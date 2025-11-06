こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
超薄型・小型リチウムイオン二次電池「EnerCera」が、半導体・電子部品ECサイト「コアスタッフオンライン」で販売を開始
日本ガイシ株式会社（社長：小林茂、本社：名古屋市）は、半導体・電子部品のECサイト「コアスタッフオンライン」で、超薄型・小型リチウムイオン二次電池「EnerCera®（エナセラ）」シリーズの販売を開始しました。
「EnerCera」は、超薄型・小型のリチウムイオン二次電池です。日本ガイシ独自の結晶配向セラミックス正極板を使用した半固体電池により、従来のリチウムイオン二次電池では併存が難しかった高容量、高出力、高耐熱、長寿命などの特性を兼ね備えています。また、発火リスクが低く、ウェアラブルデバイスやヘルスケア分野にも適しています。今回販売を開始する同サイトは、日本国内のほか欧米での販売ネットワークがあり、より多くのお客さまの元へスピーディーにEnerCeraをお届けすることが可能となりました。お客さまの円滑な製品設計・開発に寄与できるように、今後もEnerCeraのさらなる販売ネットワークの拡大を目指していきます。
「コアスタッフオンライン」販売サイト
https://digitalpr.jp/table_img/2994/121948/121948_web_1.png
※1 0.1秒間放電時の電圧低下が0.5V (25℃)
※2 RTCバックアップ用途では-40℃～105℃
関連情報：EnerCera 特設サイト https://enercera.ngk-newvalue.com/
※ 「EnerCera」は日本ガイシ株式会社の登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
コーポレートコミュニケーション部 TEL：052-872-7980
関連リンク
コアスタッフオンライン 日本ガイシ商品専用ページ
https://www.zaikostore.com/zaikostore/special/maker/NGK
EnerCera 特設サイト
https://enercera.ngk-newvalue.com/
NGKグループビジョン Road to 2050
https://www.ngk.co.jp/info/vision/
