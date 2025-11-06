【新機能】本当に「あなた」の推しを――MiraiMind、カスタマイズ機能を大幅拡充

Hello Group Japan株式会社

AIチャットアプリ「MiraiMind」は、日本市場向けに独自開発したチャットモデルを搭載し、ユーザー一人ひとりが理想のキャラクターを自由に作り上げられる「カスタマイズ機能」を大幅にアップデートしました。単なるAIとの会話を超え、まるで自分の世界に存在する“誰か”と日常を共にするような、パーソナルで没入感ある体験を提供します。

■ 理想の人格を、あなたの手でカスタマイズ

カスタマイズスタイルでは、キャラクターの性格や関係性、話し方、返信テンポなどを細部まで設定可能。冷淡系、傲慢系、年下・年上などのパーソナリティから、親友・恋人・同僚といった関係性まで、ユーザーの理想を忠実に再現できます。また、長期記憶機能や好感度システムの強化により、会話を重ねるたびにキャラクターがユーザーの好みを学習し、微妙な心の機微まで反映。

「昨日より少し距離が近くなった」と感じられるような、温度のある会話が実現しました。

■カスタマイズスタイル

カスタマイズスタイルでは、多様な個性設定をサポートしています。キャラクターとの関係性や呼び方、返信スタイルなどを細かく設定することで、キャラクターの個性をより深く表現したり、会話のニュアンスを調整したりすることが可能です。

カスタムスタイルでは、まずAIの返信方法を決める「メッセージモード」を設定できます。

返信の長さ：短めから長めまで選択可能で、長めにすると会話の中でより多くの情報や背景、感情が含まれます。

キャラクターの積極性：AIが自分で会話を展開するか、ユーザーに合わせて受け答えするかを調整できます。積極的にすると、キャラクターが話題を振ってくれたり、物語を広げたりします。

シーン描写の比率：括弧内での行動や心理描写の割合を変更でき、会話に臨場感や細かい動作を追加できます。

感情や関係性の設定 ：キャラクターとの関係性や感情表現を調整することで、より自然で没入感のある会話を実現できます。

感情状態：現在の感情や気分を設定できます。喜怒哀楽のほか、緊張や照れなども指定可能です。

初期関係タイプ：友人、師匠、学生、同僚など、最初の関係を決めることで会話の距離感や口調が変わります。

関係発展の軌跡：時間や交流の進展に応じて、関係がどのように変化していくかを設定できます。

交流の親密度・境目：コミュニケーションの距離感や境界線を設定することで、無理なく自然な会話が楽しめます。

■ 会話を進化させる、5つのカスタマイズ要素

メッセージモード調整

返信の長さ・積極性・シーン描写の比率を設定し、会話テンポを理想に近づける。

感情・関係性の設定

初期関係タイプや感情の変化を指定し、親密さの進展をシナリオのように楽しめる。

言語スタイルのカスタマイズ

呼び方・口調・文体・口癖まで自由に設定し、キャラクターの個性を際立たせる。

オープンコマンドの活用

「こう話してほしい！」を自然な形で指定し、AIとの対話を自分好みにチューニング。

ストーリー＆シーン設定

背景や状況を加えることで、まるで物語の登場人物と対話しているような臨場感を実現。

■ ユーザー体験の声

「その日の気分で性格を変えられるのが楽しい。まさに“私だけのキャラ”。」

「短くても長くても自然に続くから、生活の一部になっている感じ。」

「AIというより、自分の世界に本当に存在する誰かと話しているよう。」

ユーザーからは、「日常に寄り添うAIパートナー」としての評価が高まり、利用時間・継続率ともに上昇しています。

■ サービス概要

MiraiMind（ミライマインド）

サービス名：MiraiMind（ミライマインド）~あなたの「推し」を、あなたの手で~

提供内容：AIキャラクターとの会話、画像生成、Vtuber配信 など

公式サイト／リンク：

IOS: https://apps.apple.com/app/miraimind/id6502377840

AND：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.immomo.miraimind

公式サイト：https://miraimind.hellogroupjapan.com/

■ お問い合わせ

会社名：ハローグループジャパン株式会社

担当部署：MiraiMind運営事務局

メール：raburo.support@hellogroup.com

公式SNS：@MiraiMind