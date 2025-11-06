「秋冬限定品・人気商品を味わう」“試食会”を開催

ラオックスホールディングス株式会社

ラオックス・グローバルリテーリング株式会社 （本社：東京都港区　代表取締役：西井剛）は、北海道の魅力を発信する専門店「北海道SNOW＆SWEETS」秋葉原店にて、秋冬限定品と人気商品が楽しめる「試食会」を、2025年11月7日（金）から開催します。



11月中、毎週金曜日と土曜日の17時から秋葉原店にて開催。SNSに投稿いただけるお客様が対象で、各日先着10名様（期間中合計80名様）がご参加いただけます。



秋冬限定の「明治 きのこの山 北海道ミルク」のチョコ菓子や人気商品「レーズンサンド」「じゃがポックル」などをご用意しています。さらにSNSへ投稿のお礼に、素敵なプレゼントを進呈します。




　　　　　　　　　　アプリで投票“総選挙”も同時開催

「甘辛総選挙」に続く第2弾！！


今回は秋冬限定品と人気商品のなかでトップを決める総選挙。1位に輝いた商品に投票いただいた皆様には、全員に商品のプレゼントをいたします。投票お待ちしています。






★試食会概要★

【実施期間】　2025年11月7日（金）～11月29日（土）の　毎週金曜、土曜17時～


【参加人数】　各回先着10名様　※期間中合計80名様


【参加方法】　個人のSNS（X、Instagram）アカウントでの投稿が可能な方


【開催店舗】　秋葉原店



★総選挙概要★

【投票日程】　2025年11月7日（金）～11月30日（日）


【投票方法】　「北海道SNOW＆SWEETS」公式アプリから総選挙の代表商品一つを選択して投票


　　　　　　　　　　※お一人様１回のみ有効


【結果発表】　2025年12月1日（月）


　　　　　　　　　　※アプリにて引換券を進呈


【受取期間】　2025年12月2日（火）～12月14日（日）


【受取店舗】　北海道SNOW＆SWEETS 秋葉原店・銀座店 / LAOX 浅草店


ラオックス・グローバルリテーリング株式会社（https://laox-globalretailing.co.jp/）
ラオックスグループの一員として、国内のリテール事業を展開している企業です。特に日本国内での小売業を中心に、訪日外国人観光客向けビジネスに注力しつつ、より広い顧客層へのサービス提供を目指しています。また、環境問題やサステナビリティにも関心を持ち、持続可能な社会への貢献を目指している企業です。