水の森美容外科監修！ 「術後ケアストレッチ」配信開始 ～術後のセルフケアを配信～
【概要について】
美容医療後の「ダウンタイム」における悩みを軽減するため、
NOAアフターケア（東京都新宿区）は、美容外科分野で信頼を集める、
「水の森美容外科」 とコラボレーションし、脂肪吸引後のつっぱり感・違和感・むくみを軽減するための
「術後ケアストレッチ」動画配信を開始しました。
本ストレッチは、水の森美容外科の監修に基づき、術後の回復を早める
「ダウンタイム短縮ストレッチ」として制作された内容です。
術後のセルフケアに不安を抱える方が、自宅でも安全に行える内容となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333711&id=bodyimage1】
【背景について】
脂肪吸引を受けたあと、多くの方が悩まれるのが「ダウンタイム」です。
手術が無事に終わっても、数日から数週間にわたって「腫れやむくみ」、「皮膚のつっぱり」、
「感覚の鈍さ」といった違和感が続くことがあります。
【こんなお悩みありませんか？】
・仕事に復帰しても思うように動けない
・洋服がきつく感じる
・身体が重くて気分が上がらない
そんな声も少なくありません。
一方で、回復を早めるための正しい術後ケアの情報はまだ少なく、不安を抱えたまま過ごしてしまう方も多いのが現状です。
そこで私たちは、美容外科の分野で豊富な実績を持つ「水の森美容外科」 と連携し、
「自宅でできるダウンタイム専用ストレッチ動画」を共同制作・配信することになりました。
この取り組みは、手術を受けた方が「自分の体と向き合いながら安心してダウンタイムの回復できる時間」をつくることを目的としています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333711&id=bodyimage2】
【ストレッチ動画の特徴】
1）水の森美容外科監修による正しいストレッチフォームを解説
2）部位別（太もも・二の腕・お腹・顎など）に合わせた、負担の少ない動作
3）手術直後～回復期まで段階的に取り入れられる構成
4）術後の「つっぱり感・違和感・むくみ」などを軽減し、回復を促進
5）自宅でのケアを習慣化できる短時間メニュー（約5分～10分）
※監修・参考ページ
https://www.mizunomori.com/downtime/care/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333711&id=bodyimage3】
【代表コメント】
術後に感じる「つっぱりやむくみ」をできるだけ早く軽減し、患者さまが安心して回復期を過ごせるよう、
水の森美容外科監修の正しいストレッチを多くの方に届けたいと考えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333711&id=bodyimage4】
【お申し込み・お問い合わせ】
NOAアフターケア
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-19-2 西新宿TKビル4F
TEL：03-5937-2463
WEB： https://noacare.jp/care/
Instagram：https://www.instagram.com/noa_aftercare/
TikTok：https://www.tiktok.com/@noa_aftercare
X：https://x.com/noa_aftercare
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333711&id=bodyimage5】
配信元企業：NOA styleパートナーズ合同会社
美容医療後の「ダウンタイム」における悩みを軽減するため、
NOAアフターケア（東京都新宿区）は、美容外科分野で信頼を集める、
「水の森美容外科」 とコラボレーションし、脂肪吸引後のつっぱり感・違和感・むくみを軽減するための
「術後ケアストレッチ」動画配信を開始しました。
本ストレッチは、水の森美容外科の監修に基づき、術後の回復を早める
「ダウンタイム短縮ストレッチ」として制作された内容です。
術後のセルフケアに不安を抱える方が、自宅でも安全に行える内容となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333711&id=bodyimage1】
【背景について】
脂肪吸引を受けたあと、多くの方が悩まれるのが「ダウンタイム」です。
手術が無事に終わっても、数日から数週間にわたって「腫れやむくみ」、「皮膚のつっぱり」、
「感覚の鈍さ」といった違和感が続くことがあります。
【こんなお悩みありませんか？】
・仕事に復帰しても思うように動けない
・洋服がきつく感じる
・身体が重くて気分が上がらない
そんな声も少なくありません。
一方で、回復を早めるための正しい術後ケアの情報はまだ少なく、不安を抱えたまま過ごしてしまう方も多いのが現状です。
そこで私たちは、美容外科の分野で豊富な実績を持つ「水の森美容外科」 と連携し、
「自宅でできるダウンタイム専用ストレッチ動画」を共同制作・配信することになりました。
この取り組みは、手術を受けた方が「自分の体と向き合いながら安心してダウンタイムの回復できる時間」をつくることを目的としています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333711&id=bodyimage2】
【ストレッチ動画の特徴】
1）水の森美容外科監修による正しいストレッチフォームを解説
2）部位別（太もも・二の腕・お腹・顎など）に合わせた、負担の少ない動作
3）手術直後～回復期まで段階的に取り入れられる構成
4）術後の「つっぱり感・違和感・むくみ」などを軽減し、回復を促進
5）自宅でのケアを習慣化できる短時間メニュー（約5分～10分）
※監修・参考ページ
https://www.mizunomori.com/downtime/care/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333711&id=bodyimage3】
【代表コメント】
術後に感じる「つっぱりやむくみ」をできるだけ早く軽減し、患者さまが安心して回復期を過ごせるよう、
水の森美容外科監修の正しいストレッチを多くの方に届けたいと考えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333711&id=bodyimage4】
【お申し込み・お問い合わせ】
NOAアフターケア
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-19-2 西新宿TKビル4F
TEL：03-5937-2463
WEB： https://noacare.jp/care/
Instagram：https://www.instagram.com/noa_aftercare/
TikTok：https://www.tiktok.com/@noa_aftercare
X：https://x.com/noa_aftercare
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333711&id=bodyimage5】
配信元企業：NOA styleパートナーズ合同会社
プレスリリース詳細へ