茨城県「いいものいっぱい広場」ショップの商品 約200点が「お客様送料負担なし」で販売中！
ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ、茨城県の「いいものいっぱい広場」では、対象の商品が「お客様送料負担なし」で購入できる「国産を食べて応援キャンペーン」を開催中です。
茨城県は、広大な耕地、温暖な気候を活かした多様な栽培が行われており、全国一の生産量を誇る果物、野菜が多数あります。キャンペーン期間中は、対象商品約２００点が「お客様送料負担なし」で購入することができます。
ショップＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/c/c3001
【おすすめ商品】
■【２箱セット】茨城県産 紅優甘(べにゆうか) 大（JAなめがたしおさい）
ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g3001-0027010110/
その名の通り「甘さ」に「優れた」品種で、しっとりした味わいと上品な甘さが特徴のさつまいも。
1箱4～6本入り。1本あたりの重量はなんと800g以上
■茨城県産れんこん 約4kg（A品） Mサイズ・Sサイズ
ＵＲＬ： Mサイズ https://www.ja-town.com/shop/g/g3001-0027000002/
Sサイズ https://www.ja-town.com/shop/g/g3001-0027000759/
Mサイズは、もっちりした食感で煮物や天ぷらにおすすめ。Sサイズは、柔らかくシャキシャキした食感で薄切りサラダがおすすめ。
■茨城県産ピーマン AL 約4kg（JAなめがたしおさい）
ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g3001-0027010105/
緑色が濃く、肉質は柔らく、苦味が少ないという特長をもっています。おいしさだけでなく、見た目もつややかで美しいピーマンです。
【国消国産（こくしょうこくさん）概要】
ＪＡグループでは、「国民が必要として消費する食料はできるだけその国で生産する」という「国消国産」という考え方を提唱し、国連が定める「世界食料デー」に合わせ、１０月１６日を「国消国産の日」として制定しました。
１０月・１１月の「ＪＡグループ国消国産月間」にあわせ、「ＪＡタウン」では“継続的に国産農畜産物を購入してもらうきっかけをつくる”ことを目的に、対象商品を「お客様送料負担なし」で購入できるキャンペーンを実施します。
【「国産」を食べて応援 “お客様の送料負担なし”キャンペーン】
１．期 間：2025年10月1日（水）～11月末日
２．内 容：約8,700以上の農畜産物対象商品を“お客様送料負担なし”で購入できます。
※ 送料はＪＡグループが負担します。
※ 規定数に達した場合、予定より早く終了することがあります。
３．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/ekokusho/
【ＪＡタウン】
ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。
ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0
【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】
「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。
公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown