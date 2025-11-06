【TAC税理士】22歳以下ならお得な受講料でスタートできる！～22歳以下限定プラン～

22歳以下限定プラン

TAC株式会社TAC税理士講座

■対象者

22歳以下の方（講座申込時に23歳の誕生日を迎えていない方）

■対象プラン・22歳以下(U22)限定受講料

1週間に確保できる学習時間や学習する科目から、最適なプランをお選びください。

自分に合ったプランはどれなのか、まずは下記ページで確認しましょう！

■22歳以下限定プラン詳細はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_zeiri/zeiri_crs_U20.html

いま税理士は、大学生に人気の資格

令和5年度の税理士試験から会計科目(簿記論・財務諸表論)の受験資格が撤廃され、誰でも受験ができるようになりました。それにより大学生の税理士試験受験者が大幅に増加しました。

税理士の魅力を紹介

大学生にこそ税理士をオススメする理由がここにあります。

学生のうちにチャレンジする価値、あり！

▼詳細はこちら▼

https://www.tac-school.co.jp/kouza_zeiri/zeiri_gakusei_imi.html

資格の学校TACとは？

～プロフェッションの養成を通して社会に貢献～

TACの企業理念は、“プロフェッション”としての人材の養成です。

プロフェッションprofessionとは、英語のprofess=「神の前で宣言する」を語源とし、中世ヨーロッパでは神に誓いを立てて従事する職業として、神父や法律家、会計士、医者、教師、技術者などの知識専門家を指していました。そして神の詔命によってプロフェッションとなった人々には、社会や市民に対する大きな責任と厳しい倫理観が求められました。 21世紀を迎え新たな時代を拓かなければならないわが国にあって、TACは既存のプロフェッションの養成だけではなく、時代が求める新しいプロフェッションの創造を通して社会に貢献していく「プロフェッション創造企業」でありたいと考えています。

《会社概要》

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

所在地：東京都千代田区神田三崎町三丁目2番18号

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/