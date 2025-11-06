こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
駒沢女子大学 講演会のお知らせ【レジリエント・ウクライナ ― 戦時下における文化の力 ―】 国民とそのアイデンティティを守るための取り組みについて文化と社会の視点からの考察
駒沢女子大学（東京都稲城市／学長：臼井実稲子）では、ウクライナのNGO「ANTS」事務局長 リュシェナ・シュム氏をお招きし、講演会「レジリエント・ウクライナ－戦時下における文化の力－」を開催いたします。
ウクライナが国民とそのアイデンティティを守るためにどのような取り組みを行っているのか、文化と社会の視点から考察します。詳細に関しては、別紙チラシをご覧ください。
●講演者：NGO「ANTS」事務局長 リュシェナ・シュム氏
●後援：在日ウクライナ大使館
●日時：2025年11月13日（木） 13:30～14:30 （開場 13:00）
●会場：駒沢女子大学 2-309教場
●対象：本学学生・生徒・教職員・卒業生・一般の方（予約不要・参加費無料）
●アクセス
・お車をご利用の場合、キャンパス内の駐車場（無料）をご利用ください。
・京王相模原線 稲城駅より小田急バスにて約7分（「駒沢学園」「新百合ヶ丘駅」「柿生駅」行）
・小田急線 新百合ヶ丘駅より小田急バスにて約20分（「駒沢学園」「稲城駅」「稲城市立病院」行）
※「駒沢学園」で降車ください。（「駒沢学園入口」では降車されないよう注意ください。）
●HP掲載URL：https://www.komajo.ac.jp/news_release/nr_25007.html
●チラシURL：https://www.komajo.ac.jp/uploads/news_release/2025/11/komajo_uni_kouen_251113.pdf
▼セミナー申込に関するお問い合わせ先
駒沢女子大学 教育研究推進センター
〒206-8511 東京都稲城市坂浜238番地
E-mail：suishin-c@komajo.ac.jp
▼本リリースに関するお問い合わせ先
学校法人 駒澤学園
広報部 広報課
〒206－8511 東京都稲城市坂浜238番地
Tel：042－350－7212（直通）
Fax：042－331－1919
E-mail：prkomajo@komajo.ac.jp
