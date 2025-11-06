出産祝いや誕生日ギフトにぴったり！木のぬくもりが伝わる知育玩具【MOCCO 森のパズルバス】
やさしい木のぬくもりに包まれた、【MOCCO 森のパズルバス】は、遊びながら考える力を育てる木製知育玩具です。
バスの形をした本体には、かわいい森の動物たちのパズルピースがたっぷり。
動物の形を合わせてはめたり、バスを押して走らせたりと、ひとつのおもちゃで「形あわせ」「指先の発達」「ごっこ遊び」が楽しめます。
素材には、安全で丈夫な天然木を使用。
角を丸く仕上げたやさしいデザインは、小さなお子さまでも安心して遊べます。
ナチュラルカラーを基調とした落ち着いたトーンで、お部屋のインテリアにもなじむのも魅力です。
MOCCOシリーズは、「遊びながら学ぶ」をテーマに、想像力や創造力、考える力を自然に育むことを大切にしています。
森のパズルバスは、出産祝いや誕生日プレゼントにもおすすめの木製知育玩具です。
やさしい木の香りと手ざわりの中で、お子さまの“できた！”が増えていく。
そんな成長の時間を、MOCCOの森のパズルバスと一緒に。
配信元企業：株式会社堪能や
