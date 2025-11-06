こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
私鉄10社共同企画「私鉄10社 スタンプラリー」を11月12日から開催します
2025年11月12日（水）から2026年1月25日（日）まで
首都圏新都市鉄道（本社：東京都千代田区）、東武鉄道（本社：東京都墨田区）、東京地下鉄（本社：東京都台東区）、東急電鉄（本社：東京都渋谷区）、京成電鉄（本社：千葉県市川市）、小田急電鉄（本社：東京都新宿区）、京急電鉄（本社：横浜市西区）、西武鉄道（本社：埼玉県所沢市）、京王電鉄（本社：東京都多摩市）、相模鉄道（本社：横浜市西区）の10社は、各社の指定駅を巡る「私鉄10社 スタンプラリー」を、2025年11月12日（水）から2026年1月25日（日）まで開催します。
このイベントは、参加私鉄10社の各駅（一部の駅を除く）で配布するパンフレットに記載された鉄道車両をデザインしたオリジナルスタンプを集めながら、各社の魅力を探しに行くスタンプラリーです。
各社2駅に設置された異なる絵柄のオリジナルスタンプをパンフレットに両方押印し、各社指定の達成賞お渡し場所で、スタンプを押印したパンフレットをご提示していただくと、各社ごとに異なるデザインの「オリジナル電車トレーディングカード」をプレゼントします。
さらに、「オリジナル電車トレーディングカード」をお渡しする際、パンフレットに掲載の専用応募ハガキに応募用スタンプをスタッフが押印します。応募用スタンプを3種(3社分)集めると「3社賞」、5種(5社分)集めると「5社賞」、8種(8社分)集めると「8社賞」、10種(10社分)すべて集めると「10社コンプリート賞」いずれかの抽選にご応募いただけます。私鉄10 社を巡る鉄道の旅をご家族、ご友人とぜひ一緒にお楽しみください。
参加私鉄10社は今後も連携を図り、お客さまにお楽しみいただけるイベントを企画していきます。
「私鉄10社 スタンプラリー」の詳細は以降のとおりです。
私鉄10社 スタンプラリー詳細
１ 開催期間
2025年11月12日（水）～2026年1月25日（日）スタンプ台設置時間 10：00～19：00
２ 内容
各社ごとに指定した2駅を巡り、駅に設置している異なる絵柄のスタンプをパンフレットに両方押して、各社指定の達成賞お渡し場所にて、スタンプを押したパンフレットを提示すると、各社達成賞として各社ごとにデザインの異なる「オリジナル電車トレーディングカード」をプレゼントします。
さらに、「オリジナル電車トレーディングカード」をお渡しする際、パンフレットに掲載の専用応募ハガキに応募用スタンプをスタッフが押印します。応募用スタンプを3種(3社分)集めると「3社賞」、5種(5社分)集めると「5社賞」、8種(8社分)集めると「8社賞」、10種(10社分)すべて集めると「10社コンプリート賞」にご応募いただけます。
※応募用スタンプのデザインは各社１種類で合計10種類あります。
■各社達成賞「オリジナル電車トレーディングカード」
※首都圏新都市鉄道の「各社達成賞」（イメージ上）
※10社すべてのトレーディングカードを集めると、
裏面のオリジナルデザインが完成します。（イメージ下）
３ スタンプ設置駅および各社達成賞「オリジナル電車トレーディングカード」お渡し場所
４ 参加上のご注意
（１）パンフレットはおひとりさま1部でご参加ください。
（２）達成賞の「オリジナル電車トレーディングカード」のお渡しは、各社ともおひとりさまにつき1枚のみとなります。
（３）スタンプの押印や達成賞のお受け取りは、改札外に出る必要があるため、入場された駅からの運賃が必要です。
（４）スタンプの押印や達成賞のお受け取りで並ばれる際は、順番をお守りください。
