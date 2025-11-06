ドローン視点のアクロバティックな空撮がやり込めるFPVドローン「DJI Avata 2 Fly Smart コンボ」新登場

株式会社セキド

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店としてドローンビジネスの最先端を支える株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）では、2025年11月6日（木）よりFPVドローン「DJI Avata 2 Fly Smart コンボ（アバタ 2 フライモア）」の取り扱いを開始いたしました。

新たに「DJI GOGGLES N3（ゴーグル N3）」がセットとなり、アドレナリン全開の没入感あふれるFPVドローンフライトが体験できます。ヘッドトラッキング機能を有効にして頭や手首の動きで Avata 2 を操作することで、さらに楽しみが広がります。FPVドローンに挑戦したい方も前モデルから買い替えたい方も、ぜひこの機会にご検討ください。

DJI Avata 2 Fly Smart コンボ 製品一覧

●DJI Avata 2 Fly Smart コンボ (バッテリー × 1)【賠償責任保険付】

税込116,050円

会員登録で1%ポイント還元

DJI Avata 2、DJI Goggles N3、DJI RC Motion 3、DJI Avata 2 インテリジェント フライトバッテリー1本などが揃ったセットです。

https://sekido-rc.com/?pid=189146026

●DJI Avata 2 Fly Smart コンボ (バッテリー × 3)【賠償責任保険付】

税込142,450円

会員登録で1%ポイント還元

DJI Avata 2、DJI Goggles N3、DJI RC Motion 3、DJI Avata 2 インテリジェント フライトバッテリー 3本などが揃ったセットです。長時間フライトを楽しみたい方におすすめです。

https://sekido-rc.com/?pid=189146032

●DJI Avata 2 商品一覧

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=2963520(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=2963520&top=1)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁様と取引実績がある、ドローンの販売並びに各種サポート業務のリーディングカンパニー。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、現在は東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県博多市にてドローン総合施設を運営しております。関係会社である株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を発足し、次世代農業関連技術・製品の研究・開発を進めています。

また、これまで1,950回以上の各種セミナーやイベントを全国で開催、延べ21,000名以上のお客様にご参加頂いております。



［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/



［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/



［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



＜プレスリリースに関するお問い合わせ＞

お問い合わせフォーム：

https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：平日11:00～17:00