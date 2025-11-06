¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±»Ö¼Ò½÷»ÒÂç³Ø¡ÖSEITO¥Õ¥©¥È¥³¥ó¡ì25¡×Æþ¾ÞºîÉÊ·èÄê¡¡ºÇÍ¥½¨¾Þ¡Ö´Æ»ë¼Ò²ñ¡×
¡¡Æ±»Ö¼Ò½÷»ÒÂç³Ø¡Ê½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜµþÅÄÊÕ»Ô¡¦µþÅÔ»Ô¡¡³ØÄ¹¡§Àîºê À¶»Ë¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¹â¹»À¸¡Ê½÷»Ò¤Ë¸Â¤ë¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¼Ì¿¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖSEITO¥Õ¥©¥È¥³¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè18²ó³«ºÅ¤È¤Ê¤ëËÜÇ¯¤Ï¡¢324ÅÀ¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éºÇÍ¥½¨¾Þ1ÅÀ¡¢Í¥½¨¾Þ8ÅÀ¡¢ÆÃÊÌ¿³ºº°÷¾Þ2ÅÀ¡¢ÆþÁª27ÅÀ¤òÁª½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æþ¾ÞºîÉÊ¤Ï¡¢2025Ç¯11·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËËÜ³ØWeb¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚSEITO¥Õ¥©¥È¥³¥ó25'³µÍ×¡Û
¡¦±þÊç´ü´Ö¡§ 2025Ç¯5·î12Æü¡Ê·î¡Ë～ 9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¦±þÊç»ñ³Ê¡§ ¹â¹»À¸¡Ê½÷»Ò¤Ë¸Â¤ë¡Ë
¡¦¥Æー¥Þ¡§ ¥Æー¥Þ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦±þÊçÁí¿ô¡§ 324ÅÀ
¡¦É½¾´¡§ ºÇÍ¥½¨¾Þ 1ÅÀ¡¢Í¥½¨¾Þ 8ÅÀ¡¢ÆÃÊÌ¿³ºº°÷¾Þ 2ÅÀ¡¢ÆþÁª 27ÅÀ
¡¦¿³ºº°Ñ°÷¡§ ¿¹ ¸ø°ì¡Ê¿³ºº°÷Ä¹¡Ë¡¢Í²ì Ì¯»Ò¡¢ÃæÂ¼ ¿®Çî¡¢ÎëÌÚ ¶×±É¡¢A.C.Elliott¡¢¶â ÌÀÃì¡¢Åä Íø»Þ»Ò¡¢À®¶¶ ÏÂÀµ¡¢ÊÒ»³ Í³²ÃÎ¤
¡¦ÆÃÊÌ¿³ºº°Ñ°÷¡§ È¬ÅÄ ±ÑÆó¡Ê³Ø¹»Ë¡¿ÍÆ±»Ö¼ÒÍý»öÄ¹¡Ë¡¢Àîºê À¶»Ë¡ÊËÜ³Ø³ØÄ¹¡Ë
¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡§ °½ ÃÒ²Â¡ÊThe Third Gallery Aya ¥ªー¥Êー¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ë
¡¦¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§ https://www.dwc.doshisha.ac.jp/seito_photocon/award/2025/
¡ÚSEITO¥Õ¥©¥È¥³¥ó'25ÁíÉ¾¡Û
¢£¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¡¡¿¹ ¸ø°ì¤Ë¤è¤ëÁíÉ¾
¡¡2025Ç¯ÅÙSEITO¥Õ¥©¥È¥³¥ó¤Î±þÊçÁí¿ô¤Ï324ÅÀ¡¢º£Ç¯¤âÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊºîÉÊ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èï¼ÌÂÎ¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ÎËÉÙ¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Æー¥Þ¡¦¥â¥Áー¥Õ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»£±Æµ»Ë¡¤Ê¤É¡¢ºîÉÊ°ì¤Ä°ì¤Ä¤ËÀ©ºî¼Ô¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿³ºº°Ñ°÷²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¿·¤·¤¤É½¸½¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÆÃ¿§¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÀìÌç¤Î°Û¤Ê¤ë¶µ°÷¤¿¤Á¤¬¡¢³Æ¡¹¤Î´ÑÅÀ¤ÇºîÉÊÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¦ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤¨¤Æ¸ÇÄêÅª¤ÊÉ¾²Á¼´¤òÀß¤±¤º¡¢¿³ºº°÷¤ÎÀìÌç¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬É¾²Á¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ã¯¤«¤¬¹Í¤¨¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤ËÌµÈ¿¾Ê¤Ë½¾¤¦¤³¤È¤ä¡¢Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÅö¤¿¤êÁ°¤È»×¤¨¤ë¾ï¼±¤Ë°Â°×¤ËÆ±Ä´¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬À¸¤¤ë¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È¼çÂÎÅª¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î¼Ì¿¿É½¸½¤òÃµµæ¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò·Ð¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿ºîÉÊ¤³¤½¡¢¼õ¾Þ¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¡°½ ÃÒ²Â¡ÊThe Third Gallery Aya¡Ë¤Ë¤è¤ëÁíÉ¾
