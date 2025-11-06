Pacific Meta、電通デジタル社とのWeb3特別対談記事を公開

株式会社Pacific Meta

株式会社Pacific Meta（所在地：東京都港区、代表取締役：岩崎翔太、以下「当社」）は、この度、株式会社電通デジタル（以下「電通デジタル」）とのWeb3に関する対談記事を公開いたしました。

電通デジタルは、「人の心を動かし、価値を創造し、世界のあり方を変える。」というパーパスのもと、AIやXR、Web3といった先端テクノロジーを活用し、新しい体験デザインを推進しています。

当社は、同社におけるWeb3関連の取り組みにおいて以下の領域で協働いたしました。

- 電通デジタル社内向けWeb3勉強会・ワークショップの設計と実施- 「Web3未来曼荼羅」制作における事例収集・業界動向の提供

今回公開した対談記事では、これらの協業を振り返りつつ、この2年間で変化したWeb3の環境や、今後の社会実装の可能性について語っています。

Web3・ブロックチェーン技術を活用した事業展開を進めている、あるいは検討中の企業担当者には必読の内容となっております。

記事を読む :https://pacific-meta.co.jp/usecase/dentsudigital/

対談記事の概要

本記事では、以下のテーマについて、株式会社電通デジタルでAIやXR、ブロックチェーン技術など先端テックを活用した新規事業開発やブランド体験開発を推進する泰良 文彦氏、豊沢 拓真氏、内海 竜太氏にお話を伺いました。

- Web3に注目するに至った背景と当社との協業経緯- 社内での学びやトレンド整理を通じた実践的な取り組み- 生成AIやXRを含む先端テクノロジーとの掛け合わせによる新しい体験価値の模索- バズワードを超えて社会インフラとなりつつあるWeb3の未来像

記事の全文は、以下よりご覧いただけます。

本件に関するお問い合わせ先

・株式会社Pacific Meta PR

お問い合わせフォーム：https://pacific-meta.co.jp/contact/

株式会社Pacific Metaについて

Pacific Metaは「Web3領域のアクセラレーター」として、Web3事業に挑戦する国内外のWeb3プロジェクトを一気通貫で支援しています。世界40か国以上との取引実績を持つグローバルチームとして、国内プロジェクトの海外進出、海外プロジェクトの日本(および東アジア)進出サポートも得意としています。資金調達/コンサルティング/事業開発/マーケティング支援などの幅広い領域において、豊富なアセットおよびノウハウを活かし、お客様の事業成長を実現します。

また、自社オフィスであるPacific Hubでは、Web3コミュニティの交流機会を創出しています。

事業内容にご興味がある企業様は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

【会社概要】

所在地：東京都港区芝2-2-12 浜松町PREX8階

代表者：代表取締役社長 岩崎 翔太

設立年月日：2022年8月10日

事業内容：Web3アクセラレーター事業

・コンサルティング

・マーケティング

・パートナーシップ

・トークンコンサルティング

・資金調達支援

・投資

資本金：6.3億円（資本準備金含む）

公式サイト： https://pacific-meta.co.jp/

【お問い合わせ】

Email：info@pacific-meta.co.jp