ヒューイットリゾート、クインテッサホテル 初のテレビCM「自分を、旅に連れて行こう。」 11月8日より放映開始 コアグローバルマネジメント史上最大のキャンペーンも同日スタート！

コアグローバルマネジメント株式会社

コアグローバルマネジメント株式会社（以下コアグローバルマネージメント）は、2025年11月8日（土）より「ヒューイットリゾート」「クインテッサホテル」両ホテルブランドの新CM「自分を、旅に連れて行こう。」の放映を開始します。またCMの放映に併せて、コアグローバルマネージメント史上最大のキャンペーン「公式サイトが超お得！キャンペーン」を実施いたします。

キャンペーンサイト（https://cgman.jp/campaign/cm/）

CM概要

「自分を、旅に連れて行こう。」の制作は、「ヒューイットリゾート」と「クインテッサホテル」2つの異なるブランドが持つ魅力と世界観を表現し、それぞれのバリエーションを伝えることを目的に企画されました。

CMでは、多忙な日常の中で抱く“旅への妄想”を現実に変えることで「自分自身で旅に出るきっかけ」を視聴者に届けることを目指しています。

CMの詳細

公式サイトが超お得！キャンペーン 概要

- タイトル：新CM「自分を、旅に連れて行こう。」- 放送開始日：2025年11月8日（土）- キャンペーンサイト：https://cgman.jp/campaign/cm/- YouTube：「自分を旅に、連れて行こう。ヒューイットリゾート篇」https://youtu.be/46fFGRQgaBc?si=2cnjH0Q8OUVAVAo0「自分を旅に、連れて行こう。クインテッサホテル篇」https://youtu.be/uaLcZ5Sm8tY?si=GBtECK1XuE_iQwYU

【期間】2025年11月8日（土）～2026年3月31日（火）

・公式サイトからのご予約で通常料金より10％OFF

・tripla会員登録でさらに10％分のポイントを進呈（次回以降のご宿泊にご利用いただけます）

・抽選で毎月10組様にグループホテル全国共通宿泊券をプレゼント

・ご希望のお客様にレイトチェックアウト1時間無料

・ミネラルウォーターをお一人様1本プレゼント

・公式サイトからご予約・ご宿泊された方は自動エントリーとなります。

・対象期間終了後、応募者の中から厳正なる抽選を行い当選者を決定します。

・当選の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

※一部施設によっては条件が異なります

ヒューイットリゾート

「HEWITT RESORT」は、それぞれのディスティネーションに呼応した、固定概念に捉われない新たなリゾートステイの価値を提供するホテルブランド。ホテルでの滞在自体が旅の目的となるよう、その土地でしか体験できない「美食」「空間」「サービス」に、エンターテインメントな愉しみを添えてプロデュース。「過ごしたくなる時間」を創り上げることで、特別な旅の物語が記憶に残るエクスペリエンスとなります。

クインテッサホテル

ヒューイットリゾート那覇那須温泉 森旬の籠／ヒューイットリゾート軽井沢倶楽部ホテル軽井沢1130／ヒューイットリゾート函館湯の川温泉 海と灯 / ヒューイットリゾート

パーソナルを大切にしたアイデアを「探求」する新ホテルブランド「QUINTESSA」の「Q」は、QUEST＝探求。その言葉通り「QUINTESSA」は、個々のお客様のニーズに応え、エリアの特性を生かした新しい価値を探求するホテルブランドです。贅沢なリゾートスタイルや機能的なシティスタイルなど、全国各地に20の個性豊かなホテルを展開。旅の気分を高揚させる空間デザインや、広さと快適さを意識したホテルルーム、各エリアの名物を取り揃えた朝食など、パーソナルな満足を叶えるホテルライフを発信しています。

クインテッサホテル東京銀座クインテッサホテル札幌すすきのクインテッサホテル大阪心斎橋 Comic & Booksクインテッサホテル札幌

※条件の異なる施設

・軽井沢倶楽部 ホテル軽井沢1130／ヒューイットリゾート：追加特典、comoriパーク（室内プール）無料

・ヒューイットリゾート那覇：追加特典、インフィニティプール無料/沖縄バヤリース1本プレゼント

・ホテルヒューイット甲子園：レイトチェックアウト1時間無料対象外

※グループホテル全国共通ご宿泊券は上限3万円相当となります

※写真は一部イメージです

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=46fFGRQgaBc ]

YouTube：「自分を旅に、連れて行こう。ヒューイットリゾート篇」

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=uaLcZ5Sm8tY ]

YouTube：「自分を旅に、連れて行こう。クインテッサホテル篇」

会社概要

社名：コアグローバルマネジメント株式会社

代表者：代表取締役社長 中野 正純（Masazumi Nakano）

所在地：〒104-6223 東京都中央区晴海1-8-12

晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ 23階

設立：2007年7月4日

資本金：2,000万円

事業内容：ホテル運営事業（国内31施設）ほか

展開ブランド：

ヒューイットリゾート、ヒューイットホテル、クインテッサホテル、ザ エディスターホテル、オーベルジュほまち三國湊、緑翠亭 景水、かなたのさと、花のおもてなし南楽（2025年8月OPEN）、THE KOBE CRUISE コンチェルト

コアグローバルマネジメント株式会社 オフィシャルサイト：https://cgman.jp/