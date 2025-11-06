私鉄10社共同企画「私鉄10社 スタンプラリー」を11月12日から開催します





















８ お問い合わせ先

○それぞれ沿線の各社へお問い合わせください

首都圏新都市鉄道株式会社 ＴＸコールセンター

電話：0570-000-298 9:00～19:00 年中無休

東武鉄道株式会社 東武鉄道お客さまセンター

電話：03-5962-0102 9:00～18:00 年中無休（年末年始を除く）

東京地下鉄株式会社 東京メトロお客さまセンター

電話：0570-200-222 9:00～17:00 年中無休（年末年始を除く）

東急電鉄株式会社 東急お客さまセンター

電話：03-3477-0109 9:00～17:00 （年末年始などを除く）

京成電鉄株式会社 京成お客様ダイヤル

電話：0570-081-160 9:00～18:00 年中無休 ※音声ガイダンスに従い【２番】を選択して下さい。

小田急電鉄株式会社 小田急お客さまセンター

電話：044-299-8200 9:00～17:00 年中無休 （「ご意見・ご要望」は年末年始を除く）

京浜急行電鉄株式会社 京急ご案内センター

電話：03-5789-8686 （受付時間）9:00～17:00 年中無休（年末年始を除く）

西武鉄道株式会社 西武鉄道お客さまセンター

電話：0570-005-712 全日9:00～17:00（12/30～1/3を除く）

京王電鉄株式会社 京王お客さまセンター

電話：03-3325-6644 受付時間：平・土休日9：00～18:00（12/30～1/3を除く）

相模鉄道株式会社 相鉄お客様センター

電話：045-319-2111 平日9:00～19:00、土・日・祝日9:00～17:00（年末年始を除く）

４ 参加上のご注意（１）パンフレットはおひとりさま1部でご参加ください。（２）達成賞の「オリジナル電車トレーディングカード」のお渡しは、各社ともおひとりさまにつき1枚のみとなります。（３）スタンプの押印や達成賞のお受け取りは、改札外に出る必要があるため、入場された駅からの運賃が必要です。（４）スタンプの押印や達成賞のお受け取りで並ばれる際は、順番をお守りください。（５）本イベントご参加中の事故や怪我、器物破損などで発生した損害については、お客さま個人の責任となりますので、ご理解のうえご参加ください。（６）イベントは予告なく中止、または内容を変更する場合があります。５ 3社賞、5社賞、8社賞、10社コンプリート賞の応募方法3種、5種、8種または10種のスタンプが押印された専用応募ハガキをパンフレットから切り離し、必要事項をご記入の上、85円切手を貼って郵送してください。※郵送料はお客さま負担となります。※賞品の発送は２月下旬頃の予定です。６ 賞 品集めた応募用スタンプの数に応じて、抽選で素敵な賞品が当たります。（１）10社コンプリート賞・・・各社鉄道関連品 10名さま応募条件：各社ごとに異なる応募用スタンプを10種(10社分)集めたお客さま（応募時に下記内容から１つお選びいただきます）首都圏新都市鉄道：20周年記念フラッグ東武鉄道：ＳＬ大樹 2026謹賀新年ヘッドマーク（レプリカ）東京地下鉄：8000系車両番号板（側用）・中間車東急電鉄：行先方向幕、車号板京成電鉄：3400形車内銘板小田急電鉄：レバーシングハンドル（列車の運転に必要な道具）京急電鉄：側面表示器西武鉄道：山口線 山口車両基地見学ツアー（くわしくは西武鉄道 Web サイトをご覧ください。）京王電鉄：懐中時計（使用済み、裏面に会社名の刻印などはありません）相模鉄道：方向幕※実際には使用できないものもあります。（２）8社賞・・・各社スタンプ 20名さま応募条件：各社ごとに異なる応募用スタンプを8種(8社分)集めたお客さま（応募時にご希望の駅をお選びいただけます）※本スタンプラリーで使用したものと同じ仕様となります。（３）5社賞・・・各社グッズ詰め合わせ 100名さま応募条件：各社ごとに異なる応募用スタンプを5種(5社分)集めたお客さま※内容はお楽しみとなります。（４）3社賞・・・各社A4ファイル詰め合わせ 100名さま応募条件：各社ごとに異なる応募用スタンプを3種(3社分)集めたお客さま※内容はお楽しみとなります。※（１）～（４）の当選の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。７ 応募締切2026年2月2日（月）当日消印有効