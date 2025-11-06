エスプール、サイバーセキュリティ分野に特化した新会社「CyberCrew」を設立

株式会社エスプール

株式会社エスプール（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：浦上 壮平、以下「エスプール」）は、サイバーセキュリティ分野に特化した新会社「株式会社CyberCrew（サイバークルー、以下「CyberCrew」）」を設立しました。

設立の背景

近年、ランサムウェア攻撃や情報漏えいといったサイバー犯罪は急増・巧妙化し、社会全体の安心・安全を脅かす喫緊の課題となっています。従来の防御的なセキュリティ対策だけでは限界が見えつつある中、「攻撃者を知り、先回りして防ぐ」という新たなアプローチが求められています。

こうした社会的課題の解決に向け、エスプールはデジタル社会における“安全”を支える新たな取り組みとして、セキュリティ分野に特化した新会社「株式会社CyberCrew」を設立しました。

CyberCrewについて

CyberCrewは、「インターネットを利用するすべての人が安心して利用できる環境を創る」という理念のもと、攻撃者視点に立った実践的なサイバーセキュリティサービスを提供します。世界大会（CTF）優勝者やOSCPなど国際資格保有者が在籍し、高度な専門性を有するチームで、以下のサービスを展開しています。

- 攻撃者視点に基づくペネトレーションテスト（標的型・シナリオ型・LLM対応）- ダークウェブモニタリングによる情報漏えいリスクの早期発見- ホワイトハッカーの知見を活かした脅威対策・セキュリティ設計支援

単なる脆弱性診断にとどまらず、「どのように攻撃が成立するのか」「どうすれば防げるのか」を明確にし、再現性の高い対策を提案します。

各種セキュリティサービスの詳細や導入に関するご相談は、CyberCrewまでお気軽にお問い合わせください。

エスプールについて

お問い合わせ・ご相談はこちら :https://cyber.spool.co.jp/contact/

エスプールは、社会課題の解決に貢献する事業を通じて、企業や自治体の課題を新たなビジネスで解決するソーシャルビジネスを推進しています。

現在、「共生社会の実現」「サステナブルな未来」「地方創生」の3領域を事業の柱に据え、より良い社会の実現をめざし、社会的価値と企業価値の両立を図っています。その一環として、デジタル社会における“安全”を支える取り組みを新たに始めました。

今後の展開

今後は、官公庁・大手企業に向けてセキュリティ診断体制を拡充し、国内のセキュリティレベル向上に貢献していきます。また、教育・研究機関との連携を進め、ホワイトハッカー育成やセキュリティ啓発活動にも積極的に取り組む予定です。

▼代表者コメント

CyberCrewは、情報インフラが持続的に機能する社会の実現をめざし、最先端の技術と実践的な経験を融合した実効性の高いセキュリティ支援を提供しています。世界トップクラスの技術力を持つエンジニアが在籍し、最新の脅威にも迅速に対応できる体制を整えています。高品質かつ導入しやすい価格帯でのサービス提供を通じ、より多くの企業がサイバーセキュリティの第一歩を踏み出せるよう貢献してまいります。

お問い合わせ先

株式会社CyberCrew 営業部 中川

Tel：03-6853-5823

Mail：info@cybercrew.co.jp

会社概要

会社名：株式会社CyberCrew

所在地：東京都千代田区外神田1-18-13 秋葉原ダイビル6階

設立：2025年4月

代表取締役：香川健志

事業内容：

- セキュリティ診断・リスク評価- ペネトレーションテスト（標的型・シナリオ型・LLMペンテスト）- ダークウェブモニタリング- REDチーム演習・ソーシャルエンジニアリング- セキュアシステム設計・コンサルティング

URL：https://cyber.spool.co.jp/

会社名：株式会社エスプール（東証プライム：2471）

所在地：東京都千代田区外神田1-18-13 秋葉原ダイビル6階

代表取締役社長：浦上 壮平

設立：1999年12月

事業内容：ビジネスソリューション事業、人材ソリューション事業

URL：https://www.spool.co.jp/