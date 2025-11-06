90¡ó°Ê¾å¤¬¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¡ª¼«Æ°ÅÀ¸Æµ¡´ï¡ØeÅÀ¸Æ¥»¥ë¥Õ Type¥í¥Ü¥±¥Óー¡ÙÆ³Æþ´ë¶È¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤ò¸ø³«
¡¡¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¼«Æ°ÅÀ¸Æ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢±ó³ÖÅÀ¸Æ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢±¿¹Ô´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤¹¤ëÅì³¤ÅÅ»Ò³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò ¿ùËÜÅ¯Ìé)¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Åö¼Ò¼«Æ°ÅÀ¸Æµ¡´ï¡Øe ÅÀ¸Æ¥»¥ë¥Õ Type ¥í¥Ü¥±¥Óー¡ÙÆ³Æþ¥æー¥¶ーÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢±¿ÍÑ¾õ¶·¤ª¤è¤Ó¤´ÍøÍÑËþÂÅÙ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
90¡ó°Ê¾å¤¬¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¡ª¼«Æ°ÅÀ¸Æµ¡´ï¡ØeÅÀ¸Æ¥»¥ë¥Õ Type¥í¥Ü¥±¥Óー¡Ù
1¡¥ ¡Øe ÅÀ¸Æ¥»¥ë¥Õ Type ¥í¥Ü¥±¥Óー¡Ù¤Î½Ð²Ù¾õ¶·
¡¡2023Ç¯7·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¼«Æ°ÅÀ¸Æµ¡´ï¡Øe ÅÀ¸Æ¥»¥ë¥Õ Type ¥í¥Ü¥±¥Óー¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶ÈÌ³¸å¤Î¼«Æ°ÅÀ¸Æ¤òÃæ¿´¤ËÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤è¤ê¶ÈÌ³Á°¼«Æ°ÅÀ¸ÆÀ©ÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ëµ¡´ïÇ§Äê¡ÊÇ§ÄêÈÖ¹æ¡§JM25-002¡Ë¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¶ÈÌ³Á°¼«Æ°ÅÀ¸Æ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡È¯Çä¤«¤é2Ç¯ÌÜ¤ò·Ð²á¤·¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤ÏÎß·×432Ë¡¿Í¡¢664Âæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2¡¥ ¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì
¡¡2025Ç¯9·î¡¢¼«Æ°ÅÀ¸Æµ¡´ï¡Øe ÅÀ¸Æ¥»¥ë¥Õ Type ¥í¥Ü¥±¥Óー¡Ù¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥æー¥¶ーÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú¿ô¡§35·ï¡ä
ÀßÌä£±. ¼«Æ°ÅÀ¸Æ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤«¤é¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¡ÊÅÀ¸Æ¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¡¦¹©¿ô¡Ë¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ²þÁ±¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¡90¡ó°Ê¾å¤Î¥æー¥¶ーÍÍ¤¬¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÅÀ¸ÆµÏ¿ºîÀ®¤Î¼«Æ°²½¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¡¢¹´Â«»þ´Ö¤Îºï¸º¤Ë¤è¤ë¾Ê¿Í²½¡¢¿Í·ïÈñºï¸º¤Ê¤É²þÁ±¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤È¤Î²óÅú¤¬Â¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀßÌä£². ¼«Æ°ÅÀ¸Æ¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ °ÂÁ´´ÉÍý¤Î¶¯²½¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
ÀßÌä£³. ¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ä¿´ÍýÅª°Â¿´´¶¤Ë ¤Ä¤¤¤Æ¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡80¡ó¤Î¥æー¥¶ーÍÍ¤¬¼«Æ°ÅÀ¸Æ¤ò°ÂÁ´´ÉÍý¤Î¶¯²½¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î²óÅú¤¬Â¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ä¿´ÍýÅª°Â¿´´¶¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÊÑ²½¤Ê¤·¤È¤Î²óÅú¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤Â³¤°ÂÁ´´ÉÍý¤Î¹¹¤Ê¤ë¶¯²½¤È¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀßÌä£´. Áàºî²èÌÌ¡ÊUI¡Ë¤ÎÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤Ë¡¢ ¤É¤ÎÄøÅÙËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÀßÌä£µ. ¥É¥é¥¤¥ÐーÂ¦¤ÎÁàºîÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ ¤´°Õ¸«¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Áàºî²èÌÌ¤ä¥É¥é¥¤¥ÐーÂ¦¤ÎÁàºîÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Çº¤à¤È¤¤â¤¢¤ë¤¬ÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤Î²óÅú¤¬Â¿¤¯¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î²ÝÂê¤¬¸«¤é¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÇÄº¤¤¤¿µ®½Å¤Ê¤´°Õ¸«¤ò¡¢º£¸å¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¤ä¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤Ø³è¤«¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
3¡¥ ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¢£ËÜÀ½ÉÊ¤Î¥«¥¿¥í¥°¡¢Æ°²èÅù¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://lpfo.tokai-denshi.co.jp/etenko-self
¢£Âç¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢¼«Æ°ÅÀ¸Æ¥·¥¹¥Æ¥àÌµ½þÂß½ÐÃæ¡ªÀ§Èó¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://lpfo.tokai-denshi.co.jp/rental_Kebbi
¡Øe ÅÀ¸Æ¥»¥ë¥ÕType ¥í¥Ü¥±¥Óー¡ÙÌµ½þÂß½ÐÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§Åì³¤ÅÅ»Ò³ô¼°²ñ¼Ò ±Ä¶È´ë²èÉô¡¡
info@tokai-denshi.co.jp
¢£ÅÀ¸Æµ¡´ïµÚ¤Ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ´ï¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤¹¤ëÅì³¤ÅÅ»Ò¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Î¡Ö°ÂÁ´¡×¡Ö°Â¿´¡×¡Ö·ò¹¯¡×¤òÁÏÂ¤¤·¡¢ ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
Åì³¤ÅÅ»Ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§ https://www.tokai-denshi.co.jp/
Åì³¤ÅÅ»Ò¸ø¼° EC ¥µ¥¤¥È ¡§ https://shop.tokai-denshi.co.jp/
Åì³¤ÅÅ»Ò¥á¥Ç¥£¥¢¥µ¥¤¥È ¡§ https://transport-safety.jp/