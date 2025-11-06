「秋冬限定品・人気商品を味わう」“試食会”を開催

ラオックス・グローバルリテーリング株式会社 （本社：東京都港区 代表取締役：西井剛）は、北海道の魅力を発信する専門店「北海道SNOW＆SWEETS」秋葉原店にて、秋冬限定品と人気商品が楽しめる「試食会」を、2025年11月7日（金）から開催します。

ラオックスホールディングス株式会社

11月中、毎週金曜日と土曜日の17時から秋葉原店にて開催。SNSに投稿いただけるお客様が対象で、各日先着10名様（期間中合計80名様）がご参加いただけます。

秋冬限定の「明治 きのこの山 北海道ミルク」のチョコ菓子や人気商品「レーズンサンド」「じゃがポックル」などをご用意しています。さらにSNSへ投稿のお礼に、素敵なプレゼントを進呈します。

アプリで投票“総選挙”も同時開催

「甘辛総選挙」に続く第2弾！！

今回は秋冬限定品と人気商品のなかでトップを決める総選挙。1位に輝いた商品に投票いただいた皆様には、全員に商品のプレゼントをいたします。投票お待ちしています。

★試食会概要★

【実施期間】 2025年11月7日（金）～11月29日（土）の 毎週金曜、土曜17時～

【参加人数】 各回先着10名様 ※期間中合計80名様

【参加方法】 個人のSNS（X、Instagram）アカウントでの投稿が可能な方

【開催店舗】 秋葉原店

★総選挙概要★

【投票日程】 2025年11月7日（金）～11月30日（日）

【投票方法】 「北海道SNOW＆SWEETS」公式アプリから総選挙の代表商品一つを選択して投票

※お一人様１回のみ有効

【結果発表】 2025年12月1日（月）

※アプリにて引換券を進呈

【受取期間】 2025年12月2日（火）～12月14日（日）

【受取店舗】 北海道SNOW＆SWEETS 秋葉原店・銀座店 / LAOX 浅草店

ラオックス・グローバルリテーリング株式会社（https://laox-globalretailing.co.jp/）

ラオックスグループの一員として、国内のリテール事業を展開している企業です。特に日本国内での小売業を中心に、訪日外国人観光客向けビジネスに注力しつつ、より広い顧客層へのサービス提供を目指しています。また、環境問題やサステナビリティにも関心を持ち、持続可能な社会への貢献を目指している企業です。