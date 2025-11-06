【ニューエラ】本格麦焼酎ブランド「いいちこ」との初コラボレーションアイテムを11月15日（土）に発売
スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、本格麦焼酎「いいちこ」との初となるコラボレーションアイテムを、全国のニューエラストア（ニューエラ新宿イーストを除く）および公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)にて11月15日（土）に発売いたします。
※店舗によって一部展開のないアイテムもございます。店舗在庫はこちら(https://support.neweracap.jp/hc/ja/articles/22061362638103)でご確認ください
「いいちこ」は、大麦・大麦麹と清冽で良質な水からつくられる本格麦焼酎です。1979年に九州・大分で誕生し、“下町のナポレオン”の愛称で親しまれながら、今では世界30カ国以上に広がり、国内外で多くの人々に愛され続けています。本コレクションでは、「いいちこ」を象徴するボトルラベルの色合いやロゴデザインをモチーフに、ニューエラを代表するシルエット[59FIFTY(R)] [9THIRTY(TM)（ナインサーティー）]に加え、ロングスリーブTシャツやキャンバストートバッグを展開します。
今回のコラボレーションでは、複数の「いいちこ」ロゴを組み合わせたニューエラオリジナルのロックアップロゴを新たにデザイン。コラボレーションで初披露となるアートワークであり、「いいちこ」ファンにとっても貴重なコレクターズアイテムとなっています。
[59FIFTY(R)]
[Long Sleeve Washed Cotton Tee]
[Canvas Tote Bag]
【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】
【アイテムラインナップ】 ※価格は全て税込
[59FIFTY(R)] 各6,600円
フロントには「いいちこ」ロゴを立体刺繍であしらい、ブランドカラーであるレッドやホワイトをアクセントとして配色。オリジナルのロックアップロゴモデルと、「いいちこ」各パッケージカラーをモチーフにしたモデルを取り揃え、それぞれにブランドの個性が際立つデザインに仕上げています。
[9THIRTY(TM)] 各4,620円
後部のクロージャーにはダブルリング仕様を採用。デザインとカラーリングは、「いいちこ」25度・20度ボトルキャップのカラーからインスピレーションを得ており、遊び心あふれるディテールが魅力です。
※ブラックのみの仕様となります。
ダブルリング仕様(ブラックのみ）
[Long Sleeve Washed Cotton Tee] 各6,600円
バックプリントには、駅などで誰もが一度は目にしたことのある「いいちこ」のポスターアートをデザイン。長年にわたり「いいちこ」の広告を手がけてきたアートディレクター河北秀也氏の許諾を得て、特別に商品化いたしました。その構図とデザインは、まさにアートピースのような存在感を放ちます。
Front
Back
Front
Back
[Canvas Tote Bag] 4,400円
12オンスのキャンバス生地を使用し、インナーポケットを備えた使い勝手の良いトートバッグ。キャップクリップをループ部分に装着可能です。 ※キャップクリップは別売
本コレクションの発売記念イベントの開催が決定いたしました。
※後日いいちこ公式SNS（Instagram(https://www.instagram.com/iichiko.official/)・LINE）にてお知らせいたします。
【いいちこ×ニューエラ コレクション発売記念イベント】
いいちこ×ニューエラのコラボレーションを記念して、老舗ボウリング場の笹塚ボウルにて、一夜限りの音楽イベントを開催。どんぐりずのライブやDJが創り出す特別なひとときをお楽しみください。
また、会場となるボウリング場にちなみ、豪華賞品が当たる「ストライクチャレンジ」も実施予定。ご来場をお待ちしています。
※本イベントでは、製品販売は行いません。
[開催概要]
日時：11月25日（火） 19:30開場 / 20:00 スタート/ 22:00 終了予定
場所：笹塚ボウル 3F
住所：東京都渋谷区笹塚 1-57-10
出演：どんぐりず and more DJ
入場：無料
※再入場禁止・状況により入場規制あり。
主催：三和酒類株式会社 協力：ニューエラジャパン合同会社/株式会社ライノ
[イベント問い合わせ先]
株式会社ライノ
〒150-0033東京都渋谷区猿楽町2-9
TEL：03-3370-0451 Mail：contact.hynm@rhino-inc.jp