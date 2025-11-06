11/13（木）、あいち銀行主催 「自治体向け企業版ふるさと納税セミナー」を開催および登壇のお知らせ

株式会社カルティブ

企業版ふるさと納税を活用した地域課題解決プラットフォーム「river（リバー）」を運営する株式会社カルティブ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：池田 清）は、「river」パートナー契約である株式会社あいち銀行が2025年11月13日（木）に「自治体向け企業版ふるさと納税セミナー ～企業とともに地域を盛り上げるチャンス～」を開催することをお知らせいたします。



本セミナーでは、内閣府の担当者をお招きして、企業版ふるさと納税の仕組みや活用事例、地方創生における可能性について紹介いたします。なお、セミナーには当社株式会社カルティブおよび、riverの西日本を担当する株式会社サイバーレコードの担当者も登壇します。

お申込みはこちら :https://cms.cpriver.jp/seminar/view?seminar_id=892

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/112121/table/61_1_5532a7f1d7682da6b7df93b4f4c7ac9f.jpg?v=202511060558 ]

あいち銀行とのパートナーシップについて

あいち銀行は、2025年9月に株式会社カルティブと企業版ふるさと納税活用支援サービス「river」のパートナー契約を締結し、以降、同サービスの提供企業として「river」のネットワークに加わりました。

中部地域においては、あいち銀行が持つ広域な店舗ネットワークや地域企業との関係性を活かし、企業と自治体をつなぐ架け橋としての役割を担っています。また、同地域の支援にあたっては、river運営会社である株式会社カルティブと連携し、地域課題の解決や地方創生事業の推進を支援しています。

<参考プレスリリース>

企業版ふるさと納税を活用した地域課題解決プラットフォーム「river」、あいち銀行とパートナー契約を締結（2025年9月配信）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000049.000112121.html

企業版ふるさと納税を活用した地域課題解決プラットフォーム「river（リバー）」

サービスサイト：https://cpriver.jp/

株式会社カルティブが提供する、企業版ふるさと納税を核とした地域活性化のための知恵を集めたプラットフォームです。

企業版ふるさと納税を通じて、地域と企業を繋ぎ、地方創生を通じて、一人でも多くの人が、継続的に幸せに暮らせる社会づくりを目指しています。

オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイト「企ふるオンライン」

サービスサイトURL： https://kifuru.jp/

「企ふるオンライン」は、オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイトです。

全国の寄付プロジェクトを探し、オンラインで寄付することができます。

会社概要

企業版ふるさと納税支援事業「river（リバー）」「企ふるオンライン」など自社サービスや自治体及び企業支援を中心に「地域」「教育」「文化」を事業の柱として行っております。

株式会社カルティブ

https://www.cultive.co.jp/

代表取締役：池田 清

設立 ：2014年10月

本社所在地：〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島２丁目19－12 スカイビル 19F

事業内容 ：

地域の問題解決支援

経営戦略支援

情報発信支援

事業立案及び運営支援

WEB及びシステム構築

人材教育支援