限時折扣！ORICO 9858T3 HDDケース 5台 40Gbps出力 特別価格 30,799円

深圳市奥睿科电子商务有限公司

ORICO 9858T3 HDDケース 5台 40Gbps出力は、データ転送速度の向上を目指した高性能外付けケースです。複数台のHDDを接続できるため、大容量データの管理やバックアップに最適です。最大330TBの容量に対応し、40Gbpsの高速転送を実現することで、作業効率を大幅にアップさせます。

「ORICO ‎9858T3」割引情報

キャンペーン期間：2025年11月4日から2025年11月20日まで

購入リンク: https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWB9NB9Z

クーポンコード：ORICO9858T3

割引率：20%クーポン + 10%ポイント

割引き前の価格：43,999円

割引き後の価格：30,799円

【製品のポイント】

【40Gbps 全機能インターフェース対応】

40Gbps 出力ポートでホストとの安定接続を実現し、40Gbps USB-C ポート（SATA インターフェース6Gbps、総計 16Gbps）による高速データ転送、DP ポート＋40Gbps USB-C ポートによる高品質ビデオ出力を兼ね備えています。デュアルモニター 4K 60Hz またはシングルモニター 8K 30Hz に対応（Mac M1/M2/M3 モデルは 4K@60Hz 出力のみ対応）し、Thunderbolt 3/4 インターフェース搭載 PC 専用として、ビデオ編集ユーザーに最適なストレージソリューションを提供します。

【超速データ転送で作業効率アップ】

3.5 インチ HDD ケースの 40Gbps USB-C ポートは、40Gbps PSSD と接続することで高速データ転送を実現します。ビデオ編集過程におけるホットデータの処理を迅速かつ効率的に行えるため、作業のスピードアップと生産性の向上を両立させます。

【超大容量拡張でストレージ制約ゼロ】

本 HDD ケースは最大 5 台の 3.5 インチ SATA HDD を搭載可能で、単体ディスク最大 22TB に対応し、満載時には 110TB の超大容量ストレージを確保できます。さらに 40Gbps USB-C ポートを介したデイジーチェーン接続に対応し、3 台の機器を連結することで最大 330TB のストレージ拡張を実現し、膨大なデータ保存ニーズに余裕で応えます。

【高耐久設計で長期安定運転保障】

ORICO HDD ケースは：アルミニウム合金製ボディと大型静音 80mm ファンを採用し、効率的な放熱システムにより機器の過熱を防止します。内蔵の 150W 電源は安定した電力供給を提供し、複数ディスクの同時読み書き時にもデータ処理の流畅性を維持し、機器の長寿命化を全力でサポートします。

【安心安全な保護機能を完備】

ORICO 3.5 インチ HDD ケースはステントフリー設計により、工具不要で迅速な分解・組み立てが可能となり、メンテナンスの利便性を大幅向上させます。加えて独立した安全ロック機構を搭載し、ハードディスクの予期せぬ取り出しや紛失を効果的に抑制し、貴重なデータの安全性を全方位的に守ります。

まとめ

ORICO 9858T3 HDDケース 5台 40Gbps出力は数量限定のため、早めのご購入をお勧めします。最先端のストレージソリューションを特別価格30,799円で手に入れる絶好のチャンスです！

さらに、20%クーポン + 10%ポイントを使用して、クーポンコード**[ORICO9858T3(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWB9NB9Z)]**で、よりお得にお買い求めいただけます。

