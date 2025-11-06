ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ、茨城県の「いいものいっぱい広場」では、対象の商品が「お客様送料負担なし」で購入できる「国産を食べて応援キャンペーン」を開催中です。

茨城県は、広大な耕地、温暖な気候を活かした多様な栽培が行われており、全国一の生産量を誇る果物、野菜が多数あります。キャンペーン期間中は、対象商品約２００点が「お客様送料負担なし」で購入することができます。



ショップＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/c/c3001



【おすすめ商品】

■【２箱セット】茨城県産 紅優甘(べにゆうか) 大（JAなめがたしおさい）

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g3001-0027010110/

その名の通り「甘さ」に「優れた」品種で、しっとりした味わいと上品な甘さが特徴のさつまいも。

1箱4～6本入り。1本あたりの重量はなんと800g以上





■茨城県産れんこん 約4kg（A品） Mサイズ・Sサイズ

ＵＲＬ： Mサイズ https://www.ja-town.com/shop/g/g3001-0027000002/

Sサイズ https://www.ja-town.com/shop/g/g3001-0027000759/

Mサイズは、もっちりした食感で煮物や天ぷらにおすすめ。Sサイズは、柔らかくシャキシャキした食感で薄切りサラダがおすすめ。









■茨城県産ピーマン AL 約4kg（JAなめがたしおさい）

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g3001-0027010105/

緑色が濃く、肉質は柔らく、苦味が少ないという特長をもっています。おいしさだけでなく、見た目もつややかで美しいピーマンです。





【国消国産（こくしょうこくさん）概要】

ＪＡグループでは、「国民が必要として消費する食料はできるだけその国で生産する」という「国消国産」という考え方を提唱し、国連が定める「世界食料デー」に合わせ、１０月１６日を「国消国産の日」として制定しました。

１０月・１１月の「ＪＡグループ国消国産月間」にあわせ、「ＪＡタウン」では“継続的に国産農畜産物を購入してもらうきっかけをつくる”ことを目的に、対象商品を「お客様送料負担なし」で購入できるキャンペーンを実施します。

【「国産」を食べて応援 “お客様の送料負担なし”キャンペーン】

１．期 間：2025年10月1日（水）～11月末日

２．内 容：約8,700以上の農畜産物対象商品を“お客様送料負担なし”で購入できます。

※ 送料はＪＡグループが負担します。

※ 規定数に達した場合、予定より早く終了することがあります。

３．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/ekokusho/





【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown