【ビタミンC（※1）美容のロングセラーブランド】「ビタブリッドCフェイス」が17LIVE人気ライバー7名とコラボ！シリーズ累計2,000万個（※2）突破を記念し限定キャンペーンを開催

株式会社ビタブリッドジャパン

株式会社ビタブリッドジャパン(https://vitabrid.co.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役：大塚博史）は、17LIVE株式会社(https://jp.17.live/corpinfo/)（本社：東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）(https://jp.17.live/)」にて、公式アンバサダーとして7名の人気ライバーを起用し、“塗るビタミンC（※2）パウダー”「ビタブリッドCフェイス」を体験できるライブコマースキャンペーンを開催いたします。

本キャンペーンは、2025年11月6日（木）から11月12日（水）までの期間限定で実施。アンバサダーによるライブ配信を通じて、紫外線ダメージや肌のハリやくすみ（※3）ケアをサポートする「ビタブリッドCフェイス」の魅力をリアルタイムで発信します。

※1 整肌成分として

※2 2014年6月～2025年3月のビタブリッドシリーズ累計販売個数

※3 乾燥による

■ビタブリッド×17LIVE限定セットとは？

本キャンペーンでは、ビタミンC（※1）スキンケアブランド「ビタブリッドC フェイス（定期商品）」をお申し込みの方に、初回限定特典として「ビタブリッド ワン」「フェイスシートマスク」「ミニバーム」をセットにした豪華限定セットを、通常価格より84％OFFの特別価格〈初回1,980円（税込・送料無料）〉でご提供いたします。

本製品「ビタブリッドC フェイス」は、“塗るビタミンC（※1）パウダー”として話題のアイテムで、肌のハリやくすみ（※3）ケア、透明感アップをサポートするスキンケアパウダーです。

さらに、「17LIVE」で活躍中の人気ライバー7名が公式アンバサダーに就任し、各自のライブ配信を通じて、使用感やお気に入りポイント、効果的な使い方などをリアルタイムで紹介。視聴者はその場で商品の魅力を体験できる、ライブコマース形式のキャンペーンとなっています。

この機会に、ビタブリッドジャパンが提案する“進化したビタミンC（※1）スキンケア”を、ライブ配信を通じて体感しながら、その魅力をぜひお楽しみください。

【セット内容】

ビタブリッドCフェイス（塗るビタミンCパウダー）(https://vitabrid.co.jp/item/face/)

「ビタブリッドCフェイス」は、ビタミンC（※1）を12時間以上、角質層へ安定的に届ける独自技術を採用した“塗るビタミンCパウダー”です。

世界有望8大技術（※5）にも選出された独自のカプセル化技術により、ビタミンC（※1）を長時間安定化。肌にじっくりと浸透（※2）させ、キメの乱れ・毛穴の目立ち・くすみ（※3）・ハリ不足など、年齢肌の複合的な悩みに多角的にアプローチします。

ビタブリッドワン（生ジェル オールインワン）(https://vitabrid.co.jp/item/sc/allinone/)

セットで販売予定の「ビタブリッドワン」は、シワ改善とシミ対策（※4）のWアプローチが期待できる有効成分「ナイアシンアミド」を配合した生ジェルタイプのオールインワン美容液です。

肌にのせた瞬間にとろけるようになじみ、角質層まで潤いを届けてハリ・弾力をサポート。乾燥によるくすみを防ぎながら、透明感のあるみずみずしい肌へ導きます。

デイリーC バイオーム クレンジングバーム＜トライアルサイズ30g＞(https://vitabrid.co.jp/item/sc/balm/)

※画像は本品（100g）です。

独自開発成分「ビタブリッドC」を配合し、クレンジング中もピュアビタミンC（※1）が角質層へ浸透（※2）。

メイクや皮脂汚れをやさしくオフしながら、肌のうるおいを守る酵素バームが、古い角質や毛穴汚れをすっきりと除去します。

とろけるようなテクスチャーでしっとりと洗い上げ、洗顔後もつっぱりにくい、高保湿タイプのクレンジングバームです。

使うたびに、キメの整った明るい素肌へ導き、理想のすっぴん美肌に近づけます。

ビタブリッドC デュアルマスク＜2枚＞(https://vitabrid.co.jp/item/sc/dualmask/)

年齢肌に適した美容成分をたっぷりと含んだ濃密美容液を、1枚あたり30mL贅沢にしみこませた高保湿フェイスマスクです。

独自のファイバー素材が肌にぴったり密着し、美容成分を角質層までしっかり浸透（※2）。乾燥によるくすみやハリ不足にアプローチし、使うたびにうるおいに満ちた毛穴の目立たないもっちり肌へ導きます。

乾燥が気になる季節やスペシャルケアにも最適な、集中保湿型シートマスクです。

※1 整肌成分として

※2 角質層まで

※3 乾燥による

※4 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

※5 ビタブリッドCを生んだ先進的なバイオ融合技術が、米国化学会誌で世界有望8大技術（2001 MRS Highlight Innovations(https://link.springer.com/article/10.1557/mrs2002.77)）に選定

■ライブコマースキャンペーン概要

【期間】

2025年11月6日（木）～11月12日（水）

・7日間、「Vitabridアンバサダーライバー」に選ばれた7名が限定セットをご紹介。

【配信スケジュールについて】

上記期間中の任意のタイミングで対象のライバー（7名）が配信を行います。各ライバーアカウントのタイムラインなどをご確認ください。

【専用ウェブサイト】

URL： https://jp.17.live/vitabrid2/

【Vitabrid アンバサダーライバー】

YOGIよぎ https://17.live/ja/profile/r/832703

なじゅりんNaju https://17.live/ja/profile/r/1831337

働くマン https://17.live/ja/profile/r/7867386

班長_hancyo_ https://17.live/ja/profile/r/6509835

CUTMAN https://17.live/ja/profile/r/1845754

まらぼん https://17.live/ja/profile/r/12724829

ゆうくん https://17.live/ja/profile/r/25638189

【公式配信】

日時：2025年11月6日（木） 18:00～（予定）

配信アカウント： 17LIVE特別配信 https://17.live/ja/profile/r/307169

【キャンペーン終了後の「ライバーチェキ会」について】

各アンバサダーライバーにつき5名の方を抽選で「チェキ会」にご招待いたします。

時期： 2026年1月（予定）

場所： 株式会社ビタブリッドジャパン本社（東京都港区赤坂 ）

抽選参加対象：

以下全てに当てはまる方が対象となります。

・キャンペーン対象商品を下記購入方法で定期初回購入し、12月19日(金)23:59までに2回目の継続購入をされた方

・抽選申し込みフォームをご提出いただいた方

【視聴方法】

１.上記専用ウェブサイト内「クーポン一覧」ページに掲載のライバーアカウントURLをクリック

２.「17LIVE」のダウンロードがお済みの方はライバーのアカウントページに遷移し、配信をご覧いただけます。配信していない場合はライバーをフォローいただくと配信通知が届きます。

※「17LIVE」のダウンロードがお済みでない方は、以下のQRコードまたはURLからアプリをダウンロードください。

ライブ配信での購入方法は？

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：

https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※ アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

・注意事項

-PCからの視聴では、配信画面上から専用の販売ページへの遷移ができないため、各ライバーのタイムラインに設置されたリンクより、販売ページへアクセスいただき購入をお願いいたします。

-配信を担当するライバーは事情により追加・変更となる可能性があります。

ビタブリッドジャパン会社概要

株式会社ビタブリッドジャパンは、『明日の可能性を広げる(R)』製品・サービスの開発提供を展開している会社です。例えばビタミンC(※1)長時間パックを実現したパウダー「VitabridC」は世界有望8大技術(※2)にも選ばれた特殊技術により実現し、各方面で評価と賞を獲得。機能性表示食品「ターミナリアファースト」はダイエット総市場で日本売上NO.1(※3)に。最大よりも最適を目指すマッチング志向を重視し、お客様と直接コンタクト取れるD2C形態（通信販売）を大切にしています。

※1 整肌成分

※2 2001 MRS Highlight Innovations

※3 2023年販売高 出典：『H・Bフーズマーケティング便覧 2025 No.1 機能志向食品編』(富士経済) ／2022年販売高 出典：『H・Bフーズマーケティング便覧 2024 No.1 機能志向食品編』(富士経済)

【会社概要】

会社名 ：株式会社ビタブリッドジャパン

住所 ：東京都港区赤坂五丁目3-1 赤坂Bizタワー

設立 ：2014年4月

代表者 ：大塚博史

事業内容 ：ライフテクノロジー関連事業（健康・美容 他）

ダイレクトマーケティングビジネスの事業開発

URL：https://vitabrid.co.jp/

お客さまお問い合わせ先

フリーダイヤル 0120-987-861

受付時間：9時～18時