¡¡ÎãÇ¯¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ò¥«¥á¥é¤òÄÌ¤·¤ÆÂª¤¨¤¿À¸¤À¸¤¤È¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¸½ºß¤Î¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Î°ìÌÌ¤¬¤ï¤«¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¹â¹»À¸¤ÎÀ¸³è¤Î´î¤Ó¤ä¶Ã¤¤ò²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤¿¤Á¤È»£±Æ¤·¤¿ºîÉÊ¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÈ¯¸«¤äµ¤¤Å¤¤òµÏ¿¤·¤¿ºîÉÊ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ïº£Ç¯¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´Æ»ë¥«¥á¥é¤È¤¤¤Ã¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤Ê»ëÅÀ¤ÎºîÉÊ¤ä¡¢2025Ç¯¤ÎÎãÇ¯¤Ë¤Ê¤¤½ë¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¼Ì¿¿¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Àï¸å80Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢ÀïÁè¤òÂÎ¸³¤·¤¿¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢¹Åç¤Î¸¶Çú¥Éー¥à¤ò»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿1ÅÀ¤¬¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ïº£²ó¤Î°ì¤Ä¤Î¥ー¤Ë¤Ê¤ë½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÁÄÉãÊì¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤µ¤¨ÀïÁè¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢ÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ´¤¯¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î¤Ê¤¤À¤Âå¤Ç¤¹¡£¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ÎÀïÁè¤ä¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥¬¥¶¤Ç¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¸¥§¥Î¥µ¥¤¥É¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¹¶·â¤¬¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÈ¿±Ç¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡»þÂå¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¼ã¤¤¿Í¤Ï³Î¼Â¤Ë»þÂå¤ÎÊÑ²½¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÎ¬¡¡Îò¡Û
¡¡ÂçºåÀ¸¤Þ¤ì¡£1996Ç¯The Third Gallery Aya ÀßÎ©¡¢¥®¥ã¥é¥êー¥ªー¥Êー¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡£ÀÐÆâÅÔ¡¢Jo Spence¡¢µíÄ²ÌÐÍº¡¢»³Âô±É»Ò¡¢²¬¾å½Ê»Ò¡¢ °¤Éô½ß¡¢ÀÖºê¤ß¤Þ¡¢ÀõÅÄÄªÉ×¡¢ÅÏîµ¹Ì°ì¡¢³ÀËÜÂÙÈþ¡¢»°ÅÄÂ¼ÍÛ¡¢°ð³ÀÃÒ»Ò¡¢ÀîËÌ¤æ¤¦¡¢´äÃ«Àã»Ò¤Ê¤É¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤ò³«ºÅ¡£À¤³¦ºÇÂç¤Î¼Ì¿¿¤Î¥¢ー¥È¥Õ¥§¥¢Paris Photo¤ä¥¢¥¸¥¢ºÇÂç¤Î¸½ÂåÈþ½Ñ¤Î¥¢ー¥È¥Õ¥§¥¢Art Basel Hong Kong¤Ë¤â»²²Ã¤·ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡https://thethirdgalleryaya.com/
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡¡Æ±»Ö¼Ò½÷»ÒÂç³Ø¡¡¥á¥Ç¥£¥¢ÁÏÂ¤³Ø²Ê»öÌ³¼¼
¡¡TEL¡§0774-65-8635
¡¡E-Mail¡§media-t@dwc.doshisha.ac.jp
¡ã¥á¥Ç¥£¥¢´ØÏ¢¤Î⽅¤Ø¡ä
¡¡¼èºà¤ò¤´´õË¾¤Î⽅¤Ï¡¢¤ª⼿¿ô¤Ç¤¹¤¬²¼µÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Æþ¾ÞºîÉÊ¤Î¼Ì¿¿¥Çー¥¿¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â°Ê²¼¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Æ±»Ö¼Ò½÷»ÒÂç³Ø
¹Êó²ÝÄ¹¡¡ÀîÅºËã°á»Ò
½»½ê¡§µþÅÔÉÜµþÅÄÊÕ»Ô¶½¸ÍÆîËÈ97-1
TEL¡§0774658631
¥áー¥ë¡§koho-t@dwc.doshisha.ac.jp
