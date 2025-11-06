【Biople FES TOKYO 2025 開催決定】見て 触れて 試して楽しい２日間！カラダもココロも喜ぶナチュラル＆オーガニックフェス 約50ブランドが大集結＜12月13日(土)・14日(日)＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュビューティーラボ（東京都千代田区/代表取締役社長 豊山YAMU陽子）は、自社が運営するナチュラル＆オーガニックのセレクトショップ「Biople(ビープル)」で人気のアイテムや新商品が集結するイベント『Biople FES TOKYO 2025』を12月13日(土)、14日(日)の2日間、東京本社にて開催いたします※。会場では、約50ブランドのナチュラル＆オーガニックなフードやインナーケア、スキンケアやメイクアップがお試し頂けるほか、ワークショップやトークショーなども開催。

会場に足を運べない方もオンラインでFESをお楽しみ頂けるよう、BiopleのWEB STOREでも12月12日（金）～17日（水）の6日間、開催いたします。

※入場には事前のチケット購入が必要です。詳細は、下記「参加チケット購入方法について」をご覧ください。

Biople FES TOKYO 2025 キービジュアル昨年の Biople FES TOKYOの様子

Biople FES TOKYO 2025 について

今回の開催で19回目を迎え、Biopleが世界中から厳選してセレクトしたナチュラル＆オーガニックアイテムが一度に集結するビオなピープルたちのお祭り「Biople FES(ビープルフェス)」。Biopleが掲げる「いつも、健やかで美しいわたしに」をコンセプトに、カラダやココロを心地よく整えるナチュラル＆オーガニックなフードやインナーケア、コスメなど約50ブランドが出展します。

今回のテーマは、「めぐる、よろこぶ」。

誰かを想い、自分を労りたくなるこの季節。

自然のめぐみからつくられたもので、カラダとココロにいいめぐりを届けませんか。

新しい自分にめぐり会える、

そんな心地いい時間が循環するお祭りです。

めぐってくる新しい季節に。

想いがめぐって、心がもっとつながるよろこびを。

一年の終わりに、カラダとココロを整える時間に。

ワクワクとしたときめきがめぐるホリデーシーズン、大切な人や自分自身に心温まるやさしいギフトを探してみませんか？

オーガニックフードやコスメのトレンドに触れられるだけでなく、カラダとココロを温かくめぐらせるフードやインナーケア、コスメ、温活アイテムなどが充実ラインアップ。FESだけのお得なキットや限定アイテムも。

ワークショップやトークショーでは、自分をいたわるヒントや、新しい年をハッピーに気持ちよく迎えるためのコンテンツを多数ご用意しています。

”買う”だけではなく、気づきと発見、喜びがめぐる体験を。

めぐりゆく季節に、カラダとココロを心地よく整える特別な瞬間とひとときをお楽しみください。

出展ブランド、トークショーやワークショップなどの詳しい情報は、Biople公式SNSやWEB STOREにて順次発表いたします。

キービジュアルについて

本フェスのキービジュアルには、パラアーティスト、清水千秋氏の刺繍作品を採用しました。すべて手刺繍で紡がれた作品は、繊細さの中に力強さを宿し、豊かな色彩が生み出す独特の世界観が魅力です。そのありのままの表現は、自然体であることを大切にするBiopleとナチュラル＆オーガニックの世界観と美しく共鳴しています。

Biopleは、これまでもパラアーティストの作品をシーズンビジュアルに起用し、創作活動が継続的な仕事や利益へとつながるよう、アーティストとともに歩む取り組みを続けています。

また、アートが特別なものではなく、日常に彩りをつくり、社会とともにある表現として紹介してきました。今回のビジュアルもまた、その唯一無二の作品を昇華し、イベント全体にあたたかな彩りを添えています。

・作者紹介

清水 千秋氏（SHIMIZU CHIAKI）

1967年生まれ。滋賀県在住。1987年から『やまなみ工房』に所属 彼女が選ぶ刺繍のモチーフは画集から雑誌のグラビアまで幅広い。気に入った題材をもとに布地に下絵を起こすと、目の揃ったチェーンステッチで輪郭を縁取り、色を塗るかのように刺繍糸で縫い込む。選ぶ刺繍糸は鮮やかな色合いが多く、同じ系統の色でも濃淡をつけることで独特の色彩が目を引く作品となる。どんな名画や美しいモデルをモチーフとしても、いつの間にかテレビの中の人物や本人の身近な物事が表題とされる。緻密な作品と風変りなタイトルとの差が、作品の魅力を更に引き立てている。

タイトル : すっぽん祭り（Naked festival）／ 2010 ／ 綿刺繍糸、綿布（Embroidery Thread, Cotton cloth）

・開催概要

Biople FES TOKYO 2025

【東京会場】

・開催日時：2025年12月13日(土)11:00～19:00／12月14日(日) 11:00～18:00

※最終入場は、両日とも終了の1時間前までとさせていただきます。

※12月12日(金)は、ご招待者のみの内覧会を実施いたします。

・開催会場：マッシュグループ本社 麹町ダイビル １F、２F

所在地：東京都千代田区麹町5-7-1

・参加方法：事前にチケットの購入が必要です。

※下記フォームにてご購入ください。

・参加チケット費：500円（税込） ※両日ご参加の場合は1000円（税込）となります。

【WEB STORE会場】

・開催日時：2025年12月12日(金)10:00～12月17 日(水)23:59

・Biople FES スペシャルサイト

https://x.gd/RLoxN

参加チケット購入方法について

●チケット購入期間：11月13日（木）10:00～12月14日 (日) 17:00まで

※申し込み状況により、事前に購入を締め切らせて頂く場合がございます。

●チケット購入方法：

下記フォームよりご購入ください。※ページ公開 11月13日（木）10:00

https://x.gd/8GEIg

- Biopleとは

「いつも、健やかで美しいわたしに。」

この先どんな時代がこようとも、カラダとココロが健やかで美しくあり続けるために。

Biopleは、ナチュラル＆オーガニックのセルフケアアイテムを、アウトサイドからインサイドまで幅広く取りそろえたセレクトショップです。

公式オンラインストア: https://store.biople.jp/

公式インスタグラム: ＠biople https://www.instagram.com/biople/

公式ツイッター: ＠biople_official https://twitter.com/Biople_official

公式LINE: https://page.line.me/226xnghy