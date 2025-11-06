ひろゆき氏が『戦国IXA』公式生放送に出演決定！ひろゆきコラボイベントに参加して一緒に遊ぼう！

株式会社スクウェア・エニックス

株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生 隆司、以下スクウェア・エニックス）は、本格オンライン戦国シミュレーションカードゲーム『戦国IXA (イクサ)』におきまして、2025年11月21日からゲーム内にてひろゆき氏とのコラボイベントを開催すること、及び11月21日(金)、11月23日(日)の2回に渡り配信する公式生放送に、ひろゆき氏の生出演が決定したことをお知らせいたします。

コラボ期間中はゲーム内にひろゆき氏に因んだ様々なコンテンツが追加され、公式生放送ではひろゆき氏とプレイヤーがリアルタイムで一緒に『戦国IXA』を楽しめる企画を実施予定です。

■ひろゆき氏コラボイベント開催期間

・2025年11月21日(金)～11月23日(日)

※「ワールド布武」限定

■ひろゆき氏出演の公式生放送 配信日程：

・2025年11月21日（金）12:00～14:00 予定

・2025年11月23日（日）18:00～20:00 予定

※詳細につきましては、コラボ特設ページや『戦国IXA』ゲームトップ画面のお知らせもご参照ください。

・ひろゆき氏コラボ特設ページ：https://sengokuixa.jp/wonderful_hiroyuki/

・ゲームトップ画面：https://x.sengokuixa.jp/

15年の時を経て、ひろゆき氏が再び『戦国IXA』に参戦！

軍師ひろゆきと生配信で一緒に魔王・信長を撃破せよ！

インターネット界で若者を中心に絶大な支持を集め続けるひろゆき氏。実は2010年10月にも『戦国IXA』の配信企画に参戦しており、当時は専用サーバー「ニコニコワールド」を舞台に川中島の戦いを模した合戦を行い、見事ひろゆき軍が勝利を収めました。

今回ひろゆき氏の再臨においては、『戦国IXA』新規サーバー「ワールド布武」において11月に実施されるイベント【わんだふる杯】が特別仕様となり、ゲーム内にひろゆき氏に因んだ様々なコンテンツが追加されます。さらに、11月21日、23日の2回にわたって行われる生配信にて、魔王・信長撃破を目指す企画を目玉に、ひろゆき氏とプレイヤーの皆様がリアルタイムで一緒に楽しめる企画をお届け予定です。

続報は、ひろゆき氏コラボ特設ページや、ゲームトップ画面のお知らせにて随時お伝え予定ですので、お楽しみにお待ちください！

▼ひろゆき氏コラボイベント例

今なら条件達成で最大 1,500 回分の「金くじ」が無料！

ひろゆきコラボイベントに向けて強くなろう！

15周年を迎えた『戦国IXA』では、ひろゆき氏とのコラボイベントが開催予定の新規サーバー「ワールド布武」にてゲームを始め、各種クエストを達成することで最大で 1,500回分の「新城主応援 戦国くじ【金】（金くじ）」を無料で引くことができます。

また、スクウェア・エニックス版にてアカウント本登録を行うと、強力な武将カードがパックとなった「若武者包み」も無料でもらえます。『戦国IXA』を遊んだことのない方、久しぶりに遊ぶ方は、ぜひ今からゲームを始めて11月末のひろゆき氏の参戦に備えてください。

■無料「金くじ」開催＆「若武者包み」配布期間：2026 年 2 月上旬頃まで

・ゲームプレイはこちらから：https://x.sengokuixa.jp/

『戦国IXA』とは

『戦国IXA』は、プレイヤーが好きな大名家に所属して天下統一を目指すゲームです。

数多く登場する武将は様々なビジュアルで描かれ、誰もが知っている有名な武将はもちろんのこと、戦国ファンにはたまらないマニアックな武将も多数登場します。2010年に PC ブラウザゲームとして登場し、スマートフォンでもプレイできるように最適化され、数多くのプレイヤーと共に発展してまいりました。面倒なインストールがなく、インターネットにつながる環境さえあれば、いつでもどこでもパソコン、スマートフォンで楽しむことができます。

■サービス概要

タイトル名 ：戦国IXA（イクサ）

ジャンル ：ブラウザゲーム・WEBゲーム

料金 ：アイテム課金制（基本プレイ無料）

開発・運営 ：株式会社スクウェア・エニックス

コピーライト ：(C) SQUARE ENIX

動作環境 ：

●パソコン

Microsoft Edge95.0、FireFox65.0、GoogleChrome72.0以降

●スマートフォン、タブレット

◆iOS14.0以上、またはAndroid10.0以上を搭載したスマートフォン・タブレット端末

株式会社スクウェア・エニックスについて

株式会社スクウェア・エニックスは、エンタテインメント分野において、創造的かつ革新的なコンテンツ／サービスのヒット作品を生み続けるリーディングカンパニーです。当社グループの自社IPの代表作には「ドラゴンクエスト」シリーズ（累計出荷・ダウンロード販売本数9,500万本以上）、「ファイナルファンタジー」シリーズ（同2億400万本以上）、「スペースインベーダー」シリーズなどがあります。（https://www.jp.square-enix.com）

※SQUARE ENIXおよびSQUARE ENIXロゴ、ドラゴンクエスト／DRAGON QUEST、ファイナルファンタジー／FINAL FANTASY、スペースインベーダー／SPACE INVADERS、その他の社名、商品名は、日本およびその他の国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。