ZEH水準・省エネ基準を備えたリノベーション住宅の普及に向けた取り組みに関する三菱地所レジデンス株式会社との連携およびグッドデザイン賞受賞のお知らせ
三菱地所レジデンス株式会社と当社が共同で取り組んでまいりました、中古マンションの
リノ ベーションに関するZEH水準省エネ住宅または省エネ基準適合住宅を実現するための取り組みが、
2025 年度グッドデザイン賞を受賞いたしましたのでお知らせいたします。
詳細につきましては、以下のURLからIRページをご覧ください。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/7057/tdnet/2709002/00.pdf
本件に関するお問合わせ先
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 藤 幸平 （TEL 03-6897-6311）
