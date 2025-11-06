結婚祝いや記念日に最適⇒京都漆器の桜デザイン夫婦汁椀ペアセット
伝統の技が息づく「京都漆器」より、上品で華やかな夫婦汁椀（めおとじるわん）ペアセットが登場。
内側に可憐な桜の文様をあしらい、落ち着いた“溜（ため）”と“古代朱”の色合いが食卓をやさしく彩ります。
ひとつひとつ職人が丁寧に仕上げた本漆塗りの椀は、口当たりがなめらかで、手にしっとりと馴染む質感。
汁物やお吸い物はもちろん、毎日の味噌汁も格別の一椀に変わります。
京都の漆器職人が培ってきた技術と、美しい日本の意匠が融合した逸品。
結婚祝い、両親への贈り物、長寿祝いなど、ギフトにも最適な高級感あふれるペアセットです。
シンプルながら上品なデザインは、和食にも洋食にも馴染み、長く愛用できる逸品。
毎日の食卓に日本の美を添える「京都漆器」の夫婦汁椀で、心あたたまるひとときをお楽しみください。
【京都漆器】夫婦汁椀 内桜 溜・古代朱 漆塗り ペアセット
https://naire-shop.com/naire-isuke-g10-04305/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333723&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
