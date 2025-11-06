【11/20（木）開催】「Smart City OSAKA Pitch2025」の登壇企業８社決定！！（イベント参加申込11/14（金）17時まで）
日頃より本フォーラムの運営に格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
本フォーラムでは、市町村の地域・社会課題解決を促進するため、イベント及び会員限定サイトを通じて、市町村と会員企業の連携による実証・実装プロジェクトを推進しています。
このたび、ピッチイベント「Smart City OSAKA Pitch 2025」を開催しますので、お知らせいたします。
本イベントは、地域・社会課題の解決に資するソリューションを有するスタートアップ・ベンチャー企業が提案主体となり、大阪府内の市町村等を対象に自社サービスのプレゼンテーションを行っていただき、その中から優秀賞（3社程度）を決定するものです。優秀賞受賞者は、連携自治体が決定した場合、来年度の予算の範囲内で大阪スマートシティパートナーズフォーラムプロジェクト推進補助金（スタートアップ・ベンチャー枠）の申込が可能です。
登壇企業につきましては、参画企業の募集を行い、事前審査の結果、以下のとおり登壇企業が決定しました。
また、同日に合同開催いたします「OSAKAイノベーションデータラボ 優秀者ピッチイベント」についても、併せてご案内申し上げます。
当日のイベントへのご参加をご希望の方は、「参加申込み」欄をご確認のうえ、ぜひご参加ください。
イベントの概要（予定）
〇主催 ：大阪スマートシティパートナーズフォーラム
〇後援 ：りそな銀行
〇開催日時：令和７年11月20日（木）14時00分～17時30分（予定）
〇場所 ：QUINTBRIDGE（大阪府大阪市都島区東野田町４丁目15番82号）
〇内容
・各社プレゼンテーション
（大阪府内の市町村に対する地域課題解決に資するサービスやソリューション等）
・優秀賞の発表
・審査員、特別ゲストからの講評
・名刺交換会※₁
・共創交流会※2
〇審査員（50音順）
・上所 克 氏（株式会社りそな銀行 法人・プレミア戦略部（大阪）部長 兼 大阪営業第六部長）
・谷原 秀昭 氏（経済産業省 近畿経済産業局 産業部長）
・吉澤 政套 氏（大阪スマートシティ戦略エグゼクティブアドバイザー）（◎審査員長）
〇特別ゲスト
・川口 悠 氏（ハックベンチャーズ株式会社 ベンチャーパートナー）
※₁名刺交換会は審査員が優秀賞を選考中に実施いたします。
※2OSPF会員は参加費無料（ドリンク１杯目のみ）
OSPF会員のドリンク２杯目以降とOSPF非会員は自己負担となりますので各自ドリンクをご購入ください。
登壇企業一覧（予定）
合同開催！OSAKAイノベーションデータラボ 優秀者ピッチイベントのご案内
OSPF主催のピッチイベント「Smart City OSAKA Pitch 2025」の前に、「OSAKAイノベーションデータラボ 優秀者ピッチイベント」を開催いたします。
「OSAKAイノベーションデータラボ」とは、大阪府がデータ駆動型スマートシティの実現に向け、データ連携基盤を活用したデータ仲介プラットフォーム
「Open Data Platform in Osaka」(以下、「ODPO」）に掲載されているデータ等を活用して、社会課題を解決するビジネスアイデア及びプロトタイプ開発を競うプログラムです。
※詳細：https://www.pref.osaka.lg.jp/o060020/tokku_suishin2/orden/innovation_data_lab.html
本プログラムは、2025年6月に開催したオープニングイベントを機に、16社が参加、外部審査員による評価等を経て、遂に優秀者３社が決まりました。
このたび、OSPFとの合同開催で優秀者の企画内容や今後の展望等についてご登壇頂きますので、ぜひ、ご参加ください！
※詳細：https://peatix.com/event/4605210/view
〇イベント名：OSAKAイノベーションデータラボ 優秀者ピッチイベント
〇開催日時：令和7年11月20日（木） 12時30分～14時00分
〇対象：データ活用ビジネスに関心のある者
〇登壇者（優秀者）：
参加申込み
〇参加資格 ：大阪スマートシティパートナーズフォーラム会員・非会員問わず
〇申込締切 ：令和７年11月14日（金）17時まで
〇参加方式 ：対面形式での開催（定員目安：100名程度）※₄
※₃「Smart City OSAKA Pitch 2025」と「OSAKAイノベーションデータラボ 優秀者ピッチイベント」は同一の申込みフォームとなります。
※₄参加人数の上限（100名程度）に達し次第、受付を締め切りますのでご了承ください。
参加申込はこちら(https://smartcity-partners.osaka/%e3%80%9011-20%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%80%91%e3%80%8csmart-city-osaka-pitch-2025%e3%80%8d%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%ef%bc%81/)
お問い合わせ先
大阪スマートシティパートナーズフォーラム事務局（大阪府スマートシティ戦略部）
MAIL︓smartcity-partners@gbox.pref.osaka.lg.jp