TKP、2025年11月11日に代表・河野貴輝が登壇するトークセッションを開催！テーマは「事業成長を取り巻く環境と連携の可能性を知る」

株式会社ティーケーピー

株式会社ティーケーピー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：河野 貴輝、以下TKP）は、2025年11月11日（火）に、代表の河野を含む3名によるトークセッション「事業成長を取り巻く環境と連携の可能性を知る～新たな挑戦、地方創生、地域の潜在力を拓く～」をTKPが運営するシェアオフィス「fabbit高松」にて開催いたします。本セッションでは、事業成長を取り巻く環境変化や地方創生の観点から、地域との連携によって生まれる新たな可能性や、地元企業との協働による持続的な事業創出のあり方について議論します。

経済構造の変化や人口減少など、地域を取り巻く環境が急速に変化するなかで、企業が地域資源を活かし、内外の人材・企業・知見とつながりながら新たな価値を創出する取り組みが求められています。こうした状況の中、TKPは「空間再生流通事業」を通じて、地域社会・行政・企業の連携による持続的な地域活性化を推進してきました。

本セッションでは、TKP代表取締役社長 河野貴輝をはじめ、JR四国ステーション開発株式会社 常務取締役 兼 TAKAMATSU ORNE館長 原田宏樹氏、Setouchi-i-Base チーフコーディネーター 伊藤一幸氏が登壇。香川県を拠点に、域内外の多様な人材・企業の交流から生まれる新たなビジネスの芽や、地域に根差した企業が果たすべき役割、そして地域とともに成長するための戦略について、実践的な議論を交わします。本セッションを通じて、地方から世界へと開かれた「人と企業の循環」がどのように地域の未来を形づくるのか、その創出のあり方を考察します。

また、会場となる「fabbit高松」は、TKPが展開するシェアオフィスのひとつで、地域の起業家・企業が交わるコミュニティ拠点としてイベントやセミナーを通じた創業支援やネットワークを推進しています。今回のトークセッションも、そうした取り組みの一環として実施いたします。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

- 開催概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24137/table/472_1_036485ba2556f5dab8f610c687ce7811.jpg?v=202511060658 ]

- 「fabbit高松」について

「fabbit高松」は、2025年10月6日(月)、JR高松駅直結の「高松オルネ南館」3階にオープンしたシェアオフィスです。抜群のアクセスに加え、同区画内にTKPが運営する貸会議室「TKP高松カンファレンスセンター」を併設しており、ビジネスのすべてが揃う利便性と機能性を兼ね備えた空間を提供しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24137/table/472_2_65979f9604540c52ec212071a0a1147c.jpg?v=202511060658 ]

【株式会社ティーケーピー 会社概要】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/24137/table/472_3_c84df1f4cd46543417557839335541d5.jpg?v=202511060658 ]

