RORRY『充電式カイロ』はプレゼントにもおすすめ！お得で便利な冬のあったかキャンペーン開催中【最大45％OFF】

毎日毎日寒い冬、カイロは欠かせませんよね。

そんなときにおすすめなのが、繰り返し使えてエコな『充電式カイロ(https://amzn.to/49BOwx0)』。

使い捨てタイプとは違い、USBで繰り返し充電できて長く使えるのが魅力です。コロンとしたフォルムに上品なカラーが揃い、自分用にはもちろん、ギフトにもぴったり。

この冬は、あたたかさとエコを両立する「新しいカイロ習慣」を始めてみませんか？

充電式カイロはプレゼントにもぴったり！

冬になると手放せなくなるカイロ。

でも、使い捨てタイプはゴミが出るうえに、毎日使うと意外とコストがかかりますよね。

そんな悩みを解決してくれるのが、繰り返し使える「充電式カイロ」です。USBで充電するだけで何度でも使えて、とってもエコ＆経済的。さらに、デザイン性の高いアイテムも多く、自分用はもちろんギフトにもぴったり。

しかも、RORRYのカイロはギフトボックス入りで、プレゼントにも最適です

RORRY社の充電式カイロはバッテリーを内蔵しており、使い捨てタイプとは違って5000回以上繰り返し使用が可能。

1回あたりのコストはわずか約2.3円と、とても経済的です。

従来の使い捨てカイロ（約25円／回）と比べると、1か月で約700円の節約に。

さらに、鉄粉を使用していないためゴミが出ず、年間約3kgの廃棄削減にもつながります。

充電するだけですぐに使える便利さと、環境にも優しいあたたかさを、ぜひこの冬体感してみてください。

冬の屋外作業やお出かけには、長時間使えるカイロが欠かせません。

RORRYの充電式カイロは合計10000mAh（1個あたり5000mAh）の大容量バッテリーを搭載し、約3時間の充電で満タンに。低温モードなら最長10時間以上の連続使用が可能です。

また、2本のスティックがマグネットで着脱できる設計で、まとめて持ち運ぶことも、分けて両手や家族とシェアすることもOK。

さらに、残量表示＆インジケーターランプ付きで温度や電池残量がひと目で確認できます。

スポーツ観戦やアウトドアなど、冬の屋外シーンで大活躍。

RORRYの充電式カイロは7.8×3.4×2.7cm・約105gのミニサイズで、持ち運びもラクラク。スタイリッシュな円筒形デザインで手のひらにしっかりフィットし、冷えた指先をすぐにポカポカ温めます。

また、充電スタンド一体型で、スタンドに置くだけで2個同時に充電が可能。カイロの紛失防止にも役立ちます。

本体にはType-Cポートを搭載し、USBケーブルでの直接充電にも対応（※出力非対応）。小さなお子さまから大人まで安心して使える設計です。

キャンペーン概要

通常価格： 4,999円（税込）

特別価格： 3,999円（税込）

さらにクーポン適用で： 2,799円（税込）［45％OFF］

クーポンコード： RORRYD57(https://amzn.to/49BOwx0)

期間： 2025年11月6日（木）15:00 ～ 11月12日（水）23:59

販売ページ：

Amazon：https://amzn.to/49BOwx0

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/rorrystore/c-phce-n1-10000/

実際に使っている人の感想は？

もっと早く買えばよかった！

末端冷え性なので、指先を温めるために購入しました。電源入れて3秒で温かくなるので、この冬確実に重宝します。使い捨てカイロのように捨てる手間等なく、エコで大変素晴らしい商品です。



これからの季節に良さそう

電源を入れたら結構早くに温かくなった☆

冬の朝晩の犬の散歩やキャンプの時に使えそう！

気兼ねなく使えるのも魅力だと思っています

シンプルなデザインもいいですし、落ち着いた色合いも気に入っています。

サイズもコンパクトで使いやすいですね。

素材感もよく、しっかりとしたつくりです。

すぐ暖かくなりますし、使い勝手の良さを実感します。

お値段もリーズナブルで、日常使いにぴったりです。

気兼ねなく使えるのも魅力だと思っています。

小さいけど暖かい

最初は思ったより小さくて「なんだこりゃ！？」と思いました。

しかしいざ使ってみると結構熱い…！！

マグネット式で分離もできるので両ポケットに入れても良いですしかなり便利でした～！

充電も結構早めに貯まるので冬場は重宝すると思います

