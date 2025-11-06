こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【大阪産業大学】建学の精神が″焼肉のたれ″に！？
大阪産業大学の建学の精神である「偉大なる平凡人たれ」をもっと身近に感じていただくための試みとして、“焼肉のたれ” が誕生しました。
商品名は「偉大なる平凡人たれ」
パッケージでは建学の精神を前面に押し出すことで、大阪産業大学がこれまで大切にしてきた姿勢や考え方を広く伝えます。
この建学の精神が込められた焼肉のたれは、誰もが「おいしい」と感じられるような馴染みのある味わいです。
そんな"平凡だけれど、なくてはならない存在"として、人々の食卓に幸せを届けます。
◆商品情報 商品名：焼肉のたれ『偉大なる平凡人たれ』 容量：240ml
◆展開方法 非売品として、学内イベント等で配布
※ 2025年11月1日、2日に開催された学祭にて、非売品として配布されました。
＜製造の様子＞
https://www.youtube.com/watch?v=V6yUvLtjDjU