（５）本イベントご参加中の事故や怪我、器物破損などで発生した損害については、お客さま個人の責任となりますので、ご理解のうえご参加ください。
（６）イベントは予告なく中止、または内容を変更する場合があります。
５ 3社賞、5社賞、8社賞、10社コンプリート賞の応募方法
3種、5種、8種または10種のスタンプが押印された専用応募ハガキをパンフレットから切り離し、必要事項をご記入の上、85円切手を貼って郵送してください。
※郵送料はお客さま負担となります。
※賞品の発送は２月下旬頃の予定です。
６ 賞 品
集めた応募用スタンプの数に応じて、抽選で素敵な賞品が当たります。
（１）10社コンプリート賞・・・各社鉄道関連品 10名さま
応募条件：各社ごとに異なる応募用スタンプを10種(10社分)集めたお客さま
（応募時に下記内容から１つお選びいただきます）
首都圏新都市鉄道：20周年記念フラッグ
東武鉄道：ＳＬ大樹 2026謹賀新年ヘッドマーク（レプリカ）
東京地下鉄：8000系車両番号板（側用）・中間車
東急電鉄：行先方向幕、車号板
京成電鉄：3400形車内銘板
小田急電鉄：レバーシングハンドル（列車の運転に必要な道具）
京急電鉄：側面表示器
西武鉄道：山口線 山口車両基地見学ツアー
（くわしくは西武鉄道 Web サイトをご覧ください。）
京王電鉄：懐中時計（使用済み、裏面に会社名の刻印などはありません）
相模鉄道：方向幕
※実際には使用できないものもあります。
（２）8社賞・・・各社スタンプ 20名さま
応募条件：各社ごとに異なる応募用スタンプを8種(8社分)集めたお客さま
（応募時にご希望の駅をお選びいただけます）
※本スタンプラリーで使用したものと同じ仕様となります。
（３）5社賞・・・各社グッズ詰め合わせ 100名さま
応募条件：各社ごとに異なる応募用スタンプを5種(5社分)集めたお客さま
※内容はお楽しみとなります。
（４）3社賞・・・各社A4ファイル詰め合わせ 100名さま
応募条件：各社ごとに異なる応募用スタンプを3種(3社分)集めたお客さま
※内容はお楽しみとなります。
※（１）～（４）の当選の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
７ 応募締切
2026年2月2日（月）当日消印有効
８ お問い合わせ先
○それぞれ沿線の各社へお問い合わせください
首都圏新都市鉄道株式会社 ＴＸコールセンター
電話：0570-000-298 9:00～19:00 年中無休
東武鉄道株式会社 東武鉄道お客さまセンター
電話：03-5962-0102 9:00～18:00 年中無休（年末年始を除く）
東京地下鉄株式会社 東京メトロお客さまセンター
電話：0570-200-222 9:00～17:00 年中無休（年末年始を除く）
東急電鉄株式会社 東急お客さまセンター
電話：03-3477-0109 9:00～17:00 （年末年始などを除く）
京成電鉄株式会社 京成お客様ダイヤル
電話：0570-081-160 9:00～18:00 年中無休 ※音声ガイダンスに従い【２番】を選択して下さい。
小田急電鉄株式会社 小田急お客さまセンター
電話：044-299-8200 9:00～17:00 年中無休 （「ご意見・ご要望」は年末年始を除く）
京浜急行電鉄株式会社 京急ご案内センター
電話：03-5789-8686 （受付時間）9:00～17:00 年中無休（年末年始を除く）
西武鉄道株式会社 西武鉄道お客さまセンター
電話：0570-005-712 全日9:00～17:00（12/30～1/3を除く）
京王電鉄株式会社 京王お客さまセンター
電話：03-3325-6644 受付時間：平・土休日9：00～18:00（12/30～1/3を除く）
相模鉄道株式会社 相鉄お客様センター
電話：045-319-2111 平日9:00～19:00、土・日・祝日9:00～17:00（年末年始を除く）
本件に関するお問合わせ先
京王電鉄 広報部 TEL.０４２－３３７－３１０６ Mail：koho.pub@keio.co.jp
