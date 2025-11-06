🎅「お腹いっぱい食べられる冬休み」を一緒に目指しませんか？🎅｜冬休み子ども応援プロジェクトを実施します

～子ども応援プロジェクト開始のきっかけ～

NPO法人フードバンクイコロさっぽろ

現在、日本の食品ロスは年間およそ472万トン*。一人あたり約38キロもの食品を廃棄している計算です**。日々多くの食材が廃棄されていく一方で、生活が苦しく、十分な食事をとれない方々も後を絶ちません。

こうした「もったいない食品」を企業や生産者、個人の方々から寄贈していただき、食料支援が必要な困窮世帯に食品を届けるフードパントリー。私たちイコロさっぽろは、「子ども応援プロジェクト」と題して、給食の出ない長期休みに道内の子育て世帯に向けて食品の入った小包を発送しています

* 令和4年度時点の数値。（出典）農林水産省 外食・ 食文化課 食品ロス・リサイクル対策室（2022.4）「食品ロス及びリサイクルをめぐる情勢」https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/attach/pdf/161227_4-200.pdf p.7

**令和4年度時点の数値。（出典）農林水産省、前掲

夏休みの子ども応援プロジェクトのご感想＆お写真

～プロジェクト概要～

冬休みは、通常の【300世帯への小包発送】に加えて【100世帯への対面でのお渡し】も実施予定です。ただ、全道400世帯に十分な量の食品を行き渡らせるためには、食品もマンパワーも不可欠。

そこで、私たちは11月1日(土)～12月15日(月)を【ご寄贈・ご寄付強化期間】といたしました♪

皆さまからのご支援・ご協力をお待ちしております🎅

～食品のご寄贈方法について～

各自治体や社会福祉協議会と連携した通常のSOS事業のための食品を残しつつ、300世帯に確実に食品を届けて安心して夏休みを過ごしてもらいたい。

そこで、【10トンの食品の受け取り】を目標にしました。少しの量でもたくさん集まれば、大きな力になります

企業の皆さま、生産者のみさま、個人の皆さま、ぜひ「もったいない食品」のご寄贈、よろしくお願いいたします。

【食品メーカー・生産者の皆さま】

フードパントリー事業は、食品を企業の皆さま、生産者の皆さまから寄贈いただく大量ロットの食品に大きく支えられています。給食の出ない冬休みの間、こどもたちとその家族が食べるものに困ることのないよう、ご支援・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

＊寄贈に関するご相談は ikor.sapporo@gmail.com まで

【個人の皆さま】

イコロに直接お送りいただくだけでなく、協賛企業様・団体様にある常設のフードドライブコーナーもご利用いただけます。お買い物ついでにお気軽にご利用ください。

〈イコロに直接お送りいただく場合〉

NPO法人フードバンクイコロさっぽろ

〒065-0024 札幌市東区北24条東8丁目1-20 パレスビル24 1階

〈フードドライブ実施施設〉（敬称略）

・無印良品札幌パルコ６F

・スーパーアークス北24条店

・ラソラ札幌

・北雄ラッキー 山の手店、星置駅前店

・市内「イオン」「イオンスーパー」１3店舗（毎月5日～11日）

イオン札幌桑園店、イオン札幌西岡店、イオン札幌藻岩店、イオン札幌麻生店、イオン札幌栄町店、

イオン札幌元町店、イオン札幌苗穂店、イオン新さっぽろ店、イオン札幌琴似店、イオンスーパーセンター手稲山口店、

イオン札幌発寒店、イオン札幌西町店、イオン札幌手稲駅前店

・札幌市苗穂・本町地区センター（毎月10日～20日※土日含む）

・元町まちづくりセンター（毎月20日～30日※平日のみ）

＊会場によって、受け取り可能な食品・物品が異なります。

～寄付について～

フードバンク事業というのは、まだ食べられるはずの「もったいない食品」を無償で受け取り無償でお渡しする活動であり、【売上げ】や【儲け】というのがない世界です。よって、小包を発送するための総量、段ボール代やガムテープ代といった消耗品代、フードドライブ会場まで食品を取りに行く際のガソリン代、実行するための人件費などは自分たちで捻出しなくてはなりません。寄付金や助成金でなんとか事業を成り立たせているNPO法人にとって、その負担は大きなものとなります。

お腹いっぱい食べられる冬休みを目指して、今回は60万円の寄付金を目指します。

寄付下さった皆さまについては、企業名/団体名/個人名を小包・パントリーに配布するお手紙と団体HPに記載いたします（匿名希望の場合は除く）。ご協力のほど、よろしくお願いいたします♪

◇ゆうちょ銀行・北洋銀行 北十五条支店

画像の口座にお振込みください♪

◇クレジット寄付

https://congrant.com/project/ikorsapporo/7372

【NPO法人フードバンクイコロさっぽろ】

2018年より、札幌市を拠点に北海道で活動しているフードバンク。『ありがとうを「食」でつなぐ』を合言葉に、フードロス削減と食のセーフティーネット構築に向けて奮闘中。

・ホームページ：https://foodbank-ikorsapporo.themedia.jp/

・Instagram：https://www.instagram.com/foodbank_ikor.sapporo?igsh=cmt0ZTVzcWljdmhy

・X（旧ツイッター）：https://x.com/ikor_Sapporo

・TikTok：https://www.tiktok.com/@fbikor