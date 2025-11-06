革新の省電力パワー！第12世代 Intel N95搭載ミニPC「GMKtec NucBox G3S」登場

深圳市极摩客科技有限公司

GMKtecは、この度、第12世代Intel Alder Lake-N95プロセッサーを搭載した超小型ミニPC**「NucBox G3S ミニPC」**の販売をAmazon.co.jpにて開始いたします。

商品概要

本製品は、高性能なIntel N95（4コア4スレッド、最大3.4GHz）を採用することで、市場に流通する旧世代モデル（N97、N100、N5105など）と比較して最大36%の性能向上を達成しました。手のひらサイズのコンパクトなボディに、高速処理能力、超静音設計、そしてビジネスに不可欠な拡張性を凝縮し、あらゆるシーンでの生産性向上を強力にサポートします。

製品の特長：「高性能」と「電力効率」を両立した新次元のミニPC

■Intel N95プロセッサー搭載！前世代比最大36%の性能向上

4コア4スレッド、最大3.4GHzで動作するのIntel N95チップを搭載。10nmプロセスで製造され、高い処理能力と優れた省電力性を実現しています。

メモリ16GBと、SATA接続より約1.6倍高速なM.2 2280 NVMe 512GB SSDを標準搭載。OSやアプリケーションの起動を劇的に高速化し、作業効率を高めます。

負荷の高いオフィスワーク、マルチタスク、さらには動画の軽度な編集やホームサーバー運用まで、幅広い用途で遅延のない快適な環境を提供します。

■TDP 6W～15Wの超省電力設計と静音性

- 消費電力はわずか15W以下で、電気代の大幅な節約に貢献。環境にも配慮した設計です。- 用途に応じて8W / 10W / 15Wの3段階TDPモードを搭載。静音モード、省電力モード、フルパワーモードをシーンに応じて切り替え、最適なパフォーマンスを発揮します。- 高効率冷却設計と静音ファンにより、長時間使用でも安定性を維持し、集中を妨げない静かな動作環境を提供します。

■ デュアル4K出力対応 ― 2画面同時に鮮やかな映像体験を

■ビジネスを支える信頼性と機能性

- 4K@60Hzに対応したデュアルHDMIポートを搭載。2台のモニターへの同時映像出力が可能で、プロフェッショナルなマルチディスプレイ環境を構築できます。- ストレージはM.2 2280 NVMe SSDで最大8TBまで拡張可能。また、3つのUSB 3.2ポートは10Gbpsの超高速データ転送に対応し、大容量の外付けデバイスともスムーズに連携します。- 高速なWi-Fi 5（デュアルバンド）とBluetooth 5.0を搭載し、無線環境でも安定したデータ通信と周辺機器接続を実現します。- Wake On LAN、PXEブート、RTCウェイク、自動電源オン（BIOS設定）に対応。無人環境での遠隔操作やスケジュール起動など、ビジネスや商業利用に不可欠な機能も網羅しています。- コンパクトで軽量なため、デスク上はもちろん、会議室、教育現場、配信現場など、設置場所を選びません。

■利用シーン：デスク上を一新する「手のひらワークステーション」

価格

- わずか114×106×42.5mm、超軽量のコンパクトボディは、デスク上のスペースを占有せず、リビングや会議室にもスマートに設置可能です。- 【ビジネス・テレワーク】 2画面出力と高速処理で、膨大なデータ処理やオンライン会議もスムーズに。場所を選ばないセカンドPCとしても最適です。- 【ホームエンターテイメント】 4K/60Hz出力で、高画質の動画や写真、オンラインコンテンツを大画面で楽しめます。- 【サーバー・エッジコンピューティング】 24時間稼働を想定した設計と、ビジネス機能の対応により、低消費電力なホームサーバーやIoTゲートウェイとしても活躍します。

Amazon販売ページ：

１.

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FVXZ199F(https://amzn.to/4nKe66H)

２.

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPQW7W2R(https://amzn.to/4qGQHWt)

構成・価格：16GB＋512GB SSDモデル- 実質販売価格 税込\27999

GMKtecについて

GMKtecは、Mini PCおよびコンピューター周辺機器の研究開発・製造・販売を一体化したハイテク企業です。

2019年6月に設立され、20年以上のコンシューマーエレクトロニクス分野での経験を持つエンジニアチームによって運営されています。

私たちは「GEEK（究極のユーザー体験）」「MODERN（Max先端のテクノロジー）」「Kreative（革新的な発想）」をブランド理念とし、

担当者コメント

世界中のユーザーに向けて高品質かつ革新的なMini PC製品を提供しています。

GMKtecのミニPCは、オフィス、ホームシアター、ビジネスなど幅広いシーンで活用されており、

お客様のニーズに応じたカスタマイズにも対応しています。

[ Shenzhen GMK Technology Co., Ltd]

