『ドリスピ』12周年！今なら最大520回オーダー無料！☆8車両が最大2台もらえるログインボーナスなど、盛りだくさんな12周年キャンペーンを開催中！

視聴はこちら：https://www.youtube.com/watch?v=-_rLV4TnZ18

ドリスピ公式Xはこちら！https://x.com/drispi_info

・ドリスピ公式サイトはこちら！https://drispi.bn-ent.net/jp/

・DLはこちら！

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/F7F7EU/id694480800

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.namcobandaigames.driftspirits

12周年を記念し新★9 LEGENDオーダー開催！

▼LEGENDオーダー【GRMN YARIS Circuit Package GXPA16】

サーキットでの走行を主にした走行性能を高めた限定モデルが登場！

《GRMN YARIS Circuit Package GXPA16》

【開催期間】開催中 ～ 12月11日 13:59（予定）

▼LEGENDオーダー【R35 CRS.(MY13) (R35)】

レースと公道での走行の両立をコンセプトにチューニングされた一台！

《R35 CRS.(MY13) (R35)》

【開催期間】開催中 ～ 12月11日 13:59（予定）

ドリスピを始めるなら今がチャンス！お得なキャンペーンを開催中！

最大520回分のオーダーが無料！12周年スペシャルログインボーナス開催中！

【開催期間】開催中 ～ 11月25日 23:59（予定）

※12周年記念 スペシャルログインボーナスにて期間中に配布される「車両確定チケット」「パーツ確定チケット」「仲間確定チケット」を11/6～最終日まですべて受け取ることで、最大520回分のオーダーを回すことができます。

※12周年記念 スペシャルログインボーナス開催期間：10/23 14:00～11/25 23:59（予定）

さらに、☆8車両が最大2台もらえるログインボーナスを開催中！

【開催期間】開催中 ～ 11月25日 23:59（予定）

※ログイン1日目と8日目に☆8車両確定チケットを配布いたします。期間中最大2枚獲得することができます。

12周年を記念し、限定のチャレンジを開催中！コンプリート報酬でSPRINTER TRUENO GT-APEX 3door AE86 Star☆EditionのGETのチャンス！お見逃しなく！

【開催期間】開催中 ～ 11月25日 23:59（予定）

さらに！ログインするだけで4台の中から好きな☆8車両が１台選べる＆もらえる！

スタートダッシュログインボーナス２開催中！この機会にドリスピをプレイしよう！

※5日目のログインボーナスで入手できるスタートダッシュ選べる☆8車両シールで獲得可能になります

ドリスピを始めるなら今がチャンス！ 初心者さん限定のキャンペーンも開催中！

初心者ドライバーさんを応援！最大11,900 GOLDがGETできるキャンペーンを開催中！

この機会をお見逃しなく！

※初心者向けログインボーナスで最大9,000GOLD、初心者向けミッションで最大2,900GOLDが報酬としてあり、合計して最大11,900GOLDを獲得することができます。

合計1200名様に最大10000円分が当たるSNSキャンペーン開催予定！

12周年を記念し、ドリスピ公式Xにて合計1200名様に最大10000円分が当たるキャンペーンを開催予定です！計7日間の開催で、どなたでも毎日参加できますので、お見逃しなく！

【開催期間】11/6 18:00 ～ 11月13日 17:59（予定）

『ドリスピ』アンバサダー塚本ナナミ選手が仲間として新登場！さらに、塚本ナナミ選手の車両もアプリ内にて楽しめる！

「仲間」ナナミ選手や、ナナミ選手の車両が手に入るオーダーを開催中！

この機会にぜひチャレンジしてみてください！

▼仲間とは……？

バトルの際、サポーターとして「仲間」を設定することができます。

「仲間」を設定すると、バトルを有利に進められます。

▼スペシャルオーダー【塚本ナナミ】

【仲間】

【開催期間】開催中 ～ 11月20日 13:59（予定）

【車両】

塚本ナナミ×ドリスピによって一新されたデザインを纏い登場！

《SUPRA RZ DB42 "塚本ナナミスペシャル" Ver.4》

【開催期間】開催中 ～ 11月20日 13:59（予定）

塚本ナナミ選手から、『ドリスピ』12周年のお祝いコメントをいただきました！

『ドリフトスピリッツ』（略称：ドリスピ）とは

◆タッチで爽快！ドリフトレースゲーム！

画面タッチの操作だけで、誰でも迫力のある爽快ドリフトが楽しめるレースゲームです。国内外の人気車種が850台以上多数登場します。レースに勝利をすると、様々なパーツが獲得でき、車を装飾できるドレスアップシステムやパーツを装備し機能をあげることができるパワーアップシステムを搭載しており、自分好みにセッティングができます。他のプレイヤーデータとの対戦もでき、いつでもどこでも白熱したレースが楽しめます。

タイトル：ドリフトスピリッツ

ジャンル：レーシングゲーム

配信開始日：App Store版：2013年11月6日 Google Play版：2014年5月29日

販売価格：ダウンロード無料・一部アイテム課金

配信プラットフォーム：App Store、Google Play ※一部非対応機種がございます。

●Apple Store：

https://itunes.apple.com/jp/app/drift-spirits/id694480800?mt=8

●Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.namcobandaigames.driftspirits

公式X：https://x.com/drispi_info

著作権表記：

DRIFT SPIRITS(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

配信：株式会社バンダイナムコエンターテインメント

