定のアート2種と、クリーミーミルク味が登場します。
※通常アートもご注文いただけます。
■「カービィカフェ WINTER」の新作グッズも登場！
ケーブル模様のニットにWINTERアートの織ネームをあしらったバッグや、カービィの手袋とワドルディの帽子をモチーフにしたポーチが登場します。さらに、WINTERアートや雪だるまデザインのカービィとワドルディの刺繍ブローチ、WINTERロゴの箔押しがポイントのポストカードも販売いたします。
■11月12日発売の新商品
●WINTER ニットバック
価 格：4,950円(税込)
サイズ：W360×H400×D5mm(持ち手560mm)
素 材：アクリル・ポリエステル・PU
●WINTER ニット手袋風ポーチ
価 格：2,530円(税込)
サイズ：W140×H190×D50mm
素 材：アクリル・ポリエステル・レーヨン
●WINTER ニット帽風ポーチ
価 格：2,530円(税込)
サイズ：W130×H180×D20mm
素 材：アクリル・ポリエステル・レーヨン
●WINTER 刺繍ブローチ カービィ・雪だるま／ワドルディ・雪だるま
カービィ・雪だるま
ワドルディ・雪だるま
価 格：各1,980円(税込)
サイズ：カービィ・雪だるま／約W50×H50×D5mm、ワドルディ・雪だるま／約W46×H46×D50mm
素 材：ポリエステル・鉄
●WINTER 箔押しポストカードセット
価 格：990円(税込)
サイズ：W148×H100mm
素 材：紙
備 考：セット販売(5枚)商品です。
■カービィカフェ WINTER 2025ストーリー
『カービィカフェ WINTERがやってきた！』
カービィカフェに、みんなが待ちのぞんだ冬がやってきました。
まっ白な雪の帽子をおしゃれにかぶったウィスピーウッズは、どこか得意げ。
あたりいちめんの銀世界にたたずむカービィカフェは、まるで別のお店のようなよそおいです。
プププランドのみんなはこの季節が大好き！
ふかふかの雪の上をキュッ…キュッ…と心ゆくまで歩きまわり、足あとをたくさん作るのがお気にいりです。
カービィとワドルディたちも、カフェの準備をしばし忘れて思いおもいに冬のおとずれをたのしんでいます。
雪まみれになって夢中であそんだカービィは、クリームみたいな雪の上で「ふぅ～」とひとやすみ。
すると……ぐ～ぅと、どこからかくいしんぼうな音が。
「そろそろコックカワサキのメニュー、できたかな？」
「きっと、ぽかぽかあったかメニューだね！」
すっかりおなかをすかせたカービィたちは、いそいそとカフェに向かいました。
雪をたのしむカービィたちがお届けする、心も体もぽかぽかになる“冬のカービィカフェ”を
どうぞおたのしみください。
■「Kirby Cafe(カービィカフェ)」について
『カービィカフェ』は人気ゲームシリーズ「星のカービィ」をテーマにしたキャラクターカフェです。もしもカービィの世界にカフェがあったら…というコンセプトのもと、せっせと働くワドルディと、つまみ食い担当(？)のカービィ、そしてコックカワサキのおもてなしで、みんなのおなかと元気をいっぱいにします。
また、カフェ店内に併設のグッズコーナーと、カフェと同施設内で営業する「Kirby Cafe THE STORE (カービィカフェ ザ・ストア)」では、カービィカフェ限定グッズをはじめ「星のカービィ」のグッズのお買い物が楽しめます。
●公式ウェブサイト：https://kirbycafe.jp
●公式Xアカウント(旧Twitter)：https://x.com/KirbyCafeJP
●Kirby Cafe THE STORE 公式サイト：https://kirbycafe.jp/thestore/
●期間限定オンラインストア「カービィカフェ ポップアップ ストア」：https://kirbycafe-popup.com/
■ご利用方法とご予約について
『カービィカフェ』は予約優先制です。以下のWebサイトよりご予約を承っております。
●カービィカフェ TOKYO予約サイト：https://kirbycafe-reserve.com/guest/tokyo/
●カービィカフェ OSAKA予約サイト：https://osaka.kirbycafe-reserve.com/guest/osaka/
●カービィカフェ HAKATA予約サイト：https://kirbycafe-reserve.com/guest/hakata/
■店舗情報
●Kirby Cafe TOKYO (カービィカフェ トーキョー)
東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ イーストヤード 4F 9番地
●Kirby Cafe THE STORE TOKYO (カービィカフェ ザ・ストア トーキョー)
東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ イーストヤード 4F 11番地
●Kirby Cafe OSAKA（カービィカフェ オオサカ）
●Kirby Cafe THE STORE OSAKA (カービィカフェ ザ・ストア オオサカ)
大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸 心斎橋店 本館9階
●Kirby Cafe HAKATA (カービィカフェ ハカタ)
●Kirby Cafe THE STORE HAKATA（カービィカフェ ザ・ストア ハカタ）
福岡県福岡市博多区住吉1-2-1 キャナルシティ博多ノースビルB1F
※『カービィカフェ』は、「星のカービィ」著作権者である株式会社ハル研究所と任天堂株式会社が委託する版権管理会社 ニンテンドースターズ株式会社のライセンスにて、ベネリック株式会社が運営するキャラクターカフェです。
(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.