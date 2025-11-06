渋谷ヒカリエ 最新情報のお知らせ冬の渋谷で働く人のリアルな声に美味しいグルメで応える【SHIBUYA FOODIE INSIGHT -冬のグルメフェア2025-】を開催！

東急株式会社（渋谷ヒカリエ）

渋谷ヒカリエ6階～8階・11階のカフェ＆レストランでは、12月1日（月）～25日（木）に【SHIBUYA FOODIE INSIGHT -冬のグルメフェア2025-】を開催します。

2025年秋から始動した、 “渋谷グルメ”を異なる切り口で掘り下げるプロジェクト。第2弾となる2025年冬のグルメフェアでは、飲食店が数多く存在する渋谷で働く方々を対象に、“冬の渋谷あるある”を抽出するためのアンケート調査を実施しました。回答には、「渋谷の冬、ビル風で寒すぎ！」や、「冬の渋谷は人が多すぎるので、たまにはひとりでゆっくりしたい！」といった様々な意見が集まりました。渋谷ヒカリエでは、インサイトに潜む本音に対して美味しいグルメで応えるべく、各店舗が「からだが温まる」、「ちょっと贅沢」、「誰かとシェアできる」、「ひとりで気を遣わず楽しむ」、「旬の食材を味わう」の5つの共感キーワードに沿ってオリジナルメニューを開発しました。計26店舗・26種類のメニューには、各店舗の個性があふれる渋谷ヒカリエらしいラインナップが並びます。

【開催期間】12月1日（月）～25日（木）

【開催場所】6階～8階・11階 カフェ＆レストラン ※一部店舗を除く

“冬の渋谷あるある”に美味しいグルメで応える【SHIBUYA FOODIE INSIGHT】調査結果

クリスマスや年末に向け、多くの人が集い賑わいを見せる冬の渋谷。寒さが増し、ボーナス支給の期待とともに仕事も忙しくなる時期です。そこで、渋谷エリアで働く20代～40代の女性を中心に、渋谷で働く方の本音を探るべく、「冬の渋谷あるある」と題し、外食にまつわるアンケート調査を実施しました。回答には、冬の渋谷に対するわくわく感や、ちょっとしたお悩みなど、共感性の高いたくさんの“あるある”が集まりました。そのインサイトをもとに、渋谷ヒカリエの各店舗がメニュー開発を行いました。

■アンケート結果

「この冬行きたい渋谷での外食を想像した際に、共感できるキーワードを2つまで選んでください。」

「キーワードを選択した理由をご記入ください。」（n=516）

■共感キーワード：「渋谷の冬、ビル風で寒すぎ！」からだが温まるメニュー

■牛たん炭焼 利久

牛たんシチューバーグと牛たん焼定食／3,100円

牛たんシチュー×ハンバーグのメニュー。ぶ厚い牛たんと柔らかなテールを煮込み、濃厚なチーズをとろりとかけています。やや酸味の効いたソースは、麦飯との相性も抜群。仙台の伊達茶クリーム大福で、食後を華やかに締めくくります。

■宮崎料理 万作

牛肉と根菜のアツアツ土鍋煮込み定食／2,100円

牛すじと牛バラを九州醤油でじっくりと煮込み、厚揚げや根菜の甘みを土鍋でじっくり引き出した濃厚な旨みが特長の土鍋煮込み定食。温玉を絡めればまろやかさが加わり、白ご飯がとまりません。ホカホカの湯気が広がり、忙しい日々の心と身体をやさしく解きほぐしてくれます。

※限定10食／日

※ランチのみ（11：00～15：00）

※小鉢の内容は変更となる場合がございます

■168点心飲茶＆薬膳鍋

きのこたっぷり生姜の香りの担々麺／1,320円

6種のきのこをふんだんに使い、香り高い生姜を効かせたまろやかな担々スープ。控えめな辛さが心地よく、体の芯からじんわり温まります。麺はもちもちの中太麺で、食べ応え十分。噛むほどに広がるきのこの滋味とスープのコクが寒い冬の渋谷にぴったりです。

