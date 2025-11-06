INNOCN、感謝祭特別セールを開催──最新モデル「GA27T1M」が期間限定特価で登場

深セン市世紀創新顕示（モニター）電子有限公司

【東京 2025年11月】

皆様の支援に感謝の気持ちを込めて、 INNOCN（イノセン） は感謝祭シーズン限定の特別キャンペーンを実施いたします。期間中、最新のミニLEDゲーミングモニター 「GA27T1M」 が特別価格 \56,800（税込） で登場します。

■ 感謝祭キャンペーン概要





INNOCNは、これまでのユーザーの皆様からのご支持に感謝を込め、本キャンペーンを通じて最新の映像体験をより多くの方にお届けします。この特別価格は、2025年11月6日 0:00 ～ 11月14日 23:59（日本時間） の期間限定で、Amazon公式ストアにて実施されます。



詳細・購入はこちら：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQP3VJCT(https://geni.us/Tga27t1m)



■ 圧倒的な映像美と応答性能を両立した新世代ミニLEDモニター



GA27T1Mは、今年登場した人気モデル「GA27V1M」を派生させた最新モデルで、ゲーマー向けに最適化された設計を採用しています。

27インチ QHD（2560×1440）解像度に加え、1152分割ローカルディミングを備えたMini LEDバックライト技術により、最大1200ニットのピーク輝度を実現。

深い黒と鮮やかなハイライトを両立し、HDR映像コンテンツやゲームプレイにおいても圧倒的な臨場感を提供します。



■ 330Hzリフレッシュレート＆0.5ms応答の圧倒的スピード



INNOCN独自のMPCS（Moving Picture Clarity System）技術を搭載し、最高リフレッシュレート330Hz、応答速度0.5msという驚異的なスピードを実現。

これにより、FPSやアクションゲームでもブレや残像を最小限に抑え、クリアでスムーズな映像を描写します。

また、G-SYNC互換にも対応しており、ティアリングのない滑らかなプレイ体験をサポートします。



■ スタイリッシュなデザインと高い汎用性



本体は3辺フレームレス設計を採用し、より没入感のある映像体験を実現。

HDMI 2.1 / DisplayPort 1.4 / USBハブなど豊富な接続端子を備え、PC、PlayStation、Xbox、ノートPCなど多様なデバイスに対応します。

さらに、ブルーライト低減・フリッカーフリー機能を搭載し、長時間の使用でも目の負担を軽減します。