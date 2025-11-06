8人組ガールズグループUNIS、6人組ガールズグループizna、7人組ボーイズグループENHYPENら11月に誕生日を迎える「ABEMA」配信のオーディション出身アイドルを一挙紹介！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、いま注目のK-POP番組や話題のオーディション番組を900作品以上配信しております。今回はその中から、11月に誕生日を迎える「ABEMA」で配信中のオーディション番組出身の、K-POPアイドルをピックアップしてご紹介いたします。

◆11月3日生まれ UNIS ジン・ヒョンジュ（『UNIVERSE TICKET』出身）

韓国、日本、フィリピンの多国籍メンバーで構成され、注目を集める8人組ガールズグループUNISは、韓国三大地上波放送局のひとつSBSが総製作費100億ウォン（約11億円相当）を投じて制作した初のガールズグループオーディション番組『UNIVERSE TICKET』から誕生しました。番組では、K-POPアーティストデビューを夢見る82人の練習生が特別なミッションに挑戦し、最終的に選ばれた8人がデビューの座を獲得。全世界約100カ国の視聴者が参加した投票は累計1,558万票を超え、世界的な注目を浴びました。

メンバーのうち、11月3日にジン・ヒョンジュが24歳の誕生日を迎えました。2025年9月には日本初のデジタルシングル「もしもし(ハート)」をリリースするなど、活躍の幅を広げる彼女たちの軌跡をぜひご覧ください。

◆11月14日生まれ iznaココ（『I-LAND2』出身）

6人組ガールズグループ izna（イズナ） は、『I-LAND2』から誕生しました。本番組は、ENHYPENが生まれたMnetの大規模プロジェクト『I-LAND』の最新シリーズで、「I-LAND（アイランド）」と「GROUND（グラウンド）」という2つの空間を行き来しながら、“I（N/a）”を探す参加者たちの競争と成長を描く、グローバルガールズグループ誕生プロジェクトです。グループ名「izna」は、「いつでも、どこでも、何にでも＝私」という意味を込めた造語で、「予測不可能な多様性“N”と無限の可能性を持つ“a”が出会い、“I（N/a）”を完成させる」というコンセプトに由来しています。

メンバーのうち、メインダンサーやラッパーとして人気を集める日本人メンバー・ココ が、11月14日に19歳の誕生日を迎えます。デビュー前のiznaの序章となる物語をぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

◆11月15日生まれ ENHYPENジェイク（『I-LAND』出身）

2020年にデビューした7人組ボーイズグループENHYPEN。韓国、日本、アメリカ、オーストラリア出身のメンバーからなる多国籍グループとしてグローバルな人気を誇り、デビュー以来スター街道を駆け上がっています。彼らが誕生した『I-LAND』は、CJ ENMのコンテンツ制作力と、BTSやTOMORROW X TOGETHERを生み出したBig Hit Entertainmentのプロデュース力を融合させた合弁会社BELIFT LABの初プロジェクトです。最終話で行われたファイナルテストの総視聴数は300万を突破。SNSでは関連ワードが世界トレンド1位を獲得し、日本国内でも10個以上がトレンド入りするなど、世界中で大きな反響を巻き起こしました。

メンバーのうち、幼少期をオーストラリアで過ごし英語が堪能な“癒し系”メンバー・ジェイクが、11月15日に23歳の誕生日を迎えます。世界中で愛されるENHYPEN誕生までの物語を、ぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

◆11月20日生まれ FANTASY BOYS イ・ハンビン（『少年ファンタジー』出身）

FANTASY BOYSは、韓国の地上波テレビ局 MBC が主催したグローバルオーディション番組『少年ファンタジー～放課後のときめきシーズン2～』より誕生した、ボーイズグループです。メンバーは、韓国・日本・中国・アメリカ出身と多国籍なメンバーが在籍。日本でもファンミーティングやコンサートなどを精力的に行っています。メンバーのうち、イ・ハンビン が 11月20日に24歳の誕生日を迎えます。彼は、2024年に「ABEMA」で日韓同時・国内独占無料放送されたボーイズグループ誕生オーディション番組『PROJECT 7』にも参加。グループ内ではメインボーカルを務め、「低くてハスキーな声」「表現力豊かな歌唱力」がファンやメディアから高く評価されています。イ・ハンビンをはじめとする10人の物語のはじまりを、ぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