■CHEESE KITCHEN RACLER

ハンバーグナポリタンのグラタン仕立て ～トリュフ風味～／1,980円

ラクレットとフォンデュ、２種のチーズがとろける熱々のスキレットに、ハンバーグとナポリタンを重ね、仕上げにトリュフの芳香を添えた贅沢な一品。見た目は豪快でも、味わいはまろやか。チーズの余韻とトリュフの香りが冬のごちそう時間を華やかにします。

※限定15食／日

※ディナーのみ（17：00～）

■ベジ串 創作おでん ぬる燗佐藤

濃厚背脂おでん5種盛り／1,800円

鶏白湯スープで煮込んだ具材に熱々の背脂をじゅわっとかけて仕上げる、濃厚で背徳感のある冬限定おでん。出汁をまとった具材は一層コク深く、最後まで冷めずに熱々のまま味わえます。〆の麺（+\200）を入れれば、至福の鶏白湯ラーメンとしても楽しめます。

※限定20食／日

■モダンメキシカン マヤルス

さくさくトルティーヤのオニオングラタンスープ／1,450円

たっぷり煮込んだ玉ねぎの甘みが香ばしいチーズとベストマッチの熱々オニオングラタンスープ。サクサクのトルティーヤを崩して混ぜれば、メキシコテイストを感じる新しい美味しさに。体の芯から温まる一杯が、寒い冬の渋谷で頑張るあなたをやさしく包んでくれます。

※限定10食／日

※ディナーのみ（17：00~）

■すぱじろう

冬のポトフスープすぱ／1,500円

野菜と肉をふんだんに使った、お店のどのメニューよりも具だくさんなポトフをスープスパゲッティに。にんじんやキャベツの甘みがスープに溶け込み、太めのスパゲッティに絡んで滋味深く、ボリュームもたっぷり。寒い日にふさわしい、ほっとする冬の新定番スパゲッティです。

※限定10食／日

■共感キーワード：「ボーナスの時期だから贅沢したい(ハート)」ちょっと贅沢なメニュー

■Cafe＆Grill SIZZLe GAZZLe

和牛ビーフシチュー／1,880円

赤ワインをきかせた自家製デミグラスに、国産和牛のスネ肉をとろけるまで煮込んだ濃厚な味わいのビーフシチュー。口に入れた瞬間ほろりと崩れる食感と、奥深い旨みが広がります。マッシュポテトと合わせれば上品な余韻が楽しめ、パンやワインとも好相性です。

■サブリナ パスタ&クラムチャウダー

魚介のトマトクリーム ペスカトーレ フェットチーネ／1,980円

ムール貝やイカ、アサリ、エビをふんだんに使った、きらびやかな魚介パスタ。濃厚なトマトクリームソースがフェットチーネに絡み、一口ごとに旨みが広がります。クリスマスにぴったりの華やかな盛り付けが、冬の気分を盛り上げてくれるご褒美のひと皿です。

■こめらく たっぷり野菜とお茶漬けと。

しらすたっぷり海鮮おひつごはん／1,890円

しらす、マグロ、サーモン、小柱にたっぷりのいくらをあしらった、見た目にも華やかな海鮮おひつごはん。まずは海鮮丼として新鮮な旨みを堪能し、次は熱い出汁をかけてさらりと上品な海鮮お茶漬けに。1回の食事で2度贅沢感を味わえます。

※限定15食／日

■渋谷 水刺齋

薬膳韓方アワビ粥セット／2,618円

まるまる一匹の蒸しアワビに、高麗人参やクコの実、にんにく、栗、ナツメ、ぎんなんなど10種以上の韓方（ハンバン／韓国式漢方）素材を合わせた、滋養豊かな白粥。体の芯からじんわり温まり、心と身体を整えてくれる冬のごちそう薬膳です。

※限定15食／日

※ディナーのみ（17：00～）

■8TH SEA OYSTER Bar

牡蠣とチーズたっぷりトリュフクリームリゾット～前菜3種添え～／1,980円

冷製ローストビーフ、海老のカルパッチョ、トマトとタコのサラダ仕立ての前菜3種とメインがひと皿で楽しめる、満足度の高い一皿。メインのリゾットは、牡蠣の出汁で炊き上げた濃厚な味わいに、チーズとトリュフの深いコクを重ねた冬限定の豪華仕立てです。

