【調査】手に入れたい2026年新春コーヒー福袋はどれ？15人にアンケート調査。
LeveColle合同会社が運営する、ごほうびスイーツ、グルメ情報をまとめた「LeveColleごほうびチョイス（https://levecolle.co.jp/gohoubichoice/）」は、欲しい2026年新春コーヒー福袋のアンケート調査を実施しました。その結果を公表します。
調査方法：インターネット調査
調査人数：15人（20代:3人、30代:4人、40代:5人、50代:1人、60代以上:2人）
調査主体：LeveColle合同会社
調査時期：2025年11月6日
参考URL：https://levecolle.co.jp/gohoubichoice/coffee-newyearbag/
※本アンケート結果を引用する場合は「LeveColleごほうびチョイス」のURLを使用してください。
1位：スターバックス福袋
抽選方式・オンライン受付で、店頭販売なしの人気福袋。
「毎年エントリーしているけど、当たったことがないレアな福袋。」
2位：カルディ福袋
「トートバッグやバッグのデザインにも力を入れており、豆と見た目の満足感も高い。」
3位：ドトール福袋
「キャラクターコラボ福袋が可愛い」
4位：タリーズ福袋
「オシャレな雑貨も多く、コスパがいい。お得感がある」
5位：上島珈琲店（UCC）福袋
「神戸タータンのオリジナルバッグがとっても可愛い！」
以上、2026年に買いたいコーヒー豆新春福袋のアンケート結果でした。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
