【新店オープン】「kurokamiスカルプ（haruシャンプー）」で人気のヘッドビューティブランド「haru」が、TikTok Shop を 2025年 11月7日（金）にグランドオープン！

株式会社nijito

株式会社nijito（本社：東京都港区、EC事業部：福岡市中央区）が展開するヘッドビューティブランド「haru」は、2025年11月7日（金）に公式TikTok Shopを開設いたします。当日は、元表参道美容師のブランドアンバサダーが出演するライブ配信を実施し、「kurokamiスカルプ（haruシャンプー）」を中心に、商品の魅力や使い心地をリアルタイムでご紹介いたします。ライブ視聴から購入までがシームレスにつながる“新しい購買体験”を通じ、ブランドが提案する“ヘッドビューティ”（*1）を動画やライブの中でリアルに感じていただける、新たな体験の場として展開してまいります。

● 動画やライブで広がる、新しい購買体験へ

公式アカウントはこちら :https://www.tiktok.com/@haru__official

近年、ショート動画やライブ配信をきっかけに、商品を“見て・知って・買う”という行動が広がっ

ています。なかでも TikTok Shop は、動画やライブを通じて商品の発見から購入までを楽しめる“ライ

ブコマース機能”として注目を集めています。

「haru」はこれまで、自社公式オンラインショップをはじめ、楽天市場・Yahoo!ショッピング・

Amazon・Qoo10 など、複数のオンラインチャネルを展開してきました。今回の TikTok Shop 開設では、動画やライブ視聴から購入までをシームレスにつなぐ新しい購買体験をお届けしながら、これまでの画像や商品情報だけでは伝えきれなかったリアルな質感や情報といった魅力をより感じていただける場として発信してまいります。

● 【TikTok Shop】haru__official について

ブランドの新しい発信拠点となる「haru__official(https://www.tiktok.com/@haru__official)」TikTok Shop では、商品の魅力や開発背景、使い方などを、ショート動画やライブ配信を通じてお届けしていきます。ライブ配信当日は、元表参道美容師のブランドアンバサダーが出演し、ブランドを代表する「kurokami スカルプ（haru シャンプー）」を中心に、リアルタイムで商品の特長や想いを紹介します。配信中は、コメントで寄せられる質問にもその場でお答えしながら、haru ならではの誠実で等身大なコミュニケーションをお届けします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32924/table/55_1_8e7aa6f429a7d3b37cc80b6d3d16b0e8.jpg?v=202511060558 ]●haru について

ブランドを代表する「kurokami スカルプ」は、発売から12年でシリーズ累計販売本数800万本(*1)を突破したロングセラー商品で、各オンラインショップおよび全国約4,500店舗で展開しています。haru は、髪や地肌を整えるひとときを通じて、自分自身と向き合う“ヘッドビューティ”という新しいセルフケア習慣を提案し、“わたしらしく美しく生きる” を支えるケアをお届けするブランドです。今後も TikTok をはじめ、お客様との新たな接点を広げるとともに、公式ショップならではのラインアップやキャンペーンを通じて、“新しい発見や楽しさ” をお届けする場として拡充してまいります。

（*1）ヘッドビューティとは、髪や地肌を整える時間を通じて自分自身と向き合う新しいセルフケア習慣。

・haru 公式 オンラインショップ：https://www.haru-shop.jp/

・haru 公式 TokTok：https://www.tiktok.com/@haru__official

・haru 公式 Instagram：https://www.instagram.com/haru_tennen100/

●nijito について

nijito は、変わりゆく日々の中で、どんな時も「自分らしくありたい」という想いに寄り添う会社です。プロエイジング・カンパニーとして、“いまの自分”を、もっと好きになるために、少しでも前向きに、自分らしくいられる時間が、日々の中に増えていくことを願って──。

“Every day is a new day.”

一日一日が、より自分らしく、少しでも前向きなものになるように。そんな社会をつくっていくため

に、nijito は挑戦を続けていきます。

【会社概要】

株式会社 nijito

本社：東京都港区芝公園 2 丁目 2-22 芝公園ビル 8F

福岡：福岡県福岡市中央区天神 3 丁目 4-5 ピエトロビル 6F

TEL：092-713-5778 FAX：092-400-0848

HP：https://nijito.jp