■CAFE AUX BACCHANALES

黒毛和牛ステーキボルドレーズ仕立て バゲット付／3,000円

黒毛和牛を塩胡椒で香ばしく焼き上げ、赤ワインが香るボルドレーズソースをかけた贅沢なプレート。外は香ばしく、中はジューシーなお肉にソースがよく絡みます。添えられたバゲットにソースを浸せば、深い味わいを最後まで余すことなくお楽しみいただけます。

※限定10食／日

※ディナーのみ（17：00～）

■THE THEATRE TABLE

4種のベリーとバニラアイスのドームショコラ／1,800円

熱々のチョコレートソースをかけると球体のショコラが溶け、中からバニラアイスが現れるサプライズデザート。バニラの濃厚な甘さとナッツの食感、散りばめられたベリーの酸味がバランス良く口いっぱいに広がり、冬の特別なひと時を華やかに演出します。

※15：00～21：00 のみ

■共感キーワード：「渋谷で年末に向け働いていると、季節感失いがち。」旬の食材を味わうメニュー

■とんかつ まい泉

黒豚とんかつと冬の海鮮ミックスフライ膳／2,830円

旨みたっぷりの黒豚とんかつに、車海老や本ズワイ蟹など冬の海鮮を組み合わせたフライ膳。衣はさっくり軽やかで、噛むたびに広がる肉と魚介の旨みが贅沢。ご飯と味噌汁と一緒に頬張ると思わず笑顔がこぼれて元気になれる、ボリューム満点の定食です。

■まぐろ問屋三浦三崎港 恵み

冬の贅沢ふぐ尽くし3種盛り／1,298円

ふぐのたたき、白子の握り、てっぴの軍艦を揃えた、贅沢なふぐ尽くしの3種盛り。冬の味覚を代表するふぐを、繊細な甘みや濃厚な旨み、異なる食感で一皿にてお楽しみいただけます。もみじおろしや薬味が風味を引き立て、旬の豊かな味わいを堪能できる一品です。

■d47食堂

旬野菜のせいろ蒸し エタリの塩辛バター／1,500円

自然栽培で育てられた旬の野菜をせいろで蒸し、長崎名物・エタリの塩辛とバターで味わう冬限定メニュー。根菜の甘みやキノコの香りが際立ち、塩辛の深みとバターのコクが重なる豊かな味わい。野菜は入荷状況により変わるため、何度食べても楽しめます。

※限定10食／日

※ディナーのみ（18：00～）

■ワイン食堂 旅する子ブタ

広島県産牡蠣とウニの熱々グラタンいくら乗せ／1,480円

広島県産牡蠣の旨みに濃厚なウニを溶かし込んだホワイトソースを合わせ、仕上げにたっぷりのチーズといくらをのせた贅沢なグラタン。牡蠣・ウニ・チーズのそれぞれの旨みが重なり、口の中でとろける濃厚な美味しさが広がります。ワインとの相性も抜群です。

※限定10食／日

※ディナーのみ（17：00～）

■共感キーワード：「みんなでワイワイしながら食事がしたい季節！」誰かとシェアできるメニュー

■鉄板焼 お好み焼 かしわ

40品以上の料理がおかわり自由！かしわの「満腹」食べ呑み放題コース／5,500円（1人前）

40品以上の鉄板焼きやお好み焼きを心ゆくまで味わえる、食べ放題・呑み放題の大満足コース。お野菜もたっぷりの多彩な料理をシェアしながら賑やかに楽しめます。寒さをふきとばす、渋谷らしいエネルギーにみちあふれた時間をお過ごしいただけます。

※2人前から注文可

※限定20食／日

※ディナーのみ（17：00～）

■和食時々酒 ときのとき

大山どりと冬野菜の鶏出汁しゃぶしゃぶ／1,980円

ジューシーな大山鶏のもも肉を、冬が旬の蕪・春菊・牛蒡とともに極上の鶏スープで楽しむ鶏しゃぶ。お好みでゆずポン酢や柚子胡椒を合わせると、鶏の旨みや野菜の甘みが一層引き立ちます。鶏出汁の旨みが全体をやさしく包み込み、心も体も温めてくれます。

