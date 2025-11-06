かわにし子育てフェスティバル 今年も開催 / 兵庫県川西市

川西市

兵庫県川西市では、未就学児とその家族、妊婦の方などを対象に、市内で子育て支援活動を行っている関係機関が集まり、家族で楽しめる催しや、子育て支援の情報提供や、相談も行なうことができる年に一度のイベント、かわにし子育てフェスティバルを11月8日（土曜日）に開催します。



かわにし子育てフェスティバル チラシ

１．日時　　令和７年11月８日（土曜日）午前10時 ～ 午後２時



２．場所　　アステ川西6階 アステホール


　※ 専用駐車場、駐車券の割引などはありません。公共交通機関や近隣の有料駐車場をご利用ください。



３．その他（ イベント内容 ）


　１. 親子で楽しもう


　　人形劇 ／ 手作りおもちゃの制作や遊び ／ ミニプレイルーム ／ 絵本のリユース


　　ミニゲーム ／ 健康チェックコーナー ／ スーパーボールすくい ／ スタンプラリー　など



　２.子育ての情報を探そう


　　▶ 子育てに関する身近な情報


　　▶ 子育て相談 ／ 栄養相談 ／ 入園についての相談、登録（病児病後児保育）


　　▶ 赤ちゃんの防災について、潜在保育士についての相談


　　▶ 参加・協力団体の活動紹介　など



2023年の子育てフェスティバルの様子

ぜひご来場ください。