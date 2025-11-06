「第79回国立病院総合医学会」にて医療・介護製品「ぴったりトロミがつくカップ」を展示

日本山村硝子株式会社

日本山村硝子株式会社（本社：兵庫県尼崎市、代表取締役 社長執行役員：山村 昇、以下 当社）ファーマキット事業グループは、2025年11月7日（金）、8（土）に開催される「第79回 国立病院総合医学会」にて「ぴったりトロミがつくカップ(https://www.yamamura.co.jp/files/news/products/20220930_CMS0220.pdf)」について医工連携の事例としてブース展示を行います。

■概要

- 学会名：第79回国立病院総合医学会 in 金沢- 日時：2025年11月7日（金）9:00～17:00、8日（土）9:00～16:00- 展示場所：石川県立音楽堂B1F交流ホール企業展示会場内- 詳細：第79回国立病院総合医学会 The 79th Annual Meeting of Japanese Society of National Medical Services(https://www.congre.co.jp/79nms/)

■当社ファーマキット事業グループについて

嚥下や逆流防止に必要な「とろみ」を手軽に均一につけることができる「ぴったりトロミがつくカップ」（国立病院機構大阪医療センターと共同開発）をはじめとした医療者・介護者向け製品の開発および製造販売を行っております。

【開発製品】

- シロップぴったりシロピィ(https://www.yamamura.co.jp/cms/wp-content/uploads/2023/07/20230801_CMS0279.pdf)：水薬を正確かつ簡便に計量が出来る計量器具。- パウチ専用コネクタ(https://www.yamamura.co.jp/cms/wp-content/uploads/2025/10/20251023_CMS0671_SSN38JE0.pdf)：市販のパウチ飲料と注入用シリンジを直接つなぎ、片手でパウチを押すだけでスムーズにシリンジへと内容物を移せるコネクタ。

日本山村硝子ファーマキット事業グループInstagram

https://www.instagram.com/nyg_pkg/?igsh=MXZvaGVxNRsNDA2cg%3D%3D#

■ぴったりトロミがつくカップについて

適切なトロミづけのための量る・混ぜるがひとつでできるシェイカーカップ。

飲み込みが困難な患者さんの誤えん（誤って気管に物を飲み込むこと）の軽減に貢献します。

ぴったりトロミがつくカップ 使い方動画（公式YouTube）

https://youtu.be/kOGOcrxqdOQ?si=weQByvSYA3N4_JWe(https://www.youtube.com/watch?si=weQByvSYA3N4_JWe&v=kOGOcrxqdOQ&feature=youtu.be)

■お問い合わせ先

日本山村硝子株式会社 プラスチックカンパニー ファーマキット事業グループ

TEL :06-4300-6000

E-mail：pharmakit@yamamura.co.jp

または Web サイト内お問い合わせフォーム（https://www.yamamura.co.jp/inquiry/）