※限定10食／日

※ディナーのみ（16：00～）

■Bar Español LA BODEGA

海の幸パエリヤ／2,739円（1人前）

海老やホタテ、白身魚など新鮮な魚介を惜しみなく使い、サフランライスに旨みをたっぷり吸わせた名物パエリヤ。魚介の豊かな風味はワインとの相性も抜群。ボリューム満点で、大人数でのシェアにもぴったりです。

※2人前から注文可

※限定10食／日

※ディナーのみ（17：00～）

■共感キーワード：「冬の渋谷はとにかく人が多い！」ひとりで気を遣わず楽しむメニュー

■アジアンダイニング PRIMO

マンゴーパンケーキ／1,280円

濃厚なマンゴーシャーベットにゴロゴロ果肉とホイップをふんわり重ねた贅沢なパンケーキ。甘酸っぱいソースが全体をまとめ、フルーティで軽やかな後味に。冬のひとり時間を彩る、南国気分のトロピカルデザートです。

■茶寮伊勢 藤次郎

黒毛和牛（150g）と旬野菜のすき焼き／3,608円

黒毛和牛を特製割り下で煮立て、長ねぎや舞茸などの旬野菜と合わせた一人前のすき焼き。甘辛いたれが染み込んだ和牛に卵をからめれば、濃厚な和牛の旨みが広がります。この冬に、自分だけの贅沢な時間を過ごせるご褒美メニューとしておすすめです。

※限定20食／日

※ディナーのみ（17：00～）

※ごはんセットは＋550円、お肉増量は＋275円～

■そうめん そそそ 研究室

本鷹アラビアータと大葉ジェノベーゼのクリスマスそうめん／1,500円

香川の唐辛子・本鷹をきかせたピリ辛アラビアータと、大葉が香る爽やかなジェノベーゼを合わせた、彩り豊かなそうめん。赤と緑のコントラストが映えるクリスマスカラーで、冬の渋谷にぴったりです。ひとりでも気兼ねなく楽しめるので、ご褒美メニューとしてもおすすめです。

※限定15食／日

■果実園リーベル

選べるドリアとミニパフェ／2,400円

シーフード、またはチキンときのこの2種類から選べるドリアにミニパフェを添えたセット。濃厚なチーズが香ばしいご飯を包み、スプーンを入れると湯気とともに温もりが広がる冬にぴったりの一皿。食後は、季節の果実が彩るパフェで心もお腹も満たされる贅沢な時間を過ごせます。

※限定15食／日

※ランチのみ（11：00～14：30）

■うなぎ 徳

くりからセット アルコールドリンク1杯付／3,300円

多彩な焼き方で味わううなぎ串3種に、アルコールドリンク1杯が付いた冬限定のセット。香ばしい蒲焼きのたれの深みと塩焼きの繊細な旨みは、お酒との相性も抜群。渋谷の喧騒を忘れて、ひとりの夜をゆったりと満たすセットメニューです。

※限定10食／日

冬の渋谷ヒカリエならではのプレゼントも！

期間中、対象店舗にてフェアメニューをご注文のお客さまへ、渋谷ヒカリエオリジナル「HikariELF BLEND」ドリップバッグコーヒーを１つプレゼントします。 ※限定数達し次第終了

HikariELF ブレンドコーヒー

1974年創業、古都奈良の自家焙煎スペシャルティコーヒー専門店「ROKUMEI COFFEE」に別注した、 エチオピア（ナチュラル ）、ケニア（ウォッシュド）、グアテマラ（ウォッシュド）をブレンドしたコーヒー。プラムやベリーを思わせるみずみずしい果実感と、華やかな香りが重なる一杯。口当たりはやわらかく、きび糖のような優しい甘さが心地よく続きます。上品でありながら、どこか心がほっとする味わいです。

【開催期間】12月1日（月）～25日（木）

【開催場所】渋谷ヒカリエ6階～8階・11階 カフェ＆レストラン ※一部店舗を除く

